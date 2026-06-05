«Мы в ответе за то, что породили»: Марк Эйдельштейн и Даниил Трабун обсуждают поколения, нейросети и искусство

Трабун: Я думаю, что самая главная проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, в том, что с нейросетями ты отрезаешь от себя какое-то количество людей. Я могу разогнать идею с человеком, но могу разогнать ее с Claude. С ним ты в любой момент получаешь какой-то результат — такой легкий заряд дофамина, который дает возможность обмениваться бесконечным количеством идей. Ты будто в защитном панцире от внешнего мира. Поэтому мне кажется, что нейросети неизбежно сделают нас всех более одинокими. А ты что думаешь?

Эйдельштейн: Ну, для тебя же это не ощущается как одиночество, потому что ты на связи, ты во взаимодействии.

Трабун: Да-да, и это самое страшное, потому что мне все более и более комфортно работать в одиночку. И при этом я никакого одиночества не ощущаю.

Эйдельштейн: Я несколько раз себя на этом ловил: одному с нейросетью в целом нормально, а может, даже и легче. И такой комфорт может лишить нас творческого ощущения мира, он не убьет его, но заберет. Ведь главные две вещи, что рождают живопись, музыку и поэзию, — это одиночество и любовь. Вернее, любовь и отсутствие любви. В перспективе, когда мы все окажемся в вечном диалоге с собой, проблемой может стать то, что люди станут меньше страдать от одиночества или отсутствия любви.