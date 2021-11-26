Кто такой Дьяволик? Вспоминаем историю вора из итальянских комиксов

С 1 мая в онлайн-кинотеатре Кинопоиска можно посмотреть фильм «Дьяволик», снятый по мотивам знаменитых итальянских комиксов. Рассказываем про первоисточник и все экранизации приключений загадочного и хитроумного вора.

Антигерой комиксов

В Италии комиксы появились в начале ХХ века и получили название fumetto (то есть буквально «небольшое облачко дыма» — обозначение выноски с мыслями или фразами героев). Но «Дьяволик» появился лишь в революционные 1960-е. Его создательницы, сестры Анджела и Лучьяна Джуссани, любили романы про Фантомаса — таинственного преступника, который обводит вокруг носа французских следователей. Анджела заметила, что пассажиры в поезде обычно читают остросюжетные детективные истории, поэтому решила создать именно такой комикс, направленный на взрослую аудиторию.

Обложки комиксов «Дьяболик»

«Дьяволик» немного опередил джалло (первый выпуск вышел в 1962 году, в то время как каноничный фильм Марио Бавы «Девушка, которая слишком много знала» попал на экраны годом позже), но был устроен похожим образом. Заглавный герой — профессиональный преступник, который одет в обтягивающий черный костюм, прячет свое лицо за маской и орудует преимущественно холодным оружием. Дьяволик (его настоящее имя неизвестно) работает вместе с напарницей и любовницей Евой Кант, противостоит инспектору Гинко и катается по вымышленному городу Клервилль на стильном черном «ягуаре». Плюс ко всему он надевает маски с чужими лицами и в совершенстве освоил химию, чтобы создавать снотворное и яды.

Аморальный, но притягательный Дьяволик (более мягким он станет в последующие десятилетия, когда ему придется больше воровать у богатых и раздавать бедным) быстро завоевал и удерживает популярность — серия комиксов выходит до сих пор (в прошлом году увидел свет юбилейный, 900-й выпуск). А еще он породил целый поджанр «черного комикса» (fumetti neri): в Италии появились подражатели в лице вора Криминала, женщины-алхимика Сатаник и преступника Садика. Неудивительно, что успешного «Дьяволика» довольно скоро решили перенести на большие экраны.

Знаковый герой 1960-х

Итальянский продюсер Дино Де Лаурентис (работал над фильмами Федерико Феллини и ряда европейских авторов, а позже стал важным игроком в Голливуде) выбрал для экранизации подходящую фигуру — «Дьяволика» снял Марио Бава, отец джалло. Получилось очень зрелищно. Загадочный герой в маске (Джон Филлип Ло) обводил вокруг носа своего вечного противника, инспектора Гинко (Мишель Пикколи), и криминальных авторитетов, а в финале даже умудрился подорвать (в буквальном смысле!) финансовую систему Италии.

«Дьяболик» (1968)

Бава снял очень цветастый фильм, в котором нашлось место и автомобильным погоням, и причудливым визуальным эффектам, и эксцентричному дизайну. Например, интерьеры убежища главного героя напоминают футуристичный дизайн фильма «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, который вышел с ним в один год. Не последнюю роль сыграл и вычурный эротизм: «Дьяволик» вышел в самый разгар сексуальной революции, поэтому Ева Кант (Мариза Мелл) тут часто оказывается полуобнаженной, а операторская работа идеально описывается термином «мужской взгляд» (кстати, в этом же году Де Лаурентис выпустил еще более разнузданный фильм «Барбарелла» по мотивам французского комикса с Джейн Фондой в главной роли).

Дьяволик в поп-культуре

Оригинальный комикс переиздавали на других языках в нескольких странах (Индия, США, Хорватия), но поистине культовым стал именно фильм Бавы, повлияв на очень многих. Итальянский преступник даже проник на страницы марвеловских комиксов: сценарист Грант Моррисон создал персонажа Фантомекса (он дебютировал в «Новых Людях Икс» в 2002 году), который явно отсылает к Дьяволику и другим героям европейской поп-культуры. Художник Стивен Р. Биссетт (он работал вместе с Аланом Муром над «Болотной Тварью») посмотрел «Дьяволика» в юношестве и тоже вдохновился смелыми визуальными решениями режиссера.

Fantomex Max (2013) #1 Fantomex Max (2013) #3

А еще оммажи Баве можно заметить в клипах и кино. Группа Beastie Boys выпустила музыкальное видео Body Movin’ как оммаж культовой ленте Бавы. А в ностальгическом фильме «Агент „Стрекоза“» Романа Копполы бережно воссоздается эстетика европейского фантастико-авантюрного кинематографа 1960-х, включая знаменитую сцену из «Дьяволика» с обнаженкой в постели с миллионами долларов.

Итальянский суперпреступник даже стал героем мультиков! В конце 1990-х стартовал анимационный сериал «Дьяволик» (в России его показывали на канале Jetix), который весьма условно следовал оригиналу. Дьяволик там был, скорее, благородным вором и шпионом, который никого не убивает и мстит мафии. А его отношения с Евой Кант и вовсе лишены всякого эротизма.

Возвращение к корням

Удивительно, но вторая экранизация культового комикса появилась лишь в прошлом году. Братья Антонио и Марко Манетти (они также приложили руку к перезапуску сериала «Комиссар Рекс») сделали куда более сдержанный фильм: цветовая палитра выдержана в холодных тонах, будто полная противоположность яркому аттракциону Бавы. Главного героя играет восходящая звезда итальянского кино Лука Маринелли, который блистал в недавнем «Мартине Идене» Пьетро Марчелло. Его Дьяволик менее эксцентричен, он не заливается злодейским смехом, зато пугает ледяным взглядом. Растопить его может лишь знакомство с загадочной красоткой Евой Кант (Мириам Леоне) — новый фильм рассказывает историю их знакомства и быстро вспыхнувшего романа.

Лука Маринелли в фильме «Дьяволик»

Любовная линия в «Дьяволике» сильно перевешивает криминально-авантюрные приключения. Но провальной эту экранизацию точно нельзя назвать: фильм спасают изобилие полиэкранов (хорошая попытка стилизации под комиксные панели) и харизматичные актеры в главных ролях. Братья Манетти уже пообещали выпустить два продолжения. Сиквел начали снимать еще осенью 2021 года, так что итальянский вор точно вернется на большие экраны. Правда, Маринелли сменит Джакомо Джианниотти («Анатомия страсти»). Но ничего страшного в этом нет: Дьяволику не впервой менять обличия.

Автор: Марат Шабаев

Фото: © 1996-2022, Amazon.com; ©2022 MARVEL