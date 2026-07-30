Вот это паучья драма: как Marvel сводила и разлучала Питера Паркера и Мэри Джейн

31 июля в мировой прокат вышел «Человек-паук: Новый день». В США и Канаде фильм установил рекорд стартового уик-энда, собрав 360 млн долларов. Его подзаголовок хорошо знаком читателям Marvel. Он отсылает к последствиям одного из самых спорных сюжетов о Питере Паркере и Мэри Джейн Уотсон. Кинопоиск рассказывает, как в Marvel свели героев, поженили их, стерли брак из истории и почему уже почти 20 лет не дают паре воссоединиться.
Тигр срывает джекпот
Когда имя Мэри Джейн Уотсон впервые прозвучало на страницах пятнадцатого выпуска «Удивительного Человека-паука», никто не мог предположить, что ей предстоит стать возлюбленной, а затем и женой Человека-паука и войти в число самых узнаваемых комиксных персонажей. Сценарист Стэн Ли и художник Стив Дитко придумали ее как постоянный гэг: Питера Паркера, положительного юношу, который тайно от родных и близких надевает красно-синий костюм и защищает Нью-Йорк, постоянно пытаются свести с племянницей соседки, наверняка дурнушкой, а он разными способами избегает навязанного свидания.
Жизнь Паркера в ранних выпусках и без того чрезвычайно насыщена, и речь не только о постоянных столкновениях с новыми пестрыми суперзлодеями, но и, например, о метаниях между его первой девушкой Бетти Брант, секретаршей в газете «Дейли Бьюгл», где Питер подрабатывал, и одноклассницей Лиз Аллан. Поэтому свидание вслепую Питеру было ни к чему, а Мэри Джейн оставалась закадровой шуткой: ее упоминали, но никогда не показывали. Даже когда девушка наконец появилась на страницах комикса, ее лицо загородил стратегически размещенный цветок.
Возможно, так продолжалось бы и дальше, но в 1966 году окончательно распался творческий тандем Дитко и Ли, четыре года работавший над приключениями Паука. К концу сотрудничества они уже не разговаривали, а точные причины ухода Дитко до сих пор остаются предметом споров. Художником «Удивительного Человека-паука» стал Джон Ромита — старший, пришедший в супергеройский жанр из романтических комиксов, где ему часто приходилось рисовать чувственных молодых женщин. Стэн Ли решил воспользоваться моментом и полноценно ввести Мэри Джейн в повествование.
К тому времени в комиксе уже появилась Гвен Стейси — новая одноклассница Питера, которая по плану авторов должна была стать его возлюбленной. Ромита рассудил: раз аккуратная и сдержанная блондинка Стейси принадлежит к типажу Снежной королевы, Мэри Джейн должна быть ее полной противоположностью. Вдохновившись образом Энн-Маргрет из комедии 1963 года «Пока, пташка», художник изобразил Мэри Джейн с рыжими (фактически красными) волосами, широкой улыбкой и модельной фигурой. Соседка оказалась вовсе не дурнушкой.
Зная, какой эффект производит на мужчин, Эм-Джей приветствовала Питера фразой, которая впоследствии стала ее коронной: «Признай, тигр, ты сорвал джекпот!» («Face it, tiger... You just hit the jackpot!»). Мир Питера Паркера в эту минуту изменился навсегда.
Маршрут перестроен
Новый любовный треугольник был куда более выраженным и по динамике напоминал другой популярный комикс тех лет — романтическую комедию «Арчи», где старшеклассник-протагонист тоже никак не мог выбрать между двумя противоположными друг другу красотками, Бетти и Вероникой. За типаж положительной хорошей девочки отвечала Гвен — дочь офицера полиции, отличница с большим будущим в науке. Мэри Джейн, как и модная Вероника, в первую очередь выбирала себя, ее интересовали фешен-индустрия, вечеринки и танцы.
Но если Бетти и Вероника начали откровенную войну за свидания с Арчи Эндрюсом, то Мэри Джейн и Гвен вели себя сдержаннее и терпеливо ждали, когда невзрачный с точки зрения остальных персонажей Питер Паркер обратит на них внимание. Этот статус-кво продлился недолго, тогда как метания Арчи между Бетти и Вероникой растянулись на 73 года.
