От Dendy Супонева до Gameland TV: история отечественных телешоу о видеоиграх

В России многие впервые узнали об играх благодаря телевизионным шоу. Расцвет видеоигровых программ на отечественных ТВ-экранах был коротким, но эти проекты стали важной частью взросления целого поколения. Кинопоиск вспоминает ключевые российские шоу о видеоиграх, рассказывает об их судьбе и говорит с теми, кто имел отношение к программам.
Во многих других странах интерактивные развлечения входили в массовую культуру постепенно, но в СССР и постсоветской России этот процесс происходил резко и скачками. Закрепиться в сознании россиян видеоиграм сильно помог выход ряда тематических шоу. Одни программы были рекламными, другие пытались осмыслить новую культуру, третьи появлялись благодаря увлеченным людям и подходящему моменту.
Эти шоу оказали влияние на то, как в России по сей день говорят об играх. Именно через телеэкран миллионы зрителей перестали считать интерактивное развлечение забавой для детей и полюбили его. Сегодня это поколение уже выросло, а вместе с ним и отношение к жанру. Многие сохранили свою любовь к играм до сих пор.
Новая реальность Сергея Супонева
История видеоигровых шоу в России началась с культового детского телеведущего Сергея Супонева и программы «Dendy — Новая реальность». Передача стартовала 3 сентября 1994 года на телеканале 2х2, а спустя год вместе с ведущим переехала на ОРТ, где выходила под названием «Новая реальность». Формально это была реклама приставок Dendy — клонов японской Famicom, которые тогда были на пике и захватили российский рынок. Производители — компания Steepler — открывали фирменные магазины, запускали собственные журналы, приставка и картриджи рекламировались повсюду.
«Dendy — Новая реальность» быстро вышла за рамки чисто рекламного проекта. Большую часть успеха принято связывать именно с личностью Супонева. На момент старта шоу он уже был популярным ведущим детских телепередач («Звездный час», «Зов джунглей»), а вообще он успел поработать в редакции детских и юношеских программ Центрального телевидения СССР, был журналистом, редактором, ведущим и продюсером. К началу 1990-х Супонев уже был хорошо узнаваемым лицом и человеком, которому доверяли и дети, и взрослые. В 1993 году первый генеральный директор телеканала ОРТ Влад Листьев пригласил Сергея вести шоу «Звездный час». В том же 1993-м Супонев запустил собственную детскую телеигру «Зов джунглей» (в будущем она получит премию «ТЭФИ»).
В «Dendy — Новая реальность» Супонев говорил о видеоиграх понятным языком, с юмором и без снобизма. Его непосредственная, но уважительная подача, искренняя увлеченность и личная харизма помогли показать жанр с правильной стороны — не как странное хобби или вредное баловство, а как заслуживающий внимания вид развлечений. Формат шоу был простым и в то же время уникальным: обзоры, демонстрация игрового процесса, разговоры о новостях индустрии и технологических новинках. Несмотря на коммерческую связь с брендом, программа не скатилась в откровенный маркетинг; в некоторых случаях Супонев мог выступить и с мягкой критикой. К примеру, в одном из выпусков он сказал, что Battletoads & Double Dragon понравилась ему меньше, чем Battletoads in Battlemaniacs:
«Рассказывать об этой игрушке с душой после нескольких ночей с супернинтендовскими жабами — это как после чашки клубники со сливками с восторгом говорить о картошке».
«Новая реальность» просуществовала до 1996 года. С развитием технологий эпоха Dendy подошла к концу, а 8 декабря 2001 года не стало и Сергея Супонева — 38-летний телеведущий разбился на снегоходе. Но вклад шоу сложно переоценить. Многие зрители впервые увидели видеоигры именно в нем.
«Соник Супер-ежик»: талисман Sega на российском ТВ
Передачи с рекламой прямо в названии — сложный и дорогой рекламный ход. При этом в нишевой среде российских видеоигровых телешоу 1990-х было два таких проекта: кроме «Dendy — Новая реальность», еще и викторина «Соник Супер-ежик».
Впервые шоу с синим ежом в названии вышло в эфир в 1993 году на РТР. Тогда Sega была на пике популярности: новые части серии Sonic выходили ежегодно, в России набирала популярность 16-битная Sega Mega Drive. В отличие от многих других проектов девяностых-нулевых, «Соник Супер-ежик» никогда не позиционировал себя аналитической передачей об индустрии. Это была небольшая веселая детская викторина на видеоигровую тематику, где победитель уносил домой фирменную приставку Sega.
