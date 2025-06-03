«Челюстям» — 50 лет: как Стивен Спилберг раскусил Новый Голливуд

Человеческого в «Челюстях» больше, чем ужасного — вот он, знаменитый спилберговский гуманизм по отношению и к зрителю, и к героям. Сюжет фильма отличается от книги-первоисточника прежде всего в деталях отношений между героями. У Бенчли жена шерифа, например, изменяла мужу с океанологом Хупером, и по законам хоррора в финале книги ему не удается выбраться живым из подводной клетки. Спилберг такого себе не позволяет: он верит и в лучшее в людях, и в незакавыченные семейные ценности, и в то, что крепкий брак может быть интересен на экране. Лоррэйн Гари и Рой Шайдер, играющие супругов, выкладываются на полную в совместных сценах, показывая сильнейшую связь и серьезнейшее беспокойство друг за друга в поворотные моменты (взять хотя бы сцену отправки шерифа в океан, достойную военных драм). Незабываема и совершенно магическая сцена молчаливых гляделок с сыном в последнюю спокойную ночь.