Первоначальный план Marvel был прост: раз Питер — хорошо воспитанный юноша, отличник и человек выдающихся моральных качеств, то и подруга должна быть ему под стать. Их с Гвен объединяли вера в торжество справедливости и любовь к науке; выбор казался очевидным, и у молодых людей начались серьезные отношения. А Мэри Джейн в первые месяцы после полноценного дебюта напоминала стрекозу из басни Крылова: пока прилежные умники и умницы учатся и сдают экзамены, она веселится и живет сегодняшним днем. В повествовании она прежде всего оттеняла Гвен и подчеркивала, насколько та подходит Паркеру.
Но план пришлось пересматривать, когда в редакцию начали приходить письма читателей — в доинтернетную эпоху один из главных способов измерить настроение аудитории. Из них следовало, что поклонникам серии гораздо интереснее наблюдать за непредсказуемой и импульсивной Мэри Джейн.
Корректировать курс взялся молодой сценарист Джерри Конвэй, сменивший Стэна Ли у руля «Удивительного Человека-паука». В 1973 году Конвэй и Джон Ромита — старший покончили с любовным треугольником самым радикальным образом — придумали сюжет о трагической гибели Гвен. Конвэй хотел шокировать читателей смертью кого-то из второстепенных персонажей, но был категорически против идеи пожертвовать тетей Мэй. Ему казалось, что это лишит Паука важной эмоциональной опоры. В то же время он считал, что идеальная, почти лишенная пороков и проблем Гвен не приносит истории ничего ценного. Позднее сценарист предполагал, что героиня была срисована с жены Стэна Ли, Джоан, и потому так долго оставалась в серии.
По словам Конвэя, Ли, занимавший тогда пост издателя Marvel, одобрил идею, однако после негативной реакции читателей дистанцировался от решения. В 121-м выпуске Зеленый Гоблин, знавший тайну личности Паука, похитил Гвен и сбросил ее с высокого моста. Питер попытался спасти девушку, но не смог.
Этот поворотный момент в истории «Удивительного Человека-паука» и супергеройских комиксов в целом часто называют хрестоматийным примером «женщины в холодильнике» — сюжетного приема, при котором возлюбленную героя убивают, чтобы мотивировать его на новые свершения.
Но гибель Гвен повлияла не только на Паука. В эпилоге Питер встречает Мэри Джейн и, обезумев от горя, агрессивно отмахивается от ее попыток поговорить. Вместо того чтобы уйти, Мэри Джейн остается и буквально за одну страницу разрушает представление о себе как о беззаботной попрыгунье-стрекозе.
Свадьба на стадионе
В следующем десятилетии отношения Питера и Эм-Джей становятся одной из центральных тем серии. Мэри Джейн раскрывается как сложный и многослойный персонаж, за напускной веселостью скрывается глубокая эмпатия к чужой боли. Они с Питером сближаются, становятся лучшими друзьями, начинают встречаться, расстаются, снова сходятся и даже оказываются в новом любовном треугольнике. Теперь конкуренткой Мэри Джейн становится Фелиция Харди, супергероиня по прозвищу Черная Кошка, которая прекрасно понимает тяготы жизни Человека-паука и совершенно не интересуется Питером Паркером.
В 1984 году Мэри Джейн неожиданно для Питера и читателей признается, что знает его секрет, причем с самого первого дня. Реткон гласит, что соседка Паркера видела, как он вылезал из окна в супергеройском костюме, отправляясь искать убийцу дяди Бена. За пределами сражений и полетов в комиксах о Пауке хватало лихих поворотов, но соавтору Питера и Эм-Джей этого было мало. В середине 1980-х Стэн Ли вмешался в судьбу героев, чтобы как можно скорее их поженить.
