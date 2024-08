Краткая история российского игрожура: от «Видео-Асс Dendy» до DTF

Такой подход оценили и публика, и рекламодатели (на волне успехов СИ Gameland из магазина перепрофилировался в издательский дом), и сами авторы. В журнале легко прижились былые «драконовцы» вроде Корнеева, Шорохова и Говоруна, последний в итоге дослужился до звания главного редактора. Кроме того, золотой состав редакции вобрал в себя команду еще одного проекта Агарунова — российской версии британского журнала Official PlayStation Magazine, которая увяла в начале 2000-х вместе с первой PlayStation. Договориться о продлении контракта не удалось, поэтому Official PlayStation Magazine 2 (уже про PlayStation 2) и PlayStation Portable: The Official Guide Book в России выпускало другое издательство, хотя и не без участия авторов СИ.