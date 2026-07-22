Что смотреть в кино: «Ее личный ад», «Мой дикий друг. Возвращение домой», «Дни Сакамото»

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна, игровые «Дни Сакамото», семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой», криминальный триллер «Фантом. Кто ты?», аргентинский хоррор «Безумная старуха», итальянский ромком «30 ночей с бывшим» и польская классика Кшиштофа Кесьлёвского «Короткий фильм о любви».

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Главные премьеры

Долгожданное возвращение Николаса Виндинга Рефна в полнометражный кинематограф в компании звезды «Компаньона» и «Еретика» Софи Тэтчер и Чарльза Мелтона из второго сезона «Грызни». Первая сыграет девушку с daddy issues, которая заезжает в роскошный отель, пока ее отец-режиссер (Дюгрей Скотт) собирается снимать фильм. Второму досталась роль рядового К, пытающегося поймать загадочного маньяка, разрывающего девушкам грудные клетки. Действие разворачивается в неоновом городе будущего. Премьера состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале. На пресс-конференции Рефн поделился, что несколько лет назад пережил клиническую смерть, и именно этот проект помог ему вернуться к жизни. Редактор Кинопоиска Марат Шабаев считает, что лента напоминает поздние работы датчанина: «Немного насилия, изобилие неона, томные паузы и атмосфера дорогой рекламы духов».

Подробнее о фильме:

Легендарный киллер Таро Сакамото (Рэн Мэгуро) променял опасную работу на спокойную семейную жизнь и управление магазином. Но прошлое не отпускает: когда его близким начинает грозить опасность, бывший убийца снова выходит на охоту. Игровая экранизация манги Юто Судзуки, по мотивам которой Netflix уже выпустил аниме. Боевик поставил Юити Фукуда, автор супергеройской дилогии «Извратная маска» и криминальной сказки «Красная Шапочка находит труп».

Продолжение истории о дружбе мальчика Саши и лиса Рыжего. Повзрослевший герой вновь встречает своего лесного друга и узнаёт, что его семью вместе с лисятами похитил таксидермист. Саша решает во что бы то ни стало помочь Рыжему вернуть близких домой. Впереди друзей ждут опасное путешествие, новые испытания и встреча с неожиданными союзниками и врагами. В сиквеле к роли Саши вновь вернулся Елисей Чучилин («Майор Гром»), а режиссером опять выступила Анна Курбатова. Среди новых персонажей — злодеи в исполнении Яна Цапника и Валентины Мазуниной. В фильме также сыграли Юлия Александрова и Антон Богданов.

Педро соглашается присмотреть за бывшей тещей Алисией, но из-за провалов в памяти пожилая женщина принимает его за врага из своего прошлого. Оглушив и связав зятя, Алисия начинает придумывать всё новые способы мести. В главной роли — Кармен Маура, муза Педро Альмодовара. Камерный хоррор поставил и написал Мартин Мореги, соавтор сценария драмы «Аргентина, 1985». Продюсер Хуан Антонио Байона («Невозможное», «Мир Юрского периода 2») описывал фильм как «очень клаустрофобную историю, сказку о страхе и напряжении, которая исследует, как насилие передается из поколения в поколение».

Заключительная часть трилогии братьев Манетти по мотивам знаменитых итальянских комиксов. Первый фильм вышел в российский прокат под названием «Дьяволик», второй локализовали как «Фантом. Ограбление по-итальянски». В сиквеле Дьяволик (Джакомо Джианниотти) и его главный противник инспектор Джинко (Валерио Мастандреа) попадают в смертельную ловушку жестокого бандита. Аристократка Алтея ди Валленберг (Моника Беллуччи) и воровка Ева Кант (Мириам Леоне) объединяются, чтобы вытащить возлюбленных из передряги.

Подробнее о фильме:

Спокойный и предсказуемый Бруно (Эдоардо Лео) по просьбе дочери пускает домой пожить ее мать и свою бывшую жену Терри (Микаэла Рамаццотти), недавно вышедшую из психиатрической клиники. Энергичная и прямолинейная женщина переворачивает его привычный мир с ног на голову. Итальянский ромком Гуидо Кьезы, автора хита «Начать с нуля!».

