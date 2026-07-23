Возвращение Михаила Ефремова, Баста в детской сказке и «Три кота». Какие фильмы просят о господдержке

21 июля в Фонде кино прошла защита фильмов о Дальнем Востоке и тех, которые планируется снимать на Дальнем Востоке, а также национальных кинолент для детской и семейной аудитории. Мы выбрали самые любопытные картины: возможный хит в духе «Твое сердце будет разбито», «Айболит» и наш «Паддингтон» — «Потапыч».

«Нелюбовь сероглазого короля во Владивостоке»

О чем: Экранизация самого популярного романа Аси Лавринович. Во владивостокской гимназии готовится выпускной бал, где выберут короля и королеву. Среди старшеклассников разгорится борьба с примесью любовных интриг. Главная героиня Даша, ненавидящая с детства Роберта, думает, что влюблена в давнего друга Фила. Она основная претендентка на звание королевы, но вскоре у нее появится конкурентка.

Кто делает: «Окапи продакшн» и режиссер Ольга Акатьева. Создатели не скрывают, что хотят повторить успех фильма «Твое сердце будет разбито» по другому бестселлеру — роману Анны Джейн. На питчинге продюсерам посоветовали поменять название фильма, поскольку оно длинное, непрокатное и даже не укладывается в проморолик. Но защищающиеся считают, что узнаваемое название книги — залог успеха. В дрим-касте заявлены Павел Прилучный, Юлия Снигирь, Ирина Рязанова, Алёна Бабенко, Николай Шрайбер и Максим Лагашкин. В саундтреке обещают песню Сергея Лазарева.

«Мужчина с бородой и в красной шапке»

О чем: Дочь священника Лиза во сне видит суженого. Встретить свою любовь она может в аэропорту Анадыря. Чтобы не упустить свой шанс, Лиза устраивается там работать. Знаком для нее станут три ее любимые книжки в багаже будущего жениха. Она действительно встретится с ним, но не сможет познакомиться. Тем временем еще один герой истории — коварный донжуан, услышавший историю Лизы и решивший воспользоваться ее наивностью.

Кто делает: Продюсеры Юлия Мишкинине, Артур Агафонов, режиссер-дебютант Даниил Черногорцев для «Вита Актива Продакшн». Черногорцев признался, что для него, сына священника, это личная история. Оператор — Алишер Хамиходжаев, которому предстоит запечатлеть вечную мерзлоту Чукотки. В съемках задействуют местный ансамбль «Эргырон». Суженого из сна сыграет Слава Копейкин, а коварного антагониста — Милош Бикович.

«Золотая десятка»

О чем: 12-летняя Аяна из бурятской деревни — талантливая спортсменка-лучница. Упорство и труд привели ее на престижное соревнование. Цель Аяны не только выиграть. Она мечтает найти отца, который давно с ними не живет и который, естественно, легендарный стрелок из лука. В фильме ожидается много трюков, в том числе на лошадях. К созданию национальных нарядов привлекут бурятских дизайнеров.

Кто делает: Компания «Мувистарт», продюсеры Дмитрий Якунин, Борислав Володин, Дина Подпругина и режиссер Михаил Расходников (снял «Дух Байкала», на который создатели ориентируются). Еще в списке референсов — «Тренер» с Данилой Козловским. На роль главной героини будет объявлен всебурятский кастинг. А вот папу героини может сыграть Аскар Ильясов. Роль мамы предлагают Равшане Курковой.

«Айболит»

О чем: Амбициозная экранизация сказки Корнея Чуковского. Группа намерена снимать в Африке — в Мозамбике, ЮАР и Зимбабве (там, где течет река Лимпопо). Цель — показать, как становятся героями, на примере защитника животных Айболита. Историю покажут глазами маленьких персонажей — брата и сестры.