Правила простые: три команды по два человека (один ребенок и один родитель) отвечали на вопросы актера Евгения Стычкина («Где высадились инопланетяне в „Войне миров“ Уэллса?» или «Кого называли „неограненным алмазом“ в мультфильме „Аладдин“?») и соревновались в скорости прохождения уровней в разных игрушках на приставках Sega. В каждом выпуске команды пробовали новую игру, а часть эфира посвящали обзору актуального проекта. Стычкин всегда представал в новом образе, который соответствовал центральной игре серии, например в образе Джона Рэмбо или диснеевского Аладдина.
Был у «Супер-ежика» и просветительский эффект: шоу познакомило российских детей с миром приставок и разнообразием доступных на них видеоигр (в том числе в разных жанрах). Но и самого Соника в программе было более чем достаточно: темы шоу вращались вокруг продукции Sega, а синий еж то и дело обращался к зрителям и комментировал происходящее. Программа «Соник Супер-ежик» продержалась в эфире до 1995 года. Примечательно, что из почти 40 выпусков сохранилось лишь три. Для сравнения: фанаты нашли и отреставрировали все выпуски «Dendy — Новая реальность».
Мультивселенная Бонуса и Гамовера
В жанре игровых телешоу, пожалуй, нет более значительных персон, чем дуэт Бонуса (Борис Репетур) и Гамовера (Антон Зайцев). Тандем ведущих прошел через целый ряд телепроектов, сохранив свой авторский подход и особенности, за которые их полюбили миллионы.
Первое шоу дуэта — программа «От винта!» (1995 год, РТР). Если «Денди — Новая реальность» знакомила с жанром и ориентировалась на детей и подростков, то «От винта!» — передача для тех, кто уже жил видеоиграми. Оба ведущих пришли на телевидение с опытом в журналистике: Зайцев успел поработать в телекомпании «ВИD», а Репетур — в «Звезды говорят», и это сильно повлияло на их подачу. Шоу почти полностью сосредоточилось на проектах для ПК. Doom, Quake, Warcraft, Command & Conquer — игры обсуждались подробно, со знанием производственных деталей, с иронией и юмором. Сочетание профессионализма и непосредственности стало визитной карточкой дуэта. Репетур и Зайцев не стеснялись спорить и шутить, вставлять в эфир разнообразные отсылки и скетчи.
Так, в одном из выпусков Бонус и Гамовер объявили об открытии собственного телемагазина, в котором «солидные клиенты будут получать сдачи в два раза больше», — таким образом дуэт высмеял моду на магазины по почте, факсу и пейджеру. Один из лотов в телемагазине — «набор для взлома компьютерных программ» (деревянный ящик с пилой и молотом) — презентовал «анонимный хакер Анатолий Степанович». Его роль исполнил режиссер и третий автор программы Сергей Чихачёв, без которого «От винта!» трудно представить. Именно он придумал название шоу, был сценаристом, а также появлялся во второстепенных ролях в скетчах. Благодаря ему появились некоторые полюбившиеся фанатам герои вроде Командира Нортона, Тора Рагнарёка и других.
Историческая заслуга «От винта!» в том, что шоу сформировало у многих зрителей чувство принадлежности к растущему сообществу людей, объединенных играми.
Антон Зайцев
телеведущий «От винта!», «Планета вкусов», «Вот винтаж!»
Я человек уже немолодой. Пожилой, по правде говоря. Да чего уж там скрывать, старенький. Помню давнишние времена, когда солнце было луной, а луна — солнцем… О чем бишь я? Ах да. Юность моя позади. Но именно в юности появилось свойство, что не оставило меня и поныне. Я очень впечатлительный (если речь идет о компьютерных играх). В эти истории всегда погружаюсь прямо с головой. Вы говорите с человеком, который однажды после трудной командировки играл 15 часов подряд... в Starfield! Что меня впечатляет? Да абсолютно всё!
В 1998 году «От винта!» закрылась, но путь Бонуса и Гамовера только начался. Спустя какое-то время ведущие вернулись в эфир с новыми форматами. Сначала на «MTV Россия» появилась короткая рубрика «Былое и DOOMы» (2007 год), рассказывающая о классических и ретроиграх. В 2008 году Бонус и Гамовер стали ведущими шоу «Икона видеоигр» на том же канале, в каждом выпуске они говорили об истории и значимости конкретных франшиз. И наконец, в 2008-м же дуэт триумфально вернулся в эфир с идейным преемником своего первого шоу — на телеканале Gameland TV стартовала программа «Без винта!». А в 2014 году уже и само шоу «От винта!» переродилось в рамках специальной рубрики в «Навигаторе цифрового мира».
