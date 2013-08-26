Краткая история российского игрожура: от «Видео-Асс Dendy» до DTF

Признавая эти успехи и проделанную редакцией работу, однако, не стоит забывать, что теперь «Мания» соперничала не с парой-тройкой глянцевых журналов, а пыталась закрепиться на совершенно иной территории, где уже имелись свои мастодонты. В сравнении с традиционной прессой сетевая журналистика была более стремительной, конкурентной и, как никогда, приближенной к читателю. Причем это был уже не благодарный читатель «Великого Dракона», внимавший каждому слову авторов-носителей эксклюзивного знания, а категоричный обитатель интернета, который по одному щелчку мыши мог накачать себя информацией разной степени достоверности, чтобы вступить в перепалку с «некомпетентным» и «продажным» журналистом. Так, спор про «занесенные редакции чемоданы денег» всплывал еще несколько раз; последний громкий кейс был связан с тем, что Sony якобы заставляет критиков писать по методичкам рецензии на свои хиты вроде The Last of Us: Part II.