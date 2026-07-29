Сериалы августа: «Чудо» с Идой Галич, новый «Зеленый Фонарь», возвращение Ричера и Лассо

Тед Лассо тренирует женскую футбольную команду, а Джек Ричер раскрывает очередной заговор. Бизнес-коуч с лицом Иды Галич исполняет желания миллионов, а Даниил Воробьёв в образе владельца кинотеатра возвращает Голливуд в Россию. Джеймс Ганн с DC представляют новую версию «Фонарей», а Джош Сэфди с А24 нашли еще одного «Короля тигров». Райан Мерфи экранизирует Брета Истона Эллиса, а Netflix — Габриэля Гарсиа Маркеса. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах августа.

Главные премьеры

Премьера: Apple TV — с 5 августа

Продолжение комедийного хита о самом добром тренере на планете. В конце третьего сезона Тед Лассо (Джейсон Судейкис) улетел в США и не обещал вернуться, решив больше времени проводить с сыном. Тем временем Ребекка (Ханна Уоддингэм), владелица ФК «Ричмонд», по совету пиарщицы Кили (Джуно Темпл) создала еще и женскую команду. Теперь Лассо возвращается, чтобы привести к успеху женский состав «Ричмонда». Помогать ему будут двое тренеров — старый добрый Бирд (Брендан Хант) и холодная Элис (Таня Рейнольдс из «Сексуального просвещения»). Бретт Голдстин (тренер Рой Кент), Джереми Свифт (Лесли Хиггинс), Сара Найлз (психолог Шерон М. Филдстоун), Джеймс Лэнс (Трент Кримм, The Independent) и Аннет Бэдленд (хозяйка паба Мэй Грин) вернутся к своим ролям. Среди новых актрис — Джуд Мак («Эти храбрые девочки»), Фэй Марсей («Переходный возраст»), Эбби Херн («Энола Холмс 2») и Трейси Ульман («Пули над Бродвеем»).

Подробнее о сериале:

Премьера: FX, Hulu и Disney+ — с 5 августа

Молодежный триллер по мотивам последнего романа Брета Истона Эллиса («Американский психопат», «Меньше нуля» и «Правила секса»). Лос-Анджелес, 1981 год. 17-летний Брет Истон Эллис (Игби Ригни, «Полуночная месса») учится в выпускном классе престижной частной школы «Бакли». Его привычный мир переворачивает загадочный новичок Роберт Мэллори (Гомер Гир), чье тревожное появление совпадает с мясорубкой маньяка по прозвищу Траулер. Эллис выступил шоураннером сериала вместе с Райаном Мерфи («​​Американская история ужасов», «Королевы крика», «Монстры»). В актерский состав также вошли Кайя Гербер, Эван Рэйчел Вуд и Уэс Бентли.

Подробнее о других экранизациях Брета Истона Эллиса:

«Божьи монстры», мини-сериал

Премьера: HBO/HBO Max — с 6 августа

Документальный мини-сериал о подпольной международной торговле экзотическими рептилиями и двух конкурирующих контрабандистах, десятилетиями снабжавших редкими видами американские зоопарки. Их многомиллионный бизнес рушится после предательства, которое запустило ожесточенное противостояние. Проект снял документалист и природоохранный деятель Эрик Гуд, создатель нашумевших сериалов «Король тигров» и Chimp Crazy. Исполнительными продюсерами выступили Джош Сэфди, Рональд Бронштейн и Илай Буш, а производством занимается студия A24.

Премьера: Кинопоиск, «Иви», Okko, Premier — с 10 августа

Чтобы расплатиться с карточными долгами, азартный владелец региональной сети кинотеатров (Даниил Воробьёв) решает снять блокбастер с двойниками знаменитых голливудских актеров. Среди них — Риз Уизерспун (Марина Доможирова), Роберт Дауни — младший (Борис Хвошнянский), Милла Йовович (Снежана Самохина) и даже Энтони Хопкинс. В производственной комедии также заняты Михаил Горевой, Андрей Трушин, Валерия Федорович и Денис Бузин. Сценарий написали Лиза Кузовникова и Виталий Дудка («Юра дворник»). Режиссерское кресло комедии в духе «Перемотки» занял Сергей Наумов, снявший «Елки 9».

