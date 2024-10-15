«Антикварный магазин 23:04» — мистический роман от автора бестселлера «Ресторан 06:06:06» Пом Ю Джин

В издательстве «О2» и в Яндекс Книгах вышел новый роман южнокорейской писательницы Пом Ю Джин «Антикварный магазин 23:04». Ее прошлая книга «Ресторан 06:06:06» стала бестселлером в России и на родине автора. Пом Ю Джин работает на стыке жанров хилинг-литературы и городской легенды, создавая местами пугающие, но духоподъемные истории, в центре которых обычные люди, пытающиеся найти себя, решить бытовые проблемы и, наконец, обрести свое счастье, но в их жизни вмешиваются духи или мифические существа. Рассказываем, какой получилась эта книга.

О чем это В центре сюжета — загадочный антикварный магазин, который работает только по ночам. Говорят, его первый владелец когда-то получил благословение богов и способность очищать проклятые предметы от негативной энергии. Иногда в магазин заходят зеваки поглазеть на странные вещицы с полок, блогеры, ищущие сюжеты для своих каналов о паранормальных явлениях, а порой сами проклятые духи являются к владельцу за советом. Когда негативная энергия предмета еще не очистилась полностью, она сама призывает нового владельца и обрушивает на него неприятности. Тогда хозяин лавки отправляется на поиски сбежавшей вещицы, чтобы спасти незадачливого обладателя антиквариата. Каждая глава рассказывает о проклятом предмете и его новом владельце. Среди них: выгоревшая на работе сотрудница корпорации; стареющий вдовец, который хочет завести ребенка нелегальным способом, чтобы о нем хоть кто-то заботился; трое студентов-блогеров, охотящиеся за быстрыми денежными средствами; молодой парень, потерявший своих близких в автокатастрофе, и многие другие. Как только проклятый артефакт попадает в руки к кому-либо из героев, их жизни меняются. Порой не в лучшую сторону, но каждый получает то, что заслуживает.

Кто это написал

Пом Ю Джин дебютировала в литературе в 2012 году с романом «Древо изгоев», за который сразу получила престижную премию Changbi для молодых авторов в номинации «Подростковый роман». На данный момент за плечами писательницы уже восемь книг. Самые популярные из них в Корее — «Ресторан 06:06:06» о дьяволе, дарующем возможность обменяться жизнями с любым человеком, и еще не переведенная на русский язык «Встреча в нашей версии» о людях, застрявших в виртуальном мире.

«Откуда берутся идеи? Скорее, это не поиск, а накопление. Все, что я вижу, чувствую и проживаю, оседает где-то внутри, чтобы потом всплыть в нужный момент. Это похоже на сберегательный вклад. Если не пополнять его, он пустеет. Я хорошо усвоила: пока ты не впустил мир, нечего сказать о нем», — рассказывала писательница в интервью.

Пом Ю Джин в первую очередь интересуют истории обычных людей, которые проживают свои жизненные трудности. Это частый троп для южнокорейского хилинг-жанра, но также писательнице важно добавить в сюжет фантастические элементы. Только вот ее deus ex machina — это потусторонние силы, которые редко что-либо выполняют за человека, но могут направить его мысли и поступки.

На написание книги «Антикварный магазин 23:04» писательницу вдохновило посещение антикварной лавки в Таиланде, где друг с другом соседствовали разные вещицы, наполненные воспоминаниями.

«Даже если с вещью не связана особенная история, но человек пользовался ей каждый день, вещь словно пропитывается его жизнью. И я считаю по-настоящему удивительным то, что сохранивший эпизоды наших будней предмет кому-то напоминает о нас. Возможно, именно поэтому, когда рассматриваю предметы в антикварных магазинах, мне всегда кажется, что я подглядываю за чьей-то жизнью», — отмечает автор в послесловии.