Перевыпуск

Полнометражная версия шестого эпизода телесериала Кшиштофа Кесьлёвского «Декалог», получившая шесть премий на Гдыньском кинофестивале в 1988-м. 19-летний Томек (Олаф Любашенко) работает на почте и тайно наблюдает за живущей напротив женщиной по имени Магда (Гражина Шаполовская). Его любопытство постепенно превращается в болезненную влюбленность, но встреча с Магдой заставляет обоих переосмыслить природу любви, одиночества и желания.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Летний кинотеатр «Кинопорт»

«Чунгкингский экспресс» (1994)

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут культовые фильмы «Земляничная поляна», «Кин-дза-дза!», «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Чунгкингский экспресс», спортивная драма «Мистер Нокаут», комедия «Три свадьбы и один побег», мелодрама «Джульетта и Ромео», сказка «Бременские музыканты», док «Огненный лис» и боевик Гая Ричи «Операция „Фортуна“»: Искусство побеждать». Вход бесплатный, по регистрации.

«Комедия по-итальянски: Дино Ризи»

С 23 по 28 июля в кинотеатре «Художественный» (Москва)

«Обгон» (1962)

Совместно с Итальянским институтом культуры кинотеатр «Художественный» покажет ретроспективу итальянского классика Дино Ризи. В программу попали пять ключевых работ лучшего периода мэтра комедии по-итальянски: хит с Витторио Гассманом и Жан-Луи Трентиньяном «Обгон», мелодрама «Любовь в Риме» с Милен Демонжо и Питером Болдуином, «Успех» с Анук Эме, сатирическая комедия «Актер» и смешной и трагичный альманах «Чудовища». «Картины Дино Ризи начала 1960-х заряжены уникальной, легкой и праздничной атмосферой, сочетающейся, впрочем, не только с размашистым умным юмором, но и с трезвыми размышлениями на вполне себе экзистенциальные темы. Помимо прочего, этот цикл фильмов — еще и гид по лучшим итальянским и французским актерам золотой поры», — отмечает программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

25 июля в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

В печально известной тюрьме пробуждается древнее зло, которое начинает жестоко расправляться с заключенными. Чтобы пережить кровавую ночь, лидерам банд, коррумпированным надзирателям и новичкам придется забыть старые счеты и объединиться против невидимой сверхъестественной силы. Изобретательный хоррор Джоко Анвара, чья мировая премьера состоялась на Берлинском фестивале в секции «Форум». После показа пройдет онлайн-обсуждение с актером дубляжа Исламом Ганджаевым (студия Flarrow Films) и индонезийским королем ужасов Анваром. В широкий прокат фильм выйдет 30 июля.

В рамках программы «Дзига Вертов. Опыты реальности» Центр «Зотов» покажет шедевр Криса Маркера, который журнал Sight & Sound поставил на третье место в списке величайших документальных картин в истории. В этом киноэссе француз исследует природу памяти, времени и человеческого восприятия. Снятые в Японии, Африке, Исландии, Франции и США документальные кадры переплетаются с фрагментами фильмов, телепередач и архивных материалов, а закадровое повествование, построенное как письма вымышленного оператора, превращает путешествие по миру в философское размышление о личной и коллективной памяти.

26 июля в 17:00 в Центре «Зотов» (Москва)

Мрачная немецкая драма, получившая в этом году в Каннах приз жюри и снятая на 16-миллиметровую пленку. Режиссер Маша Шилински показывает четыре поколения женщин, которые живут на одной ферме в северо-восточной Германии, а действие охватывает целый век — от Первой мировой войны до наших дней. «Чрезвычайно амбициозный, но камерный, насквозь литературный, при этом изысканно, остроумно снятый фильм рискует быстро потерять не очень внимательного зрителя, а кто-то, несомненно, будет не раз его пересматривать», — описывал кино в каннском дайджесте Станислав Зельвенский. Ленту обсудит кинокритик и специалист покадрового анализа фильма Катя Комарова.

