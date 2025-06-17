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Так ли плох первый сезон «Офиса», как часто о нем говорят? Пэм и Джим на самом деле неудачная пара? После ухода Майкла сериал стоило закончить? В новый выпуск «Фан-базы» пришли поклонники лучшего сериала про офисную жизнь. Фанаты отвечают на главные спорные вопросы об «Офисе»: кто там самый токсичный коллега, какую серию можно считать наиболее слабой и стоит ли называть Майкла идеальным начальником? Участники шоу спорят и пытаются переубедить друг друга, но в конце, конечно же, победит дружба, как это всегда было в трогательном ситкоме.