Производительности Репетура и Зайцева можно позавидовать: между первым и последним на текущий момент выпусками «От винта!» прошло 30 лет. По меркам видеоигр это вечность, но ведущие остались верны своему стилю и принципам. Их манера вести диалог и любовь к интерактивным развлечениям находили отклик у любой аудитории, потому что Бонус и Гамовер неизменно были искренними и актуальными.
Антон Зайцев
телеведущий «От винта!», «Планета вкусов», «Вот винтаж!»
Технически это не совсем тандем. В тандеме рулит только один. А у нас все, и все в разные стороны. Каково это? Могу только процитировать слова, которые обычно произносят у алтаря: «Пусть это продолжается, покуда смерть не разлучит нас. Аминь».
«Позвоните Кузе»: первые ARG нашего детства
ARG расшифровывается как alternate reality games — игры, включающие в себя взаимодействие с реальным миром вроде поиска верного кода, коллективной расшифровки или разгадывания загадок. К такому типу можно отнести одну из самых изобретательных видеоигровых передач на российском ТВ — «Позвоните Кузе», которая стартовала на РТР в 1997 году. В эфире рассказывали об играх, но настоящей особенностью стал интерактивный формат.
Шоу шло в прямом эфире, и зрители могли дозвониться в студию. После этого счастливчик переключал телефон в тоновый режим и с помощью клавиш телефона получал управление Кузей, чтобы продемонстрировать свои навыки всей стране.
Такой формат даже в 2020-е кажется впечатляющим, а в момент выхода шоу воспринимался чем-то из будущего. «Позвоните Кузе» мгновенно стала культовой. Популярность передачи во многом обязана ведущему — самому троллю Кузе, который постоянно шутил и бросался фразочками вроде «Эй, бобер! Куда попер?». Компанию ему составляли ведущие Инна Гомес и Андрей Фёдоров, они общались с игроками в прямом эфире, давали подсказки и утешали проигравших. А вот голос самому Кузе подарили актеры Дмитрий Полонский и Александр Леньков.
Живое общение, необычный формат, харизматичные ведущие и чувство общности — все это не удалось повторить до сих пор, хотя несколько попыток воссоздать формулу «Кузи» предпринималось на российском ТВ. Шоу продержалось до 1999 года — дольше, чем оригинал из Дании, закрывшийся в 1995-м. Когда игры стали дешевле и более распространены, необходимость в телевизионном посреднике отпала. Это поняли и авторы оригинального датского шоу. После закрытия передачи они перенесли вселенную Кузи на компьютеры.
ZOOM: игры как технология будущего
В основе проекта ZOOM, выходившего на Муз-ТВ с 2004 по 2010 год, лежал информационный формат. В эфире ведущие освещали главные индустриальные события: знакомили зрителей с новостями, представляли обзоры свежих релизов и демоверсий, рассказывали о компьютерной технике и вспоминали ретроигры. Программа отличалась широтой и разнообразием тем.
Игорь Иванов
продюсер проекта ZOOM
Изначально это была информационно-развлекательная программа, которая рассказывала о том, что интересует аудиторию канала: музыка, кино, выставки, искусство и так далее. Однажды в редакцию написали представители компании, занимавшейся распространением компьютерных игр, и попросили сделать обзор. Так проект сам собой стал преобразовываться в формат видеоигр. В нем были не только обзоры новинок игровой индустрии на разных платформах, но и новости компьютерного железа, программного обеспечения, хай-тека и развлечений, а также рубрика «Консоли с антресоли».
История проекта завершилась в 2010 году. ZOOM остался в памяти как передача, наглядно продемонстрировавшая растущий интерес к видеоиграм в нулевые. Тот факт, что молодежный телеканал переориентировал на эту тему целое информационно-развлекательное шоу, говорит о многом.
Игорь Иванов
продюсер проекта ZOOM
Проект делали молодые увлеченные режиссеры и редакторы. Они жили миром компьютерных игр и своим эмоциональным взглядом делились со зрителем. На телевидении есть закон: «Если делаешь проект с любовью и погружением, то это понравится зрителям!» Можно сказать, мы нашли зрителя, а зритель — нас. В рейтингах канала ZOOM всегда входил в топ-3 по популярности и смотрибельности.
