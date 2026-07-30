Что смотреть дома: новая «Супергёрл», спин-офф «М3ГАН» и полнометражный «Истребитель демонов»

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — остросюжетный бенефис Гая Пирса.

Первый хит Кристофера Нолана, вышедший на экраны 25 лет назад. В основу психологического триллера лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера, Джонатана. Следователь страховой компании Леонард Шелби (Пирс), страдающий от антероградной амнезии и неспособный формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены с помощью заметок, татуировок и полароида. История рассказывается одновременно с конца и с начала, а в финале две линии наконец-то пересекаются. Лента сорвала овации в Венеции, получила номинации на «Оскар» за сценарий и монтаж, стала триумфатором премии «Независимый дух» и заработала 40 млн долларов при бюджете в девять. Кстати, это до сих пор единственный фильм кинематографиста, который показали на европейском фестивале класса А.

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