Книжное бинго: из чего состоит актуальная российская проза

Страшные сказки, фолк-хорроры, городские ужасы, мистика, хтонь, жуть, тлен — необъяснимо, но факт: это еще один неувядающий тренд актуальной литературы. Бессмертная экоактивистка-лешиха и кровавая свадьба в «Золотинке» Евгении Некрасовой, бытовой мамлеевский сатанизм Анны Чухлебовой, таинственная заброшка Ольги Птицевой, дворовые легенды и заколдованные деревни Дарьи Бобылевой, борьба ростовских пацанов 1990-х с пробудившимся древним злом у Андрея Подшибякина, вкусные мистические создания Горного Алтая, призрачные кони и девы в беде у Карины Шаинян — ужасы на любой вкус. Даже по этому перечислению понятно: у страха в российской литературе преимущественно женское лицо. Как, впрочем, и в остальных жанрах. Что парадоксально почти не сказывается на премиальном процессе: несмотря на обилие женских имен в шорт- и лонг-листах, женщин в числе лауреатов можно увидеть разве что в литературных аналогах номинаций «Мисс очарование».