Когда Пом Ю Джин попыталась найти тот магазинчик в интернете, в поиске ничего не отображалось. Ни на фотографиях, ни на картах лавки не было, будто ее и не существовало никогда. Так писательнице пришла в голову идея романа о магическом антикварном магазине, где хранятся вещи, напитанные энергией своих прошлых хозяев.

Как это устроено

Дословный перевод названия — «Магазин древностей Хоранг», где «Хоранг» (호랑) — это имя духа-хранителя магазина, а «годонпхумджом» (골동품점) — собственно «магазин древностей». Роман был написан в 2025 году, а теперь вышел на русском языке в переводе Алёны Мындры.

Книга разделена на шесть глав, каждая из которых рассказывает об одном из товаров в антикварной лавке. Среди них — кроличья лапка, старинная деревянная кукла, английский спичечный коробок, сломанный таксофон, соломенная статуэтка и мешочек с сушеными бобами. Каждый из этих предметов обладает своей энергетикой и даже собственной волей, внутри некоторых живут древние проклятия, другие служат проводниками в мир мертвых, а есть и те, что наполнены непрожитыми сильными эмоциями прошлых владельцев.

С древних времен людей от проклятий оберегал избранный юноша Хоми, духи наградили его бессмертием и способностью общаться с любыми существами. Однажды Хоми попросил даровать ему смерть, так как не смог вынести того, как умирают от старости его близкие. Тогда дух гор заключил с ним сделку: как только Хоми спасет ребенка и обучит его всему, что знает, сила Хоми перейдет к нему, так способность и обязанность защищать людей от проклятий на протяжении тысячелетий передавались от учителя ученику. Главный герой Ли Юё — молодой владелец антикварного магазина, получивший дар от своего наставника. Он следит за проклятыми предметами, очищает их и оберегает людей от воздействия злых сил.

О чем это на самом деле

В основе сюжета, как принято в жанре хилинг-литературы, — истории простых людей, сталкивающихся с жизненными трудностями: кто-то не может сменить работу, кто-то застрял в собственном прошлом и не в силах двигаться дальше. Проклятые вещи помогают этим героям заново взглянуть на себя и свою жизнь. Только у Пом Ю Джин эффект от столкновения со сверхъестественными предметами далеко не всегда положительный. Предметы, в которых содержатся затаенные обиды, боль, злость, заставляют людей признать свою неправоту, ошибки и грехи. Те, кто способен увидеть собственную темную сторону и победить ее, очищают артефакт от проклятия, другие сталкиваются с последствиями этих действий.

Например, старик-вдовец, считавший, будто во всех его несчастьях виновата покойная жена, не осознаёт, что виновен в ее смерти. Он никогда не защищал ее от свекрови, сам много пил и поднимал на жену руку, ругал супругу, издевался над ней, но всегда искренне верил, что поступал правильно. Когда он остался совсем один, стал корить в своих бедах всех, кроме себя, ему под руку попалась старинная деревянная кукла, почти такая же, как та, что после первого выкидыша смастерила его жена.

Притчевая структура каждой главы создает ощущение кармической связи проклятых предметов и людей, в руки которых они попадают. Хилинг-основа заключается в том, что в финале каждой истории справедливость восторжествует: добрые люди со сложной судьбой получат шанс на счастливую жизнь.

Вердикт

Пом Ю Джин по-своему подходит к хилинг-жанру, смешивая его с городскими легендами, корейским фольклором, притчевой структурой и магическим реализмом. «Антикварный магазин 23:04» легко и быстро читается, в романе есть узнаваемые герои и ситуации, а мир выглядит продуманным и многогранным.

Книга отлично подойдет тем, кто полюбил «Ресторан 06:06:06», романы Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» и «Выход 8». Атмосфера магазина, куда заглядывают духи, буквально напрашивается на экранизацию. Роман выглядит очень кинематографичным и запоминающимся, а его герои кажутся реалистичными, будто списанными с кого-то, кого вы точно встречали в жизни.

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Автор: Элиза Данте