К тому моменту Ли уже давно не писал ежемесячные серии Marvel и в основном продвигал идею экранизаций в Голливуде. Но с комиксами он не завязал и продолжал писать газетный стрип о Человеке-пауке. Стрип — это короткий комикс из трех-четырех кадров, который публикуют в ежедневной газете. Он существовал отдельно от основной вселенной Marvel и развивался в собственном, не слишком стремительном темпе, зато позволял Ли обращаться к массовой аудитории, а не только к поклонникам супергероев.
Ли захотел показать в стрипе свадьбу Питера и Мэри Джейн, полагая, что из этого получится отличный инфоповод. Для придачи событию масштаба он настоял, чтобы бракосочетание состоялось и в основной ежемесячной серии. Для сценаристов и редакторов Marvel это была задача со звездочкой: они только что показали очередной разрыв пары, а до предполагаемой даты свадьбы оставалось несколько выпусков.
Кроме того, сама женитьба Питера Паркера исторически воспринималась в издательстве неоднозначно. Джерри Конвэй, например, считал, что Паркеру не стоило жениться на Гвен. Это сделало бы его жизнь слишком благополучной и разрушило основу, благодаря которой Человек-паук интересен читателям. Многие сценаристы и художники, работавшие в Marvel в 1980-е и 1990-е, опасались, что после женитьбы серия зайдет в тупик.
Но Стэна Ли было не переубедить. Летом 1987 года Питер и Мэри Джейн сыграли свадьбу в The Amazing Spider-Man Annual, № 21, в газетном стрипе и даже в реальном мире — на театрализованной церемонии на стадионе «Ши» в Куинсе, родном районе Паркера.
Свадьбу Питера и Эм-Джей провел сам Стэн Ли. Шоу помогло разогреть интерес к свадьбе: о комиксе написали федеральные СМИ, чего в Marvel и добивались.
Видео из Youtube со свадьбой Спайдермена
Давай не поженимся
Увы, Питеру и Мэри Джейн не суждено было спокойно наслаждаться семейной жизнью. Одним из первых ударов стала сюжетная линия 1996 года. Во время родов герои узнают, что ребенок погиб. Затем выясняется, что новорожденную похитила сотрудница Нормана Озборна. Ее судьба так и не была окончательно прояснена, а в дальнейшем Marvel старалось вспоминать об этой линии как можно реже.
Но главной угрозой для семейного счастья Паркеров были не суперзлодеи, а редакторы издательства. Ни один персонаж комиксов не хотел разлучить пару так сильно, как Джо Кесада, ставший главным редактором Marvel в 2000 году. Он приложил много усилий, чтобы вытащить издательство из кризиса, обновить аудиторию и сделать супергероев интереснее взрослым читателям. Однако для многих поклонников Паука в памяти остался прежде всего его крестовый поход против семейного счастья Паркеров.
Кесада был уверен, что женатый Питер создает для Marvel одни проблемы: выглядит старше, чем нужно для привлечения подростковой аудитории, не может ходить на свидания и флиртовать, а супружество не дает достаточно материала для новых историй.
Неженатый Питер, даже если он встречается с Мэри Джейн, казался редактору потенциально интереснее. Кроме того, Кесада настаивал, что брак Питера и Мэри Джейн не был оправдан сюжетом, а его навязали авторам сверху ради пиара.
В 2007 году, через 20 лет после выхода свадебного спецвыпуска, Кесада реализовал свой замысел в сюжете «Еще один день» (One More Day). И нет, это не история о том, как Питер и Мэри Джейн решили развестись. Кесада объяснял, что образцовые герои вроде Человека-паука не должны признавать, что не справились с семейными трудностями. По его мнению, развод было бы сложнее объяснить детям, поэтому всё устроили гораздо замысловатее.
Сценаристом «Удивительного Человека-паука» тогда был Джей Майкл Стражински, создатель телесериала «Вавилон 5». Его часто называют жертвой обстоятельств: сценаристу пришлось завершить историю по указанию Кесады. Впрочем, незадолго до этого он сам написал крайне спорную арку «Грехи прошлого», где выяснялось, что Гвен Стейси забеременела от Нормана Озборна; позднее Marvel отменило этот поворот ретконом. Стражински спорил с главредом не потому, что хотел сохранить брак Паркеров, а потому, что редакторы упростили его первоначальный замысел, согласно которому жизнь Паука должна была измениться еще радикальнее.
