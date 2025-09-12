«Мужчина и женщина»: новая волна для самых широких слоев населения

Тут нет интеллектуализированной иронии Трюффо, Годара, Ромера. Тут нет вообще никакой фиги в кармане или подтекста. Реклама «Кока-Колы» и «Форда-Мустанг» — это реклама «Кока-Колы» и «Форда-Мустанг». А мелодрама — просто мелодрама. Правда, «дизайнерский» режиссерский стиль Лелуша едко дискредитировал Сидни Люмет, автор «12 разгневанных мужчин» и «Серпико», в своей книге «Как делается кино»: «Критики говорят о стиле как о чем‑то отдельном, потому что им нужно, чтобы он бросался в глаза. А нужно им это потому, что они на самом деле не видят. Если фильм похож на рекламу Ford или Coca‑Cola, они думают — вот это стиль. <...> Наблюдая восторг, которым встречали „Мужчину и женщину“ Лелуша, можно было подумать, что явился новый Жан Ренуар. Вполне симпатичную романтическую чепуху провозгласили „искусством“ просто потому, что она не походила на реализм».