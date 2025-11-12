Краткая история фанатских конвентов: от Worldcon до «Comic Con Игромир»

В середине декабря 2025 года в московском «Тимирязев Центре» состоится первый за пять лет фестиваль Comic Con. В программе конвента — конкурс косплея, громкие анонсы и премьеры, а звездными гостями станут актриса Фамке Янссен и комиксист Эсад Рибич. Кинопоиск вспоминает, откуда вообще пошли конвенты и как они стали частью массовой культуры.
В начале XX века в моду вошли бульварные журналы. Дешевые, напечатанные на плохой бумаге издания публиковали увлекательные истории обо всем на свете: приключениях в экзотических локациях, путешествиях в иные миры, крестовых походах и боксерских поединках в самых злачных местах. Большинство журналов исчезало так же быстро, как и появлялось, но те, кому удавалось удержаться на рынке, постепенно обзаводились преданной армией поклонников. В 1926 году редакция одного из таких журналов, Amazing Stories, начала печатать на своих страницах письма читателей и их почтовые адреса, что позволило единомышленникам общаться друг с другом уже без участия журнала. Примеру Amazing Stories последовали и другие издания, в частности Weird Tales, и именно благодаря этому шагу в 1930 году заочно познакомились и начали вести обширную переписку одни из самых значимых авторов pulp-эпохи — Говард Филлипс Лавкрафт и Роберт Ирвин Говард.
В 1929 году США охватила Великая депрессия, которая изрядно пошатнула рынок бульварных изданий. Одновременно читатели начали издавать собственные журналы, которые затем получили название «фанзины». Термин придумал в 1940-м один из основателей научно-фантастического фандома Расс Шовене, но первый фанзин, «The Comet», появился еще в мае 1930 года. На его страницах также нашлось место разделу, в котором публиковались письма читателей, готовых обсудить науку и фантастику.
К концу десятилетия фанаты решили, что настала пора встретиться вживую. В июле 1939 года в Нью-Йорке состоялся первый Worldcon — Всемирный конвент научной фантастики. Он проходил в рамках Нью-Йоркской Всемирной выставки и был посвящен только литературе, а среди участников были многие известные в будущем писатели, в том числе Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Гарри Гаррисон, Л. Спрэг де Камп и Джон В. Кэмпбелл. Известные деятели фанатского движения Форрест Дж. Акерман и Миртл Р. Дуглас пришли на конвент в костюмах «людей будущего», положив таким образом начало явлению, со временем названному косплеем.
За исключением периода с 1942 по 1945 год (время участия США во Второй мировой войне), Worldcon стабильно проводится каждый год. В 2027-м в Монреале состоится юбилейный, 85-й по счету фестиваль. Worldcon славится относительной демократичностью, его членами считаются все участники, а большинство вопросов, в том числе место проведения следующих конвентов, определяется общим голосованием. Кроме того, именно там каждый год вручается премия «Хьюго» — самая престижная и уважаемая награда в жанре научной фантастики.
От литературы к поп-культуре
Долгие годы конвенты оставались уделом поклонников фантастической литературы. Ситуация начала меняться в 1960-х, когда благодаря росту популярности комиксов, телевизионных сериалов вроде «Звездного пути» и таких фильмов, как «2001 год: Космическая одиссея», в фандом пришли новые люди. Однако на старых конвентах вроде того же Worldcon старожилы смотрели на неофитов свысока, поэтому молодые фанаты быстро стали создавать свои собственные мероприятия. Так, в 1969 году в Публичной библиотеке Ньюарка прошла первая встреча фанатов «Звездного пути», а в 1964 году в Нью-Йорке впервые собрались поклонники комиксов. Ну а в 1970-м в Сан-Диего состоялся первый Golden State Comic Book Convention — мероприятие, собравшее несколько сотен читателей комиксов. Этот конвент продолжает проходить до сих пор, однако теперь он известен под названием San Diego Comic-Con.
