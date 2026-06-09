Стартовали съемки «Войны и мира» Сергея Урсуляка

Режиссер «Ликвидации» и «Тихого Дона» Сергей Урсуляк приступил к съемкам «Войны и мира» — многосерийной экранизации романа-эпопеи Льва Толстого. Смотрим первые кадры с площадки.

Никита Волков Мария Золотухина Никита Языков Никита Ефремов Сергей Маковецкий Никита Языков и Никита Волков Лика Нифонтова Михаил Пореченков

Наташу Ростову играет Мария Золотухина, роль Андрея Болконского исполняет Никита Волков, а Пьера Безухова — Никита Языков. В актерский состав также вошли Александр Балуев, Никита Ефремов, Михаил Пореченков, Лика Нифонтова, Сергей Маковецкий, Александр Яценко и многие другие.

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. В то же время Сарик Андреасян работает над своим фильмом по «Войне и миру», выход которого намечен на 18 февраля 2027 года.

Дата премьеры сериала пока неизвестна. Проект телеканала «Россия» и START создается при поддержке ИРИ и банка ВТБ.

Фото: телеканал «Россия»