Кто делает: Режиссер Никита Власов («Лада Голд», «Комбинация») признается, что для него это важная книга: в детстве стихи Чуковского ему читали родители, теперь он читает сказку своим детям. Продюсируют Сергей Бондарчук и Давид Кочаров, который обещает поддержку онлайн-кинотеатра Premier. Производство — «Студия Видеопрокат». Доктора Айболита может сыграть Никита Кологривый, а Бармалея — Марк Эйдельштейн. Премьера фильма запланирована на декабрь 2028 года.

«Королевство кривых зеркал»

О чем: Новое прочтение повести Виталия Губарева. Девочка Оля после ссоры с родными попадает в Зазеркалье, эдакий фальшивый мир рилсов и тиктоков. Там она встречает свое отражение Яло. Создатели хотят мотивировать подростков выйти из онлайна в реальную жизнь. В фильме будет 10 танцевальных номеров, которые поставят молодые хореографы. Танцевать будут под песни-хиты, но с новыми текстами.

Кто делает: Компания Yellow, Вlack and White, продюсеры Эдуард Илоян, Константин Эрнст, Виталий Шляппо, Денис Жилинский и Георгий Шабанов. Режиссер — Клим Шипенко («Холопы», «Вызов»), считающий, что первую версию фильма — картину Александра Роу 1963 года — дети не поняли. Олю сыграет Александра Бабаскина, ее будут раздваивать при помощи ИИ. На роль мамы и одновременно королевы Аципут рассматривается Мария Смольникова, на роль бабушки — Надежда Маркина. Есть в проекте также персонажи с «зеркальными» именами: Натан (Антон Лапенко) и Кискот (Лев Зулькарнаев). Бригадира и его жену сыграют Александр Яценко и Полина Агуреева. Премьера состоится в мае 2027 года.

«Электроник»

О чем: Новая экранизация повести Евгения Велтистова, которой в этом году исполнилось 62 года. Трехсерийный фильм «Приключения Электроника» вышел в 1979 году и стал культовым. Новая полнометражная версия расскажет про школьника Сергея Сыроежкина и его двойника Электроника как метафору к сегодняшним отношениям человека и ИИ: сначала мы боимся технологий, потом знакомимся с ними, а затем начинаем дружить.

Кто делает: Продюсер Дмитрий Нелидов, кинокомпания»Лунапарк» и режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов («Фейк»). Одним из героев фильма станет американский писатель-фантаст Айзек Азимов, которого может сыграть Юрий Колокольников. Продюсер Сергей Сельянов, который был в жюри питчинга, возмутился, что человека, придумавшего правила робототехники, показали как негодяя и злодея. В фильме используют музыку Евгения Крылатова, однако пока неизвестно, кто возьмется за ее переосмысление.

«Красная Шапочка»

О чем: Страшную историю Шарля Перро переосмыслят в нечто музыкально-аттракционное. Чтобы спасти маму, девочка Марта отправляется через лес к бабушке-волшебнице. Много приключений и встреч ждет ее на пути: она полетит на бабочке, будет сражаться со злой колдуньей, а еще в лесу орудует говорящее Тесто.

Кто делает: Студия «Арна Медиа», продюсер Надежда Мотина и режиссер Александр Карпиловский («Частное пионерское»). Создатели обещают прекрасную музыку, которую уже согласился написать Алексей Рыбников. На роль Марты утверждена звезда фильма «Твое сердце будет разбито» Вероника Журавлёва, а главного антагониста Регента сыграет Иван Охлобыстин. Фильм поддержат Premier, Rutube и ТНТ. Съемки пройдут в Беларуси и Абхазии.

«Потапыч»

О чем: Отсылки к «Паддингтону» заметны в проекте, где главный герой — плюшевый мишка. Отец маленькой Маши, уходя на фронт в 1941-м, зашьет письмо дочери в тельце игрушечного мишки Потапыча. В сражении за Новороссийск папа погибнет, а мишка оживет и скрасит жизнь героини. Спустя 60 лет потрепанный и разочаровавшийся в людях мишка найдет девочку Женю и вернет ей веру в дружбу, а она, в свою очередь, поможет герою найти выросшую Машу.