Довольно быстро конвенты поклонников фантастики стали привлекать внимание тех, кто эту фантастику делает. В 1972 году мероприятие Star Trek Lives! посетили создатель «Звездного пути» Джин Родденберри и фантаст Айзек Азимов. А в 1976 году молодой публицист Чарльз Липпинкот провел на Comic-Con в Сан-Диего первую презентацию никому не известного и находящегося в производстве фильма «Звездные войны». Причем на руках у него не было ничего, кроме нескольких концепт-артов Ральфа Маккуорри, а главными звездами мероприятия стали представители издательства Marvel, заключившего контракт на выпуск комикс-адаптации фильма, — сценарист Рой Томас и художник Говард Чайкин. Томас с Чайкином и сами видели только концепт-арты и сценарий, однако их энтузиазм и выступление Липпинкота оказались настолько заразительными, что первые фанаты появились у «Звездных войн» еще до выхода фильма.
Благодаря развитию интернета, росту популярности комиксов и глобальному успеху кинофраншиз наподобие тех же «Звездных войн», научно-фантастические конвенты обрели небывалый прежде размах, а Comic-Con в Сан-Диего и вовсе превратился в одно из главных событий года в западном фандоме. В 2004 году конвент посетило 95 000 человек, а в 2015 году число посетителей увеличилось уже до 167 000. И хотя организаторы старались выделять для проведения фестиваля все больше пространства, на конвенте с каждым годом становилось многолюднее, а на самые интересные мероприятия еще за несколько дней до начала выстраивались километровые очереди. Поэтому теперь организаторы стараются ограничивать количество участников, выпуская в продажу не более 130–135 тысяч билетов, самые популярные из которых разбирают за считаные минуты. Этот момент, к слову, отмечен в одном из эпизодов телесериала «Теория большого взрыва». Его главные герои — Шелдон, Леонард, Говард и Радж — настоящие гики, которые стараются не пропускать ни одного крупного конвента. Друзья заранее готовятся ловить билеты, собираются все вместе, открывают ноутбуки и ведут обратный отсчет. Как только билеты поступают в продажу, все четверо начинают безостановочно обновлять сайт, пытаясь попасть на страницу оплаты. В итоге только Леонарду спустя 10 минут удается встать в очередь, но к этому моменту почти все нормальные билеты уже оказываются разобраны. «Мы всегда можем попасть на WonderCon в Анахайме, он тоже неплохой», — говорит Шелдон, пытаясь сдержать рыдания.
Что происходит с конвентами сейчас
San Diego Comic-Con сегодня — это колоссальное событие, в программе которого можно найти свыше 600 различных мероприятий: презентации и эксклюзивные превью новых фантастических фильмов и сериалов, автограф-сессии и секции вопросов и ответов с актерами, режиссерами, сценаристами и художниками, выставки, конкурсы косплея, магазинчики с самым разнообразным мерчем и многое-многое другое.
По мере роста числа посетителей San Diego Comic-Con привлекал все больше внимания со стороны голливудских студий, телевизионных каналов и издателей комиксов. Сегодня конвент превратился в полноценную часть программы продвижения большинства голливудских блокбастеров. Marvel, DC, Disney, Lucasfilm и другие крупные бренды практически постоянно готовят особенные анонсы или презентации к фестивалю. Правда, за последние годы медийные охваты мероприятия резко упали — как раз потому, что Marvel и Disney стали прогуливать конвент в Сан-Диего.
При этом сам Comic-Con давно вышел за пределы одного города и превратился в мировую франшизу. Организаторы фестиваля торгуют лицензией, позволяя устраивать своих «Комик-Коны» в других городах и странах. Каждый год по всему миру проводится несколько десятков, если не сотен, таких мероприятий, крупнейшим из которых является New York Comic Con. Основанный в 2006-м, он быстро обогнал Сан-Диего по посещаемости: его средняя аудитория оценивается в 250 000 человек. Разумеется, крупные голливудские студии не могли не заметить подобную площадку, поэтому сейчас они делят громкие анонсы между Нью-Йорком и Сан-Диего.