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Всё еще в прокате

Шестую часть культовой зомби-франшизы продюсеры Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл доверили французскому хоррормейкеру Себастьяну Ваничеку («Паутина страха»). По сюжету скорбящая по мужу женщина (Сухейла Якуб) находит в доме родителей древнюю книгу и впускает в мир зло из преисподней. Как отмечает Станислав Зельвенский, фильм серьезен и жесток, как еще никогда в этой серии. По словам кинокритика, новому режиссеру франшизы не совсем чуждо чувство юмора, но даже очевидно несерьезные в своей избыточности членовредительские гэги имеют угрюмый и несколько нездоровый оттенок.

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Новое музыкальное драмеди Джона Карни, автора фильмов «Хоть раз в жизни», «Рок-н-рольщики» и «Однажды». Рик Пауэр (Пол Радд), певец на свадьбах и несостоявшийся музыкант, случайно знакомится на торжестве со звездой бойз-бенда Дэнни Уилсоном (Ник Джонас из группы Jonas Brothers). Музыканты обмениваются мелодиями во время джем-сейшена, и вскоре Рик понимает, что Дэнни украл его песню и записал хит. Пауэр решает восстановить справедливость, но в его авторство не верят даже жена с дочерью. Для саундтрека Радд записал каверы на песни Hall & Oates, The Police, Стиви Уандера, Брайана Адамса, Thin Lizzy и Huey Lewis and the News.

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Полнометражная версия пятого эпизода телесериала Кшиштофа Кесьлёвского «Декалог» и одна из самых жестких работ польского классика. Молодой безработный Яцек (Мирослав Бака) без видимой причины совершает убийство, после чего оказывается приговорен к смертной казни. Его судьба переплетается с историей идеалистичного адвоката Петра (Кшиштоф Глёбиш), который пытается защитить его в суде. Кесьлёвский исследует природу насилия, вины и наказания, ставя под сомнение саму идею смертной казни. Драма получила Приз жюри и приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 1988 года, а также премию Европейской киноакадемии за лучший фильм.

Приключенческое фэнтези визионера Тарсема Сингха («Клетка», «Война богов: Бессмертные»), созданное по мотивам болгарского фильма «Йо-хо-хо» и известное своими масштабными визуальными образами. 1920-е, Голливуд. Каскадер Рой Уокер (Ли Пейс), которого неудачный трюк приковал к постели, знакомится в больнице с маленькой румынкой Александрией (Катинка Унтару). Чтобы развлечь девочку, Рой начинает рассказывать ей историю о пяти героях, отправившихся в опасное путешествие, чтобы свергнуть жестокого правителя. Постепенно вымышленный мир переплетается с реальностью, а сказка становится отражением боли, надежд и желаний самого Роя. Фильм выделяется уникальной операторской работой и был полностью снят без использования компьютерной графики — съемки проходили в более чем 20 странах мира. Дэвид Финчер и Спайк Джонс не принимали участия в создании картины, но разрешили указать себя в качестве продюсеров, чтобы привлечь к проекту больше внимания.

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Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Вскоре в гостинице начинают происходить странные вещи: уехать из нее невозможно, а постояльцы исчезают один за другим. Абсурдистская драма Леонида Шмелькова («Мой личный лось» и «Лола — живая картошка») по мотивам произведений Хулио Кортасара. Режиссер описывает «Непокой» как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днем сурка“». Особую атмосферу создает музыка одного из главных представителей постсоветского авангарда Сергея Курёхина (его произведения исполняют скрипач и композитор Алексей Айги вместе с ансамблем 4′33″).

Полнометражный фильм по «Смешарикам», сочетающий анимацию и игровое кино. Крош и Ежик, согласно сценарию, написанному Сергеем Лукьяненко, находят устройство, которое переносит их из анимационного мира в игру про будущее. Там они обычные дети, которые вместе с родителями (их сыграли Александр Устюгов и Надежда Михалкова) летят на космическом корабле на Марс. Остальных жителей Ромашковой долины тоже хуманизируют. Роли Копатыча, Совуньи и прочих круглых героев исполнят Ян Цапник, Николай Добрынин, Александр Лыков, Людмила Артемьева и другие.

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Автор: Михаил Моркин