Премьера: HBO/HBO Max — с 16 августа

Третий сериал DC Universe после «Монстров-коммандос» и «Миротворца» рассказывает про Зеленых Фонарей — межгалактических полицейских, которые носят кольца, дающие им контроль над физическим миром. По сюжету опытный Фонарь Хэл Джордан (Кайл Чендлер) и новобранец Джон Стюарт (Аарон Пьер) расследуют убийство в Небраске. Сериал вдохновлен «Настоящим детективом» и «Медленными лошадьми». Первые две серии поставил Джеймс Хоуз, снявший первый сезон «Лошадей». Созданием «Фонарей» занимались Крис Манди («Настоящий детектив 4»), Дэймон Линделоф («Хранители») и Том Кинг, автор комикса «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня». В сериале также сыграли Келли Макдоналд, Гаррет Диллахант, Джейсон Риттер, Лора Линни и Ульрих Томсен. Нэйтан Филлион вернется к образу заносчивого Зеленого Фонаря Гая Гарднера из «Супермена». Всего будет восемь эпизодов.

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Премьера: Кинопоиск — с 29 августа

Самая популярная блогер-коуч страны Мия (Ида Галич) знает, чего хотят люди на самом деле, но не говорят вслух даже самим себе. Миллионы идут к ней за переменами, за смыслом, за чудом. Жизни клиентов действительно меняются, но у чуда есть цена. Каждому предстоит решить, на что они готовы пойти ради желаемого. Остросоциальный детектив, над которым работали шоураннер Александра Ремизова («Триггер», «Игры», «Нулевой пациент»), сценаристы Максим Жегалин ( «Казино») и Никита Попов («Фандорин. Азазель») и режиссеры Полина Власенко и Сергей Дьячковский («Убойный отпуск», «Выжившие 2»). В сериале также снялись Денис Шведов, Анастасия Уколова, Антон Филипенко, Сергей Гилёв и Виктория Романенко. По словам Ремизовой, после просмотра зрители захотят ответить на простой вопрос: «Чего же я хочу по-настоящему и что я для этого делаю?»

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Премьера: Okko — август

Медик Александр Гиреев (Игорь Гордин) изобрел лекарство, способное вылечить любое заболевание, даже рак. Препарат становится причиной конфликта в семье ученого, а сам Гиреев оказывается не готов к компромиссам, которых требует от него фармацевтический рынок. Сын Евгений (Сергей Горошко) решает помочь отцу с продвижением, но дочь Полина (Ольга Лерман) уверена, что ее брат хочет только славы и денег. Сценарий сериала написал Олег Маловичко («Трасса», «Лихие»), режиссером выступил Данил Чащин («Улица Шекспира», «Райцентр»), а оператором — Батыр Моргачёв («Аутсорс»). В актерском составе «Большой фармы» задействованы Сергей Уманов, Антон Васильев, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая, Тина Стойилкович и Таисья Калинина. По словам Чащина, под обложкой сериала о фармакологическом бизнесе скрывается история о том, как идеалисты поддаются искушению и превращаются в капиталистов. Всего запланировано 10 серий.

Российские сериалы

Премьера: «КИОН», Premier — с 2 августа

Расширенная сериальная версия прошлогодней экранизации советской радиопьесы с песнями Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В нее войдут вырезанные сцены и новые музыкальные номера. В центре сюжета — девятиклассница Алиса, которая пытается вернуться домой из Страны чудес, куда ее привел Белый Кролик. Роль Алисы исполнила Анна Пересильд («Слово пацана»), а Безумного Шляпника сыграл Милош Бикович. В режиссерском кресле — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»). В «Алисе» также играют и поют Олег Савостюк, Ирина Горбачёва, Паулина Андреева, Сергей Бурунов, Полина Гухман и Андрей Федорцов. Всего будет шесть серий.

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Премьера: «Иви» — с 3 августа

Полицейская экшен-комедия с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской. Харизматичный опер Андрей «Кит» Китаев благодаря громким задержаниям становится звездой ведомственных соцсетей. После очередного резонансного дела ему в напарницы назначают молодую и принципиальную Нику, которая мечтает изменить систему. Несмотря на разные взгляды на службу и постоянные конфликты, им предстоит вместе расследовать преступления, научиться доверять друг другу и доказать, что за громкими публикациями в соцсетях стоит настоящая полицейская работа. В сериале также снялись Дмитрий Блохин, Виктория Богатырёва, Даня Киселёв, Вероника Тимофеева и Сергей Фролов. Режиссером выступил Виталий Дудка («​​Юра-дворник», «Нейробатя»).

