«Антропик» или энтропия? Почему ИИ-кино — слишком горячая тема этого лета

Предвестники возможной катастрофы уже видны невооруженным глазом. И это не только пример «чудесной» модели Sora, стремительно закрытой за нерентабельностью. И не только папская энциклика, предупреждающая о том, что пирамида ИИ может стать угрозой самому существованию человека как субъекта, имеющего право на голос и осмысленный труд. Куда нагляднее глобальный дефицит быстрой памяти (дата-центры забирают до 70% производимых DRAM), взрывной рост цен на нее и перспектива энергетического кризиса в регионах, где расположены дата-центры. Техас, ставший центром ИИ, уже находится на грани экологической катастрофы: электричество для охлаждения дата-центры тут вырабатывают на собственных ТЭЦ (выбросы попадают в атмосферу и добавляют градусы к глобальному потеплению), а газ для электростанций добывают тут же гидроразрывом пласта (эта технология приводит к загрязнению водоемов). Там, где дата-центры обходятся без автономных источников энергии, они создают колоссальную нагрузку на местные электросети, чреватую блэкаутами на гражданских объектах. Когда-то в Абхазии и Македонии к коллапсу энергоснабжения приводил куда более невинный пиратский майнинг.