В кратком пересказе «Еще один день» выглядит так. Незадолго до его событий Питер Паркер снимает маску перед телекамерами и признается, что он Человек-паук. Сбывается его главный страх, ради которого герой и хранил тайну личности: враги Паука начинают охоту на родных и близких. Во время покушения на Питера тетя Мэй получает смертельное ранение, и все фантастические ресурсы вселенной Marvel оказываются бессильны.
Отчаявшийся Питер соглашается на сделку с демоном Мефисто: тот спасет Мэй, но взамен магически аннулирует брак Паркеров. Именно это, с точки зрения Кесады, было легче продать юным читателям, чем развод. Питер и Мэри Джейн приносят свой брак в жертву, и Мефисто переписывает их историю: свадьба не состоялась, личность Питера снова осталась в тайне, Мэй выжила, а давно погибший лучший друг Питера, Гарри Озборн, вернулся к жизни.
Дивный новый мир
Следующая за этим эпоха «Удивительного Человека-паука» как раз получила название «Новый день» (Brand New Day), позаимствованное свежей экранизацией. Фактически это был перезапуск серии: она перешла на график из трех выпусков в месяц, в ней чаще появлялись новые персонажи и суперзлодеи, а по настроению комикс стал ближе к ранним приключениям Паука, где Питер и Мэри Джейн находились в статусе «все сложно».
Издательство Marvel позиционировало «Новый день» как удобную точку входа для новой аудитории. Серия выходила трижды в месяц, но средний тираж одного номера оказался ниже, чем до перезапуска. Для части давних читателей «Новый день» стал конечной остановкой: они не приняли принудительную перезагрузку и сошли с дистанции.
Даже спустя годы и после нескольких смен редакционного руководства оставалось ощущение, что Marvel объявило войну любому намеку на личное счастье Питера Паркера. Многие поклонники считали, что герой давно заслужил передышку, а постоянные несчастья не обязательная часть его характера. Но издательство оставалось непреклонным.
В 2022 году Marvel сделало читателям очередной «подарок»: Мэри Джейн угодила в другое измерение, где время текло иначе, прожила там четыре года, завела роман с мужчиной по имени Пол Рэбин и вместе с ним усыновила двух детей. Вернувшись в мир Питера с новой семьей, она предпочла остаться с Полом и детьми, разбив сердце и Паркеру, и его поклонникам.
Правда, этот статус-кво тоже оказался недолговечным. Сначала выяснилось, что дети были магическими иллюзиями, созданными злодеем, а в апреле 2026 года погиб и сам Пол — персонаж, ставший для части читателей олицетворением непонятных редакторских решений. После его смерти Питер и Мэри Джейн снова откровенно поговорили, но Marvel пока не подтвердило их воссоединение. А в июле у издательства сменился главный редактор: Си Би Себульски уступил место Стивену Уокеру. Поклонников Паркеров, похоже, снова ждут эмоциональные американские горки.
Романтическую жизнь Питера Паркера в кино экранизировали отдельными фрагментами. В трилогии Сэма Рэйми Питер и Эм-Джей вплотную приблизились к алтарю, несмотря на все испытания. Дилогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом сделала шаг назад по хронологии и относительно точно пересказала трагедию Гвен Стейси без упоминания Мэри Джейн. А фильмы с Томом Холландом пошли на эксперимент: хотя героиню Зендеи зовут Эм-Джей, формально это другой персонаж — Мишель Джонс-Уотсон.
У этих Питера и Эм-Джей уже был свой «Еще один день», когда они пожертвовали отношениями ради всеобщего блага. Теперь настал и «Новый день». Остается надеяться, что в этой вселенной у них не появится свой Пол Рэбин.
Какая экранная пара Человека-паука вам ближе: Питер и Мэри Джейн, Питер и Гвен или Питер и Мишель? Стоит ли Marvel вернуть брак Паркеров в основную вселенную комиксов?
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Автор: Иван Чернявский
Фото: Marvel Comics