Премьера: «Иви» — с 5 августа

Создатели «Душегубов» — режиссер Алексей Быстрицкий и сценаристы Юлиана Закревская с Дмитрием Тереховым — выпускают новый ретродетектив. Ярославская область, 90-е. Следователь Алексей Кирсанов (Дмитрий Паламарчук) переводится из Смоленска под начало старого друга, прокурора Игоря Сазонова (Михаил Горский). На малой родине его наградили черной меткой, а на новом месте он сталкивается с жестоким серийным убийцей. Причем орудует он уже более десяти лет. Вместе с коллегой Любовью Стриж (Анастасия Микульчина) он берется за дело, хотя Сазонову не хочется начинать работу на новой должности с заявлений о поисках маньяка. Конфликт долга и дружбы неизбежен.

Премьера: Okko — август

Криминальная комедия Петра Буслова («Бумер», «Родина») по сценарию Алима Бесчокова («Гусар») и Сергея Нотариуса («Интерны»). Бандит Воркута (Буслов) лихо провел 90-е, так что следующую четверть века отбывал наказание в тюрьме. Там он обрел бессонницу и совесть (Юрий Чурсин), убедившую его, что спать криминалитет не будет, пока не встанет на путь истинный. Выйдя в 2024 году на волю, он обращается за помощью к бывшим подельникам — Рафинаду (Максим Лагашкин) и Петру (Николай Шрайбер). Один живет с мамой и водит мусоровоз, а второй устроился при церкви. Вместе они создают Общественно полезную группировку, чтобы помогать горожанам. В эпизодах появятся Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Андрей Федорцов, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков, Александр Семчев, Александр Баширов и Алексей Макаров.

Премьера: СТС, Кинопоиск — август

Режиссер «Чебурашек» Дмитрий Дьяченко и постановщик новых «Папиных дочек» Дмитрий Грибанов сняли на двоих семейную комедию. Экофермер Сергей Гудов (Алексей Розин) многое делает для семьи и города, а также мечтает о наследнике и недолюбливает двоюродного брата Семёна (Павел Майков). Тот ведет нечестный бизнес, владея кладбищем, наливайкой и баней. Внезапно Гудов встречает сына: Матвей (Влад Прохоров) возникает прямо у него в доме. На самом деле юноша залез, чтобы выкрасть у Гудова завещание для темных целей Семёна, но теперь должен решить, на чьей же он стороне. В шоу также снялись Олеся Железняк, Мария Золотухина, Аскар Нигамедзянов, Кристина Корбут и Артур Ваха.

Драмы и мелодрамы

Премьера: Amazon Prime Video — 5 августа (премьера всех серий)

Энни (Элла Рубин) выросла в Нью-Йорке вместе с братом-близнецом под опекой отца-одиночки. Однажды девушка неожиданно наследует островок от деда, с которым даже не была знакома. Приехав на канадское озеро, она находит сестру (Амели Хёферль), о существовании которой даже не подозревала. Попытка наладить отношения с новообретенной родственницей приводит Энни к раскрытию семейных тайн, и лето на острове с новыми друзьями и первой любовью навсегда меняет ее жизнь. Мелодрама Меган Парк, автора драмы с Дженни Ортегой «Последствия». Соавторами сериала выступили создатели «Сплетницы» и «О.С. — Одинокие сердца» Стефани Сэвадж и Джош Шварц. В продюсерах — компания Марго Робби LuckyChap. Отцов главных героинь сыграли Джеффри Дин Морган и Джей Дюпласс.

Премьера: Netflix — с 6 августа

Продолжение подростковой мелодрамы про манхэттенскую школьницу Джеки (Никки Родригес), которой после гибели родителей пришлось переехать в колорадскую глушь к своим опекунам, воспитывающим семерых сыновей и дочь. В третьем сезоне Джеки продолжит разбираться в своих чувствах к братьям Коулу (Ноа ЛаЛонд) и Алексу (Эшби Джентри), пока их любовный треугольник становится еще сложнее. Одновременно семье Уолтер предстоит пережить последствия болезни патриарха и новые испытания. Перемены заставят Джеки понять, кем она хочет стать на самом деле. Подростковое шоу в духе сериала «То лето, когда я похорошела» снято по одноименному роману молодой американской писательницы Али Новак. Четвертый сезон уже в работе.