«Видеомания» от «Игромании»
Изначально «Видеомания» была видеоприложением к популярному российскому журналу «Игромания». С 2004 года каждый номер комплектовался CD-диском (позже журнал перешел на DVD) с трейлерами, анонсами, авторскими видео, музыкальными клипами, записями с мероприятий и, конечно же, видеообзорами от редакции.
Александр Кузьменко
историк видеоигр и независимый эксперт, ведущий «Видеомании»
«Видеомания» на своей заре, да и вообще до тех пор, пока я принимал в ней участие (это примерно с 2004 по 2010–2011 годы), была сплошным панком и рок-н-роллом.
Никто из нас даже примерно не представлял, что такое видеопродакшен (кроме, может быть, ее создателя Антона Логвинова), и поэтому боялись и камер, и света, и всего остального. При этом мы были наглыми и дерзкими, дури было много в голове по молодости, поэтому несли в объектив всякую чушь. Многие зрители думали, что мы читаем какой-то заранее заготовленный текст. Ничего подобного, все ролики с участием редакторов «Игромании» были чистой импровизацией без любого намека на сценарий.
Для многих читателей «Видеомания» стала чуть ли не главной причиной покупать журнал. Контент на диске был чем-то похож на современный YouTube, а разделение материалов по категориям позволяло смотреть только интересное. Видеообзоры «Игромании» прошли проверку временем и сегодня смотрятся хорошо. Успех видеоприложения обеспечил огромный коллектив разнообразных ведущих, среди которых Антон Логвинов, Олег Ставицкий, Александр Кузьменко, Алексей Макаренков, Игорь Асанов и другие. Каждый смог выделиться на фоне коллег из-за своей любви к какому-то определенному жанру или просто личной харизмы. Живой монтаж и формат свободного и эмоционального диалога без заготовленных текстов.
Олег Ставицкий
бывший автор статей и редактор журнала «Игромания», сооснователь и CEO компании Endel, ведущий «Видеомании»
Вспоминаю «Видеоманию» с большой теплотой. Считаю, этот проект сильно опередил свое время. Когда мы начинали, я не до конца понимал его инновационность и важность. Мы все были люди бумаги и текста, и было удивительно, когда Антон Логвинов пришел и сказал: «Слушайте, надо делать видеожурнал-приложение!» Мне это тогда казалось абсолютным излишеством. Я думал: «Кому это нужно?» Было поразительно видеть, как все это начало расти, как мы переехали в профессиональную студию, как обросли оборудованием и как в какой-то момент «Видеомания» являлась чуть ли не главной причиной, по которой люди покупали «Игроманию».
В 2005 году «Видеомания» появилась на канале A-one (входил в пакет НТВ+); формат был перенесен почти без изменений, но они и не требовались — шоу будто создавали для ТВ. Профессиональная подача и актуальный для своего времени подход к продакшену быстро привлекли телезрителей. Хотя в эфире «Видеомания» продержалась недолго (последний выпуск вышел в 2007 году), шоу стало одним из самых успешных мостов между телевидением и интернетом в истории российской индустрии.
Александр Кузьменко
историк видеоигр и независимый эксперт, ведущий «Видеомании»
«Видеомания» отличалась от обычных ТВ-передач полной свободой. Мы, конечно, не матерились в кадре и не показывали нюдсы, но не были ограничены ни хронометражем, ни временем эфира, ни каким-то продюсерским самодурством. Пришла в голову идея — снимаем. Хоть фильм на час, хоть скетч на минуту.
Олег Ставицкий
бывший автор статей и редактор журнала «Игромания», сооснователь и CEO компании Endel, ведущий «Видеомании»
Это был проект, который делали по-настоящему играющие люди. Которые любят игры. Которые глубоко очень разбираются в теме и с большой страстью и самоотдачей об этом рассказывают и тратят на это все свое свободное время. Я не могу вспомнить каких-то передач на телевидении, которые были бы всерьез сделаны на том уровне, на каком была сделана «Видеомания». Мне кажется, это радикально отличалось от всего, что происходило на тот момент в российской журналистике, особенно в российской игровой журналистике.
