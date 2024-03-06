300 мундиров, пневмония и никакого ИИ. Как Сарик Андреасян снимает «Войну и мир»

Он настаивает, что снимает не интерпретацию, а экранизацию, то есть переносит роман Толстого на экран как есть, без новомодных трактовок. И не планирует позволять себе даже такую вольность, как рассказчик в «Евгении Онегине». Исторические герои будут похожи на самих себя, герои романа — на пассажи из школьных учебников. Тем более что где эти учебники не правы: все мужчины в юности обожают Андрея Болконского, а потом ловят вайб Пьера Безухова. Вот разве что сам Сарик исключение: его кумиром был Наполеон, которого сейчас режиссер планирует показать только со спины. «Все хотят быть героями в детстве. А когда тебе уже за сорок, ты Пьер Безухов — всепрощающий, понимающий, большой, неуклюжий. И стараешься быть добрым».