Премьера: Netflix — с 20 августа

Пятый и финальный сезон приключенческого сериала о группе друзей, которых поиски золота и классовое неравенство увели далеко от дома. Потеряв одного из товарищей в Марокко, они намерены вернуться на остров Внешние Отмели, что в Северной Каролине, но для начала им нужно завладеть Синей короной. По легенде, она воскрешает мертвых, а значит, поможет и с недавней утратой (но это не точно). К ключевым ролям вернулись Чейз Стоукс, Карласия Грант, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатан Дэвисс, Дрю Старки и Тони Крэйн. Автор идеи и шоураннер — Джош Пейт («Рухнувшие небеса»).

Триллеры и комедии

Премьера: Paramount+ — с 2 августа

Продолжение триллера о спецагентках, придуманного по реальным событиям Тейлором Шериданом («Йеллоустоун», «Ветреная река»). Джо Макнамара (Зои Салдана) руководит отделом ЦРУ с кодовым названием «Львицы», где вербуют и обучают женщин для оперативной деятельности под прикрытием. В первом и втором сезонах она нашла исполнительниц для миссий на Дальнем Востоке и в Мексике, но теперь над ней нависла загадочная угроза. Джо вынуждена больше рассказать семье о своей работе. Николь Кидман и Морган Фриман вернулись к ролям главы ЦРУ и госсекретаря США.

Премьера: Amazon Prime Video — с 12 августа

Продолжение экшена об отставном военном следователе Джеке Ричере (Алан Ричсон). Став свидетелем самоубийства сотрудницы Пентагона в вагоне метро, Ричер оказывается втянут в смертельно опасный заговор, в котором замешаны коррумпированный политик и террористы «Аль-Каиды». В новых сериях появятся Крис Маркетт, Кевин Корригэн, Сидель Ноэль и индонезийские певицы Агнес Моника и Анггун. В основу сезона лег 13-й роман из цикла Ли Чайлда — книга «Джек Ричер, или Я уйду завтра».

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Премьера: FX, Hulu и Disney+ — с 17 августа

Новые серии культового ситкома-долгожителя. Чарли (Чарли Дэй), Мак (Роб Макэлхенни), Деннис (Гленн Хауэртон), Ди (Кэйтлин Олсон) и Фрэнк (Дэнни ДеВито) снова оказываются в центре абсурдных приключений: пытаются получить наследство, выжить в палаточном лагере, справиться с последствиями автоматизации и разобраться в теориях заговора. Банде также предстоит столкнуться с новой культурой трезвости, сразиться с гиками, участниками ролевых игр и кланом МакПойлов на фестивале эпохи Возрождения, а затем вернуть расположение жителей Филадельфии, спонсируя детскую бейсбольную команду. В новом сезоне будет 10 эпизодов — на два больше, чем в предыдущих.

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Фантастика и фэнтези

Премьера: TNT, viju — с 3 августа

Новая глава долгоиграющей фантастической франшизы, где сначала хранителя древних артефактов играл Ноа Уайли. Теперь звезда «Скорой помощи» и «Питта» стала одним из продюсеров (только с этого сезона), а место библиотекаря занял Викрам Чемберлен (Каллум Макгоун). Из XIX века он случайно попадает в наши дни и высвобождает древние чары, которые теперь должен остановить. Помогают ему боевитая хранительница Чарли (Джессика Грин из «Эша против Зловещих мертвецов»), историк-блогер Коннор (Блуи Робинсон) и ученая со степенью по математике Лиза (Оливия Моррис). Во втором сезоне к ним присоединятся сам Мерлин (Доминик Монахэн из «Остаться в живых»), а также Кассандра (Линди Бут) и Джейкоб (Кристиан Кейн) из оригинального сериала. Шоураннером остается Дин Девлин, работавший над «Днем независимости», «Годзиллой» и «Звездными вратами».

Премьера: Netflix — 5 и 26 августа

Продолжение экранизации культового романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Сериал в жанре магического реализма рассказывает о семействе Буэндиа, живущем в вымышленном городке Макондо, и о его родовом проклятии: каждое из семи поколений Буэндиа страдает от невероятного одиночества. Наследники писателя согласились продать Netflix права на бестселлер при условии, что сериал снимут в Колумбии с местными актерами и на испанском языке. В итоге экранизация превратилась в самый дорогой кинопроект в истории Латинской Америки. На этот раз за режиссуру Лаура Мора Ортега («Зеленая граница») отвечала вместе с Карлосом Морено («Эль Чапо», «Пабло Эскобар, хозяин зла»). В число продюсеров вошел Родриго Гарсиа, сын писателя и режиссер фильмов «Таинственный Альберт Ноббс» и «Четыре хороших дня». Первые семь эпизодов выпустят 5 августа, а полнометражный финал — 26 августа.