При этом San Diego Comic-Con и New York Comic Con меркнут перед Comiket — слетом поклонников манги, аниме и видеоигр, который начиная с 1975 года дважды в год проводится в Токио и собирает свыше 590 000 гостей. И хотя такое количество гостей в моменте сильно сказывается на инфраструктуре, в целом каждый подобный конвент позитивно влияет на рестораны, отели, магазинчики и прочие локальные бизнесы. Так, например, New York Comic Con ежегодно приносит местной экономике более 100 млн долларов.
Сегодня Comic-Con — лишь один из многих конвентов. Например, в Анахайме каждый март проходит «тоже неплохой», по мнению Шелдона, WonderCon, в Атланте в сентябре — мультижанровый конвент Dragon Con, а в декабре в Бразилии состоится одно из крупнейших таких мероприятий в Латинской Америке — CCXP. В 2019 году его посетило 280 000 человек.
Примечательно, что, помимо мультижанровых конвентов, в последние годы все большей популярностью пользуются мероприятия, посвященные одному конкретному жанру, франшизе или даже писателю. Так, Lucasfilm вот уже 26 лет с разной периодичностью проводит фестивали поклонников Star Wars Celebration. Одна из главных фишек конвента — его глобальность: мероприятия проходят не только в Штатах, но и в Европе и даже Японии. Проведение практически каждого Celebration приурочено к юбилею или релизу очередного фильма про далекую-далекую галактику, поэтому всякий раз фанатов ждут эксклюзивные мероприятия с создателями и актерами саги. Именно на таком конвенте в 2023 году Кэтлин Кеннеди анонсировала три новых полнометражных проекта (ни один из которых, к слову, до сих пор не запущен в производство), а в 2015-м посетителей Celebration ждало эксклюзивное превью «Пробуждения Силы». Очередь на это мероприятие фанаты начали занимать еще за несколько дней до его начала, а Джей Джей Абрамс в какой-то момент даже заказывал наиболее стойким ждунам пиццу.
Осенью 2025 года в Лос-Анджелесе состоялся камерный Legacy Con, посвященный отмененной расширенной вселенной «Звездных войн». Организаторы конвента пригласили Мэттью Стовера, Майкла Стэкпола, Джеймса Лусено и других творцов старого книжного канона, и несколько сотен человек собрались послушать, как популярные писатели делятся байками о своей работе над франшизой 20–25 лет назад.
В начале декабря в Юте вот уже несколько лет проводится Dragonsteel Nexus — конвент, посвященный творчеству одного конкретного писателя, суперзвезды фэнтези Брендона Сандерсона. Сандерсон отличается очень преданной и многочисленной фан-базой, благодаря которой он то и дело ставит рекорды: собирает миллионы долларов на издание подарочных изданий своих книг на краудфандинге, распродает билеты на конвент в честь своих книг за считаные минуты. Остальным авторам жанра остается только молча завидовать такой популярности.
Конвенты приходят в Россию
В Советском Союзе конвентов в современном понимании не было, вся фанатская деятельность долгое время ограничивалась участием в так называемых КЛФ — клубах любителей фантастики. Первые такие организации возникли в середине 1960-х и без проблем существовали полтора десятилетия, однако при Андропове и Черненко с ними стали активно бороться власти.
С наступлением перестройки ситуация изменилась, и КЛФ вновь стали обретать популярность. К концу десятилетия в стране зародилось и движение толкинистов. Официально на русском языке выходил только первый том трилогии (появившийся в 1960-х перевод Зинаиды Бобырь был настолько сокращен цензурой, что напоминал скорее пересказ), но второй и третий существовали в самиздате и активно распространялись среди молодежи. А в 1990 году под Красноярском прошли дебютные «Хоббитские игрища» — первая полигонная ролевая игра на территории СССР. Организованы они были в доинтернетовскую эпоху, поэтому мастера приглашали потенциальных участников с помощью бумажных писем, что не помешало приехать игрокам со всех уголков Советского Союза.