Кто делает: Компания Legio Felix и режиссер Байбулат Батуллин («Бери да помни»). Отца Маши может сыграть Павел Прилучный, который также подарит свой голос Потапычу. В роли мамы, возможно, появится Ирина Горбачёва. Съемки пройдут в Севастополе. Изображение медведя сделают с помощью двух аниматроников и ИИ. По словам создателей, версией советского игрушечного медведя не вдохновлялись, поскольку она «хтоническая» и современные дети ее боятся.

«Отец. Еще отец»

О чем: Не знавший своего папу в течение 35 лет Кирилл едет в Елец, чтобы закрыть местный театр. Выполнив это условие, он сможет погасить ипотеку. А руководит театром, конечно, блудный отец — человек деспотичного характера. К финалу семейные ценности победят, и шестилетний сын Кирилла немало этому поспособствует.

Кто делает: Киностудия «Кедр ПРО», режиссер Александр Баршак («Елки-иголки»), продюсеры Анастасия Перова и Дарья Воронцова. Это первая кинороль Михаила Ефремова после освобождения из тюрьмы, его экранного сына сыграет Данила Козловский. В кастинге также заявлены Иван Замотаев, Аня Чиповская, юный Адам Кураев и Ирина Безрукова. Голосом рассказчика, вероятно, станет Павел Деревянко. Проект поддерживают «НМГ Кинопрокат» и онлайн-кинотеатр Wink.

«Хрум»

О чем: Проект основан на подкастах «Детского радио», франшиза выходила с 2016 года. В сказочном Закнижье сыщики борются с искажением сюжетов известных сказок. Грустные концы у историй, обеленные злодеи — все это цель для Любани, Макса и их учительницы Марии Петровны, которым помогает Добрыня и Хрум — ожившая игрушка девочки, умеющая превращаться в кого угодно.

Кто делает: «Централ Партнершип», продюсер Вадим Верещагин и режиссер Игорь Волошин («Буратино»), который искренне возмущен победой тотальной лжи в инфопространстве и конкретно «переосмыслениями» сказок. Интересно, что изначально в качестве режиссера заявлялся Артемий Драгунский. Сценарий написала Анастасия Бужинская. В ролях — Ангелина Стречина, юные Сильвия Дадалян и Мирон Проворов. А Добрыню согласился сыграть рэпер Баста, он же Василий Вакуленко. Премьера запланирована на 21 октября 2027 года.

«Три кота»

О чем: Полнометражное игровое миу-миу-миу-кино про котят из одноименного мультсериала. После переезда 10-летняя Ксюша больше ни с кем никогда не хочет дружить, пока в ее жизни не появляются котята Коржик, Карамелька и Компот, которые попали в наш мир.

Кто делает: Режиссер Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед») для «Водорода». Антагонистку сыграет Анна Михалкова. Релиз намечен на 1 января 2028 года.

«Кот в сапогах»

О чем: 1913 год, молодой официант Лев мечтает жениться на княжне Анне, но он беден. Неожиданно Лев получает наследство — мельницу с котом. Предприимчивый хвостатый придумывает план, как выдать Льва за французского маркиза. В итоге семья княжны попадает в плен к Великану.

Кто делает: Снимает Василий Ровенский («Коты Эрмитажа», «Большое путешествие») для «КиноФирмы». На роль Льва планируют взять Леона Кемстача, а княжну может сыграть Полина Денисова, озвучить Кота — Сергей Бурунов. Прокат планируют на 1 апреля 2028 года.

Какой проект вас больше всего заинтересовал? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Илона Егиазарова

Фото: трансляция Фонда кино, telegram-каналы «Русское кино в топе» и «БК Медиа»