Пластмассовый мир проиграл: Александр Кузьменко — об отказе Sony от физических изданий игр

Рассерженные игроки в первый же день написали несколько петиций и собрали сотни тысяч подписей. Независимые разработчики вышли на виртуальный пикет в одном из тредов-миллионников на Reddit. С аналитикой про будущее рынка видеоигр высказались все мировые издания — от Financial Times до районной газеты «Вельские вести». Дали свои комментарии Ив Гиймо (директор Ubisoft), Дэн Хаузер («отец» GTA), Хидэо Кодзима (этого и так все знают). Не остались в стороне практически все лидеры мнений. Возможно, за исключением Дональда Трампа (но мы относимся с пониманием — его сейчас волнуют куда более серьезные проблемы).