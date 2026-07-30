Вот это паучья драма: как Marvel сводила и разлучала Питера Паркера и Мэри Джейн

Корректировать курс взялся молодой сценарист Джерри Конвэй, сменивший Стэна Ли у руля «Удивительного Человека-паука». В 1973 году Конвэй и Джон Ромита — старший покончили с любовным треугольником самым радикальным образом — придумали сюжет о трагической гибели Гвен. Конвэй хотел шокировать читателей смертью кого-то из второстепенных персонажей, но был категорически против идеи пожертвовать тетей Мэй. Ему казалось, что это лишит Паука важной эмоциональной опоры. В то же время он считал, что идеальная, почти лишенная пороков и проблем Гвен не приносит истории ничего ценного. Позднее сценарист предполагал, что героиня была срисована с жены Стэна Ли, Джоан, и потому так долго оставалась в серии.