«Виртуалити»: видеоигры как часть молодежной культуры
Еще одно шоу на канале «MTV Россия», выходившее с 2007 по 2010 год. В отличие от «Dendy — Новая реальность» и «От винта!», которые невозможно представить без их ведущих, «Виртуалити» опиралась на классический новостной формат музканалов, как ZOOM. Закадровый голос заменял ведущего, монтаж был динамичнее, а рубрики — короткими, зато разнообразными. Говорили о видеоиграх и новостях из мира технологий, брали интервью у разработчиков, делали репортажи с выставок со всего мира.
Евгений Рыбов
телеведущий, актер озвучания, бывший голос бывшего MTV, закадровый голос шоу «Виртуалити»
«Виртуалити», «Страшно интересно» и многие другие программы про игры и не только делал очень хороший продакшен с талантливыми людьми. Работать над этими проектами было приятно — и из-за контента (и вольностей — мне позволяли корявить текст интонационно, буквенно, но в рамках, конечно), и из-за людей.
«Виртуалити» была важной вехой в развитии российских игровых шоу, став заметной попыткой перейти от авторского нишевого продукта к мейнстримному телевидению. При этом шоу не объясняло, что такое интерактивные развлечения, и не относилось к ним как к экзотике. Вместо этого «Виртуалити» вписала видеоигры в контекст современной повестки, относилась к ним как к части молодежной культуры наравне с музыкой и кино. И это означало, что новый жанр окончательно закрепился в повседневной реальности.
Константин Подстрешный
директор медийного агентства «Навигатор», креативный продюсер «Виртуалити»
Сегодня пришлось бы сделать поправку на форматы современных медиа. Интернет капитально изменил восприятие информации широкими массами. Так что потребовалось бы брать за основу отрывистые клипы, цифровой попкорн по типу тиктоков, который зритель поглощает непрерывно. Либо, как это ни парадоксально звучит, выбрать более развернутый и продолжительный формат на час-полтора. Он сейчас тоже набрал популярность.
За четыре года в эфир вышло 169 выпусков. В какой-то момент программа слегка сменила формат, и в ней появились трое ведущих: журналист Константин Подстрешный, редактор Александр Артёмов и крайне популярный на тот момент блогер Илья Мэддисон. Позже у шоу был преемник на том же канале под названием «Нереальные игры», просуществовавший еще 52 выпуска (в 2010–2011 годах).
Константин Подстрешный
директор медийного агентства «Навигатор», креативный продюсер «Виртуалити»
В самом начале 1990-х познакомился с компьютерными играми, после чего при виде клавиатуры с мышкой терял волю, сон, аппетит и совесть. В 1997 году начал писать рецензии на свои любимые игрушечки, за которые мне, 17-летнему пацану, платили деньги. Можно ли представить большее счастье в жизни подростка? После чего как в «Острове сокровищ»: «Начал играть в орлянку и покатился!» На границе 2010-х, когда на MTV запускали передачи о цифровых развлечениях, туда потребовались эксперты по видеоиграм. А у меня к этому моменту был не только опыт, но и личные знакомства с разработчиками (как нашими, так и зарубежными), поэтому появлялся в телевизоре регулярно. Глядите, граждане, до чего доводят честных людей эти ваши компьютерные игры!
Несбывшаяся мечта об игровом телеканале
В нулевые программ о видеоиграх на телевидении было достаточно, и в 2007-м появился целый спутниковый телеканал, посвященный теме, — «Первый игровой» (изначально назывался Gameplay TV). Он был доступен в пакетах крупных кабельных операторов того времени — например, у «Акадо» и «Комкор-ТВ», а также в региональных сетях. Почти одновременно с ним медиахолдинг Gameland (владелец журналов «Страна игр» и «PC игры») запустил второй кабельный канал на тему видеоигр — Gameland TV. Он также был доступен у крупных кабельных операторов.
Оба канала круглосуточно рассказывали об индустрии, пытаясь охватить как можно больше тем: новости, обзоры, аналитика, ретроспективы, киберспорт, технологии и даже отдельная программа «Банзай» (на Gameland TV) про японскую культуру и аниме. Конкуренция друг с другом подстегнула развитие: продюсеры не стояли на месте и придумывали новые проекты, а также возрождали старые вроде уже упомянутого «Без винта!», который переродился в эфирной сетке Gameland TV.
К сожалению, судьба обоих проектов закончилась одинаково печально. Уже в 2010 году Gameland TV столкнулся с финансовыми трудностями, был продан и превратился в MAN TV с более широкой тематикой. «Первый игровой» последовал примеру годом позже: он продал часть эфира проекту Rap.ru (после закрытия проекта в 2011-м канал станет круглосуточным музыкальным). Отсутствие инвестиций привело к экономии на производстве новых шоу, в эфире все чаще крутили повторы.
