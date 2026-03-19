Антон Коломеец, 41 год, режиссер и сценарист. Снял сериал «Паша», фильмы «Ваш репетитор» и «Свет»

— Сразу скажу, что дримкаста у нас не было. Мы сделали пробы с несколькими артистами, но дело не шло. Затем появился Аскар, которого мы знали по «Нулевому пациенту». Первая проба была хорошей. Жене сразу все было ясно, а у меня были сомнения. Может быть, для проб были не самые удачные сцены выбраны. Решили дождаться парных проб, чтобы какие-то вещи еще проверить. И когда они встретились с Ирой Горбачёвой, они стали смеяться, колоться, и возникла очень хорошая энергия. Во-первых, про них как про пару стало все ясно. Это было то что нужно. И самого Аскара в этих пробах мы как-то почувствовали лучше. Вопросы все отпали. Сейчас отчетливо понимаю: если бы мы не нашли Аскара, то ничего бы не вышло. Потому что сериал — это и есть Паша.