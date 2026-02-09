Бестселлер из Китая: интервью с автором книги «Моя мама — уборщица» и ее матерью

Роман «Моя мама — уборщица», вышедший в издательстве Individuum и в Яндекс Книгах, сама автор Чжан Сяомань определяет как документальную прозу. В книге она рассказывает историю своей матери Чжан Чуньсян, которая всю свою жизнь занималась тяжелым трудом: была разнорабочей, вкалывала на фабриках и приисках, бралась за любые изнуряющие подработки — и всё это за крошечные деньги и без официального оформления. Однако детям Чуньсян удалось благодаря усилиям родителей получить хорошее образование и уехать из деревни в большой город. Книга начинается с того, что Сяомань приглашает мать жить к себе в квартирку в Шэньчжэне, а Чуньсян, чтобы заработать на старость, устраивается уборщицей в местный ТЦ. Переводчик романа «Моя мама — уборщица» Кирилл Батыгин поговорил с писательницей и ее мамой о том, как порой тяжело жить с родителями в крохотной квартире, о труде, который принято не замечать, и о будущих книгах.