«Это моя версия супергероики». Николас Виндинг Рефн — о своем новом фильме «Ее личный ад»

— Мне кажется, что перед этим я как будто подошел к концу пути. Тупик, понимаете? У меня не было никаких желаний или целей. Я показал в Венеции «Ковбоя из Копенгагена», и во мне тогда словно ничего не осталось. Потом я работал в Милане с Prada, я сделал для их шоу свою первую инсталляцию, а следом — фильм. Работать над ним было очень здорово, потому что мы были абсолютно свободны. В нем не было никаких коммерческих ограничений, чистое искусство. Работа с холстом, если так можно выразиться. Именно тогда со мной случилась эта ситуация: я плюс-минус умер. Знаете, когда тебе говорят, что ты умрешь... Это очень странное чувство. Ты проходишь через множество стадий, как известно всем, даже тем, кто сам с этим не сталкивался: ненависть, горе, отчаяние, гнев, страх. Но потом я вдруг понял: все перечисленное не для меня. На самом деле, это возможность. Я стану бионическим человеком, человеком на 6 миллионов долларов, и я выживу. И выживу не потому, что не успел прожить прекрасную жизнь или не сделал того, чего хотел. В принципе, мне уже было нечего делать на земле. Мы с женой прожили вместе 30 лет, и моя старшая дочь была готова к самостоятельной жизни. Но знаете, когда у тебя есть дети — они должны быть готовы жить без тебя, а моя младшая не была еще к этому готова. Поэтому мне нужно было вернуться. И к счастью, я вернулся.