Подробнее о сериале и Маркесе:

Премьера: Apple TV — с 28 августа

Продолжение научно-фантастического триллера по роману Блейка Крауча, также известного по трилогии «Сосны». Квантовый физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон) вынужден скитаться по альтернативным вселенным. Сначала его похищают, и он оказывается в мире, где живет незнакомая ему версия его семьи. Когда же он находит правильных родных, жену Даниэлу (Дженнифер Коннелли) и сына Чарли (Оакс Фигли), то становится одержим безопасностью и таинственным прозрачным боксом (точнее, его пленником). Покой Дессенам только снится, как и соратникам Джейсона: одни хотят найти дорогу домой, другие — обрести идеальный мир. К ролям вернулись Алиси Брага, Джимми Симпсон и Дайо Окенийи.

Анимация

False Memory

Премьера: Bilibili, YouTube — с 2 августа

Амбициозное дунхуа, спродюсированное Ли Хаолином («Агент времени»). Чао Гуань стремится попасть в прошлое, но случайно оказывается в Бюро управления памятью. Там под руководством администраторов Фангтанга и Байчжуна он должен бороться с багами системы, чтобы вернуться в реальность. Мини-сериал вырос из одноименной любительской короткометражки, которая привлекла внимание китайских зрителей и профессионалов.

Премьера: Disney+ и Hulu — с 3 августа

Новые серии культовой научно-фантастической комедии Мэтта Грейнинга («Симпсоны», «Разочарование»). Работу над неожиданно возрожденной в 2023 году франшизой продолжила знакомая команда — от сценариста Дэвида И. Коэна, постоянного соратника Грейнинга, до актеров озвучания. В новых сериях экипаж «Межпланетного экспресса» столкнется с космическими пиратами и инопланетными крысами, вампирами и революцией, давней любовью доктора Зойдберга и прочими неприятностями. Также анонсировали три расширенных спешела, которые выйдут в 2027-м. Сюжет первого будет связан с Рождеством.

Премьера: Crunchyroll — с 3 августа

Продолжение китайского анимационного хита о хрононавтах из необычной фотомастерской. Его бессменный режиссер Ли Хаолин также известен по «Благословению небожителей» и «Быть героем Х». Изначально сотрудники ателье «Время», которым заведует Лин Цяо, просто помогали людям узнать или вспомнить какую-то информацию из прошлого. Чэн Сяоши и Лу Гуану достаточно обычного снимка: один может перенестись в момент, когда сделана фотография, и пробыть там 24 часа, второй руководит действиями напарника, поскольку видит те же события глазами человека, сделавшего снимок. У них было одно правило: ничего не менять, и теперь они расплачиваются за то, что его нарушили. Теперь их преследуют таинственные организации с похожими способностями, семейные тайны и новые угрозы.

Премьера: Disney+ — с 5 августа

Первый аниме-сериал во вселенной Star Wars, выросший из одноименной новеллы альманаха «Звездные войны: Видения». Орден джедаев на грани вымирания, и маркграф Джуро решает собрать уцелевших рыцарей Силы, чтобы вручить им новые световые мечи. Именно в этот момент охотники на джедаев похищают кузнеца Лах Жима, чья дочь успевает скрыться с бесценным оружием. Теперь девушке, чувствительной к Силе, нужно доставить мечи заказчикам, миновав уловки ситхов и угрозу генерала Наваама. Проектом руководил Кэндзи Камияма, помимо оригинальной короткометражки снявший «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Властелин колец: Война рохирримов». Анимацию делала компания Production I.G («Призрак в доспехах», «Терминатор Зеро», «Бэтмен: Рыцарь Готэма», «Убить Билла»).

Премьера: Okko — с 13 августа

Подросток Фёдор всегда мечтал о легкой жизни, в которой кто-то другой будет заниматься учёеой, уборкой и другими скучными обязанностями. Однажды его желание исполняется: с помощью магической колоды карт он призывает сразу восемь клонов. Однако двойники оказываются совершенно не приспособлены к жизни в реальном мире, отказываются выполнять работу за Федю и не хотят возвращаться в свое измерение. Если в первом сезоне Фёдор и клоны пытались ужиться под одной крышей, то во втором им становится тесно в квартире, и теперь они выходят в большой мир, где их ждут новые приключения и испытания. Продолжение состоит из девяти 10-минутных эпизодов.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов