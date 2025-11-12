Краткая история фанатских конвентов: от Worldcon до «Comic Con Игромир»

Благодаря развитию интернета, росту популярности комиксов и глобальному успеху кинофраншиз наподобие тех же «Звездных войн», научно-фантастические конвенты обрели небывалый прежде размах, а Comic-Con в Сан-Диего и вовсе превратился в одно из главных событий года в западном фандоме. В 2004 году конвент посетило 95 000 человек, а в 2015 году число посетителей увеличилось уже до 167 000. И хотя организаторы старались выделять для проведения фестиваля все больше пространства, на конвенте с каждым годом становилось многолюднее, а на самые интересные мероприятия еще за несколько дней до начала выстраивались километровые очереди. Поэтому теперь организаторы стараются ограничивать количество участников, выпуская в продажу не более 130–135 тысяч билетов, самые популярные из которых разбирают за считаные минуты. Этот момент, к слову, отмечен в одном из эпизодов телесериала «Теория большого взрыва». Его главные герои — Шелдон, Леонард, Говард и Радж — настоящие гики, которые стараются не пропускать ни одного крупного конвента. Друзья заранее готовятся ловить билеты, собираются все вместе, открывают ноутбуки и ведут обратный отсчет. Как только билеты поступают в продажу, все четверо начинают безостановочно обновлять сайт, пытаясь попасть на страницу оплаты. В итоге только Леонарду спустя 10 минут удается встать в очередь, но к этому моменту почти все нормальные билеты уже оказываются разобраны. «Мы всегда можем попасть на WonderCon в Анахайме, он тоже неплохой», — говорит Шелдон, пытаясь сдержать рыдания.