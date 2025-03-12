Чтение запрещенки и противозачаточные импланты: правила жизни «Укрытия»

3 июля состоялась премьера третьего сезона сериала «Укрытие», основанного на одноименной трилогии Хью Хауи. События книг, а заодно и сериала разворачиваются внутри Укрытия — огромного подземного бункера, уходящего под землю на 144 этажа. Мир обитателей Укрытия ограничен его стенами, внешний мир смертельно опасен, а жители бункера не знают, что такое слон и звезды, никогда не ощущали на своей коже дуновение весеннего ветра и в целом не слышали о таком феномене, как смена времен года. Рассказываем об этих и прочих особенностях жизни в герметичном постапокалиптическом мире.

Жизнь согласно Пакту и традициям

Люди живут в Укрытии на протяжении нескольких сотен лет, но сами обитатели бункера (за одним исключением) об этом не знают, равно как и не задумываются, что когда-то их предки жили на поверхности. Практически вся информация о прошлом их мира была уничтожена во время восстания, случившегося за сто с лишним лет до рождения Джульетты — главной героини цикла. И хотя айтишники восстановили обрывочные фрагменты данных, еще никому не удалось сложить из этих фрагментов цельную картинку и поделиться своей находкой с окружающими.

Ребекка Фергюсон и Коммон

Впрочем, обитатели Укрытия не шибко интересуются прошлым собственного мира. Их повседневная жизнь строго регламентируется Пактом — сводом правил, обязательных для соблюдения каждым жителем бункера. Пакт четко прописывает список проступков, за совершение которых обитателей убежища ждет изгнание на поверхность.

При этом едва ли не первое место в списке преступлений занимает интерес к миру за пределами бункера. Любого, кто заявляет о том, что хотел бы выйти на поверхность, тут же отправляют на очистку. Грубо говоря, желание исполняется, но есть нюанс: поскольку внешний мир полон смертельных токсинов, покидающие бункер умирают в муках всего через несколько минут после выхода на поверхность. Несмотря на это, каждый из приговоренных к смерти — и это практически традиция — тратит последние минуты жизни на очистку расположенных наверху объективов камер, единственного окна во внешний мир для всех обитателей Укрытия. Считается даже, что никто и никогда не отказывался от очистки.

Поскольку хранившиеся на серверах данные оказались стерты во время восстания, а все печатные книги, за исключением детских, уничтожены после подавления мятежа, подернутые мистическим флером устные традиции остались единственным способом передачи сведений из поколения в поколение. Причем в процессе многие истинные причины тех или иных правил оказались забыты. Жители Укрытия не создают новую информацию и не умеют самостоятельно производить многие технически сложные предметы. Так, живущие в глубине механики могут чинить, восстанавливать и поддерживать в рабочем состоянии насосы и генераторы, но если какой-то из агрегатов в один день капитально выйдет из строя, а на складе не окажется замены, собрать новый с нуля не сможет никто.

Жизнь в вертикальном замкнутом пространстве

Мир обитателей Укрытия ограничен 144 этажами подземного бункера. Жители никогда не бывали на поверхности, не знают, что за зверь такой слон, а слово «звезды» встречали только в словаре, ведь увидеть огоньки над головой можно лишь на экранах первого этажа ночью, да и то по счастливой случайности — небо почти всегда затянуто плотными облаками. Даже если их внезапно разгонят резкие порывы ветра, едва ли в бункере найдется кто-нибудь, кто захочет тратить драгоценные часы ночного отдыха на наблюдение за небесами, потому что… А зачем это делать?

Рашида Джонс

Жители Укрытия привыкли не интересоваться миром за пределами бункера, потому что, с одной стороны, такие крамольные мысли наказываются смертной казнью, а с другой — мир за окном никогда не меняется. Снаружи год за годом остается одна и та же ржавая и безжизненная пустошь с какими-то странными строениями на горизонте. По сути, наружным видом регулярно любуются лишь жители верхних этажей, для обитателей же нижней половины убежища долгий подъем наверх — настоящее путешествие, для которого должен быть соответствующий повод. Например, отпуск или недавно проведенная очистка, дающая возможность полюбоваться видом, еще не запятнанным пленкой вездесущей пыли.

Собственно говоря, обитатели нижних уровней не могут позволить себе часто подниматься наверх. Подобное путешествие занимает пару дней и стоит денег, в пути нужно где-то питаться и останавливаться на ночлег. Друзей на других уровнях жители заводят редко, обмен бумажными и электронными письмами тоже небесплатный. Да и зачем вообще говорить с теми, кто не в курсе ваших ежедневных проблем и обязанностей, если их можно обсудить с людьми, которых вы видите постоянно и которые прекрасно вас понимают. Так и получается, что, хотя формально в Укрытии нет четко выраженной кастовой системы, круг общения большинства обитателей бункера ограничен жителями одной с ними профессии.

