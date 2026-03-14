Смотри, Солярис: чем полезна теория кино в эпоху генеративного видео

В 2020 году художница Nouf Aljowaysir решила визуализировать два столетия семейной истории, известной ей по рассказам матери (на протяжении этого времени предки Нуф перемещались по всему Аравийскому полуострову и Месопотамии, пока не осели на территории Саудовской Аравии). Для этого она тщательно собрала по всевозможным музеям и хранилищам около 6 тысяч фотографий, сделанных в то же время и в тех же местах Ближнего Востока, чтобы с помощью ИИ выбрать из них максимально близкие к нужным локациям, датам, социальным и этническим группам. Однако ИИ (это была опенсорс-нейросеть U-2-Net) провалил задачу. Во-первых, в пуле существующих фотографий доминировали снимки, сделанные европейцами, которых интересовала лишь экзотическая фактура. Во-вторых, интеллект, обученный работе с образами доминирующей сегодня культуры, оказался неспособен работать с оригинальной фактурой: женщин в хиджабах он не распознавал как женщин, минареты определял как маяки, бедуинов в их повседневной одежде — как комбатантов или даже самураев. Вырезав — тоже с помощью ИИ — все неидентифицируемые образы из архивных фото, художница получила пугающую галерею белых пятен, призрачных невидимок, какими оказались для западного взгляда люди Востока.