На 1990-е пришелся расцвет ролевого движения. Толкинисты каждый год собирались на «Хоббитские игрища», в Москве в Нескучном саду каждый четверг собирались члены московского фан-клуба «Эгладор». Постепенно стали появляться ролевые игры живого действия и по другим фантастическим мирам, а затем и по историческим сеттингам. Так, например, в Выборге с 1998 года каждое лето проводится исторический средневековый фестиваль. В разное время он назывался «Выборгский замок», «Средневековый замок», а в последние три года он известен как «Средневековые дни в Выборге». Кстати, «Хоббитские игрища» также проводились каждый год вплоть до 2020 года, когда очередная игра, которая должна была состояться на Михайловском полигоне в Свердловской области, была отменена из-за коронавируса.
Однако ролевые игры живого действия были все же узкоспециализированными мероприятиями. Первые конвенты по западному образцу в России выросли из фанатских сходок и квартирников. Так, например, в 2000 году на квартире одного из московских поклонников далекой-далекой галактики состоялся первый «Старкон». По сути, это был обычный квартирник на три десятка участников, но фанаты договорились встречаться ежегодно, и уже несколько лет спустя мероприятие перебралось в бывший Дом культуры на ВДНХ и стало собирать по несколько сотен человек.
Расцвет «Старкона» пришелся на первую половину 2000-х и совпал с выходом трилогии приквелов. Но постепенно интерес к фестивалю стал угасать, прежние организаторы утратили запал, поэтому в 2011-м конвент переехал в Санкт-Петербург и превратился в мультифандомное мероприятие, на котором были рады поклонникам любой научно-фантастической франшизы, от «Звездного пути» до «Доктора Кто».
«Старкон» был именно фанатским мероприятием, а первым по-настоящему массовым официальным конвентом стал «Игромир», стартовавший в 2006-м. Его предтечей были отраслевые конференции разработчиков компьютерных игр, но, поскольку интерес к мероприятию быстро вышел за пределы профессиональной среды, его решили открыть для широкой публики. Первые «Игромиры» длились всего по два дня, но уже в 2009 году выставка заняла четыре дня, за которые ее посетило более 80 000 человек.
В 2014 году организаторы решили выйти за рамки видеоигр и объявили, что параллельно с «Игромиром» пройдет более широкое по охвату и масштабу мероприятие — Comic Con Russia, официальный филиал конвента в Сан-Диего. Оба конвента проходили в одно время в одном месте — в выставочном центре «Крокус Экспо», а посетить их можно было по единому билету.
Comic Con Russia быстро стал одним из главных событий российского фандома. Каждый год он привлекал внимание около 200 000 человек, гостями фестиваля становились такие знаменитости, как Хидэо Кодзима, Мадс Миккельсен, Дэнни Трехо, Нэйтан Филлион, Эндрю Скотт, Миша Коллинз, Иван Реон, Энтони Дэниелс и Дэвид Ллойд.
В мае 2019 года к Comic Con Russia добавился Comic Con Saint Petersburg, который прошел на выставочной площадке «ЛенЭкспо» и собрал почти 30 000 человек. Но два параллельных Comic Con просуществовали в России всего один год. В 2020 году оба мероприятия были отменены из-за пандемии, а 2022-м организатор конвентов, компания КРИ, прекратила всю деятельность в России.
На смену Comic Con пришел организованный социальной сетью «ВКонтакте» «Фандом Фест» — конвент, объединяющий фанатов аниме, комиксов, видеоигр, косплея и азиатской культуры. Его ежегодная аудитория пока оценивается в 15 000 человек.
А зимой 2025 года в Россию вернется Comic Con, права на проведение которого выкупил Яндекс. Возрожденный конвент пройдет с 12 по 14 декабря в московском «Тимирязев Центре», причем посетить его можно будет даже по старым билетам, купленным на отмененный в 2021 году фестиваль. Среди его почетных гостей будут художник Эсад Рибич («Локи», «Серебряный Серфер: Реквием») и известная по трилогии «Люди Икс» актриса Фамке Янссен.
Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)