Интернет сыграл свою роль в закрытии видеоигрового телевидения: оно начало стремительно терять аудиторию, съемка даже дешевых в производстве шоу не могла угнаться за оперативностью и актуальностью роликов на YouTube. Некогда передовая идея о геймерском ТВ сама оказалась устаревшей.
К концу 2011 года каналы прекратили вещание. Тем не менее геймлендовские проекты уникальны для истории российских медиа. В 2015 году у них появился преемник — телеканал о видеоиграх и киберспорте E TV (позже переименован в «E»). Но и его история уже закончилась — 1 января 2026 года он прекратил вещание из-за низкой популярности и убытков.
Сто цветов из регионов
Все упомянутые программы выходили на крупных федеральных каналах, большие редакции могли позволить себе эксперименты и поиски новых форматов. Но параллельно существовала другая, хуже задокументированная реальность — региональные игровые передачи. В девяностых и нулевых появились десятки менее заметных шоу о видеоиграх на местных телеканалах. У них мог быть минимальный бюджет и наивный вид, однако авторы были искренне увлечены своим делом. Обзоры, новости, репортажи из компьютерных клубов, фирменные рубрики и адаптации популярных форматов — область регионального телевидения многолика, но ее главная особенность — неподдельная любовь к теме.
К примеру, на канале «Волга» в Нижнем Новгороде в 1996 году выходило шоу «Джойстик», авторы которого попытались повторить успех «Позвоните Кузе», воссоздав формат с игрой в прямом эфире. Аналогично шоу с троллем-ведущим играли в различные проекты на приставке Sega Mega Drive. А «Видеобой» на «11-м телеканале» в Пензе мог запомниться киберспортивными соревнованиями среди случайных игроков. Вскоре после запуска программа получила приписку «Противостояние» и прожила с 1998 по 2013 год. Уфимский «GameБлок» на канале UTV освещал новости индустрии и предлагал обзоры новинок. Программа просуществовала с 2010 по 2016 год и насчитывает 141 выпуск — впечатляющий результат для регионального проекта.
О российских телешоу о видеоиграх сложно говорить без грусти, потому что сегодня этот жанр кажется ушедшей эпохой. Практически все программы закрыты, попытки создать отдельный телеканал не оправдались, а родной голос Сергея Супонева навсегда искажен шумом от телевизионных помех. Эта грусть — ностальгия по времени, когда об играх говорили всерьез, а не только в контексте «как бы не навредить ребенку». Но пусть эпоха видеоигровых ТВ-шоу на российском телевидении ушла, она оставила значительный след в сообществе отечественных игроков. Современные видеоблогеры и издания, объединенные общими интересами и говорящие о них на русском языке, — все они опираются на интонации, впервые прозвучавшие в этих телешоу.
Антон Колесников
актер, ведущий проекта ZOOM
Сегодня я озвучиваю игрушки. Skyrim, например. Много компьютерных игрушек записал. Сейчас меньше стало, потому что поуходили многие. Сам уже не играю, потому что игры какие-то стали замороченные. Я раньше любил Age of Empires или Caesar. Поставил — и играешь в стратегию-развивалку. А сейчас, во-первых, обучиться терпения не хватает, нужно тратить время, чтобы лор понять. А во-вторых, если какой-нибудь шутер-стрелялка, то меня задолбали роликами! Если раньше можно было промотать, то сейчас невозможно, обязательно надо смотреть. Я хочу поиграть, пострелять, побегать, а не кино смотреть! (Смеется.) Если бы я хотел кино, я бы включал кино. Даже в Max Payne, когда играл, проматывал, мне не было интересно, хотелось бегать.
Александр Кузьменко
историк видеоигр и независимый эксперт, ведущий «Видеомании»
Я считаю, что все люди, их мнения, оценки и мысли со временем, безусловно, меняются. Но я бы никогда не стал ворошить прошлое и делать что-то иначе. В этом есть своя прелесть. Ты сегодняшний и ты 20 лет назад — совершенно разные люди. И это очень круто — заглядывать в прошлое и смеяться над собой в стиле: «Вот же дурень, конечно. Что он несет?» Жалко, что в таком же формате нельзя еще и в будущее заглянуть — вот бы я покуражился.
Иллюстрация: Юлия Попова