Единственной связью между уровнями остаются носильщики — подтянутые и физически крепкие юноши и девушки, которые каждый день снуют вверх-вниз по лестницам между всеми 144 этажами убежища, доставляя грузы (еду, напитки, детали) и ту редкую корреспонденцию, которая все-таки существует.

Жизнь без книг и телевидения

Как уже говорилось выше, после восстания в Укрытии уничтожили все книги, кроме детских, а от писателей избавились, потому что их излишне богатое воображение создавало слишком много проблем. Одним из не самых очевидных следствий этого стал крайне оскудевший словарный запас обитателей бункера, особенно технарей — механиков, химиков и металлургов. Речь большинства жителей убежища состоит из очень простых предложений и слов, которые встречаются в повседневном обиходе. Единственное исключение из правила — айтишники, которые всегда находились в привилегированном положении и знали чуточку больше остальных. Когда все же появляются персонажи, способные выстраивать сложноподчиненные предложения или использовать непривычную для убежища лексику, читатель может догадаться: этот герой явно держал в руках запрещенку — бумажные книги.

Фердинанд Кингсли

Любопытно, что при почти полном запрете книг в Укрытии сохранился театр. Так, родители Джульетты на одном из первых свиданий ходили на постановку «Ромео и Джульетты», а позднее сводили на представление и свою маленькую дочку. Имя ребенку они выбрали под влиянием барда. «Повезло, что у вас девочка», — пошутила исполнительница роли Джульетты, узнав, что родившегося мальчика назвали бы Ромео. Получается, Шекспир пережил даже мятеж и постапокалипсис, а возможным это оказалось потому, что игравшие в пьесе актеры самостоятельно размножали и распространяли ее тексты. Правда, трагический финал жители убежища изменили на более счастливый.

Понятно, почему власти Укрытия не запрещают театр. Книги в бункере под запретом, телевидение — тоже. Кроме очистки, которая случается далеко не каждый год, населению нужны какие-то доступные и понятные виды развлечений.

Жизнь ради чего?

Тим Роббинс

Единственный человек во всем Укрытии, знающий, для чего созданы убежища и для чего живут населяющие его люди, — это начальник IT-отдела. Все остальные обитатели бункера просто существуют. Они не знают другой жизни, не помнят прошлого, а соответственно, не могут мечтать об ином будущем. Единственная надежда большинства людей состоит в том, что их дети проживут столько же, а Укрытие не выйдет из строя.

При этом детей еще нужно завести. Численность населения Укрытия строго ограничена, поэтому каждой женщине едва ли не при рождении устанавливают специальный имплантат, при наличии которого невозможно забеременеть. Согласно Пакту, все отношения между взрослыми обитателями бункера должны быть публичными и зарегистрированными, а право на заведение ребенка разыгрывается в лотерее. Каждый раз, когда кто-то из жителей убежища умирает или отправляется на очистку, среди семейных пар проводится лотерея. Победители получают право завести ребенка в течение ближайшего года. Не успели — лотерея проводится снова.

Иэн Глен

Принцип «смерть ради жизни» не ограничивается только лотереей. Тела всех умерших обитателей в конечном счете идут на удобрение для ферм. Даже приговоренные к очистке преступники и нарушители перед смертью совершают полезное для общества действие — очищают камеры Укрытия, единственное окно во внешний мир.

Для жителей Укрытия очистка — это праздник. Обитатели нижних этажей берут отпуск и отгулы, в школах отменяются занятия, и все семьи дружно направляются наверх, чтобы насладиться не подернутым пылью видом окрестностей и отпраздновать чужую жертву, дарующую жизнь всем остальным. Очистки проводятся редко, поэтому жители уверены, что по крайней мере несколько следующих месяцев вероятность столь сурового наказания будет чуть ниже, чем прежде. Напряжение в обществе спадает, и люди начинают больше кутить.

Ребекка Фергюсон

Соответственно, когда очистка долго не проводится, экраны тускнеют, в обществе зреет напряжение, все подозревают, что за любой промах кого-то из них могут отправить на поверхность. Ну а если вдруг очередного смертника высылают во внешний мир, но очистка не проводится, то в бункере и вовсе назревает катастрофа. Однако это уже совсем другая история, о которой куда лучше расскажет Хью Хауи в романе «Укрытие».

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Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleo)