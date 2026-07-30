Что смотреть дома: новая «Супергёрл», спин-офф «М3ГАН» и полнометражный «Истребитель демонов»

«Супергёрл» сражается с Кремом с Желтых холмов, а Бэтмен — с Джокером, Загадочником и Пугалом. У «Истребителя демонов» выходит полнометражный сиквел, а у «М3ГАН» — эротический спин-офф. Режиссер «Клетки» предлагает отправиться в «Запределье», а Евгений Чебатков — прокатиться в «Заездах». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Главные премьеры
Режиссер «Круэллы» расширяет киновселенную DC с Милли Олкок и Крипто
Где смотреть: Prime Video
Крэйг Гиллеспи, зарекомендовавший себя фильмами об антигероинях («Тоня против всех», «Круэлла»), взялся за сольный фильм о двоюродной сестре Супермена — Каре Зор-Эл (Олкок из «Дома Дракона»). Еще одна уроженка Криптона путешествует по барам других планет, пока не сталкивается с головорезом Кремом (Маттиас Шонартс). Бритоголовый негодяй с заклепками на лице угоняет ее корабль и травит любимую собаку Крипто. Так что героиня вынуждена отправиться в погоню, чтобы заполучить антидот. Вместе с ней летит девочка Рути (Ив Ридли), которая жаждет отомстить Крему за убийство семьи. Сборы новой главы перезапущенной киновселенной DC вряд ли обрадовали Джеймса Ганна, который обещал предоставить режиссерам больше творческой свободы, но, судя по всему, жестко перемонтировал версию Гиллеспи после тестовых показов. Расхлябанность сценария не компенсировали ни харизма Олкок, ни эпизодические появления Супермена (Дэвид Коренсвет) и наемника Лобо (Джейсон Момоа).
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Первая треть финальной битвы с фирменной графикой ufotable
Где смотреть: Crunchyroll
Популярная франшиза о борьбе потомственного лесоруба с полчищами нечисти подходит к концу, и заключительную часть приключений Тандзиро Камадо решили поделить на три фильма. За четыре сезона юноша стал матерым демоноборцем, а его обращенная в кровопийцу сестра Нэдзуко благополучно излечилась, так что теперь они вместе с другими истребителями отправляются в замок главного негодяя — Мудзана Кибуцудзи. Найти его и одолеть промежуточных боссов — дело непростое: в первом фильме показали лишь три знаковые дуэли (одну с участием демона Акадзы). «Бесконечная крепость» обновила кассовый рекорд, установленный «Поездом „Бесконечный“», укрепив статус мирового хита. Под занавес саги не стоит ждать откровений: студия ufotable вновь радует качественным визуалом и печальными историями антагонистов, которых общество превратило в монстров.
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Комики на выезде, за рулем «Волги» — Евгений Чебатков
Где смотреть: Кинопоиск — с 31 июля
Новое юмористическое шоу с рабочим названием «Заезды» — это необычный комедийный формат, вобравший в себя неформальное закулисье стендап-комедии и живые выступления. По ночной Москве Евгений Чебатков и несколько самобытных комиков разгоняют оранжевый ГАЗ-24 и... материал для концерта. Как в дружеском кругу (салоне автомобиля) обкатываются шутки, которые потом прозвучат со сцены?
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Другие новинки
Культовый фильм Тарсема Сингха с Ли Пейсом и неконтролируемой фантазией
Где смотреть: Кинопоиск — с 30 июля
Приключенческое фэнтези визионера Сингха («Клетка», «Война богов: Бессмертные»), созданное по мотивам болгарского фильма «Йо-хо-хо» и известное своими масштабными визуальными образами. 1920-е, Голливуд. Каскадер Рой Уокер (Пейс), которого неудачный трюк приковал к постели, знакомится в больнице с маленькой румынкой Александрией (Катинка Унтару). Чтобы развлечь девочку, Рой начинает рассказывать ей историю о пяти героях, отправившихся в опасное путешествие, чтобы свергнуть жестокого правителя. Постепенно вымышленный мир переплетается с реальностью, а сказка становится отражением боли, надежд и желаний самого Роя. Фильм выделяется уникальной операторской работой и полностью снят без использования компьютерной графики, а съемки проходили в более чем 20 странах мира. Дэвид Финчер и Спайк Джонс не принимали участия в создании картины, однако разрешили указать себя в качестве продюсеров, чтобы привлечь к проекту больше внимания.
«Запределье» доступно для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
Трое друзей в поисках лучшей жизни познают худшую
Где смотреть: «КИОН» — с 31 июля
Криминальная комедия Александра Собичевского («Барабашка») по сценарию Ильи Шошина (второй «Убойный отпуск»). Неразлучные с детства Буслай (Макар Хлебников), Сержант (Антон Шокалюк) и Мансур (Шарифбек Закиров) решают заработать, распилив старый кран с заброшенной стройки, но случайно роняют его на авто местного бандюгана. Во второстепенных ролях также появляются Тимофей Трибунцев, Елизавета Ищенко, Дмитрий Журавлёв, Святослав Рогожан, Тося Чайкина, Гоша Токаев, Мадлен Джабраилова и Елизавета Кононова.
Режиссер второго «Пипца» принялся за студентов
Где смотреть: Prime Video
Джефф Уодлоу, ранее снявший «Пипец 2», «Остров фантазий» и «Правду или действие», продолжает работу с остросюжетными историями. Пять студентов накануне взрослой жизни решают посетить опасную систему пещер в Таиланде. Вместе с гидом они оказываются в ловушке, а еще становятся мишенью кровожадной тупорылой акулы. Главные роли исполнили Кэтрин Ньютон («Человек-муравей и Оса: Квантомания»), Гэвин Касаленьо («То лето, когда я похорошела»), Лана Кондор («Всем парням»), Томми Роуз («Метки тьмы»), Нико Хирага («Бунтарка») и Таиме Тхаптхимтхонг («Белый лотос»).
Закрученный триллер с Эмми Россам и Лолой Петтикрю
Где смотреть: Disney+, Hulu
Остросюжетный сериал Элизабет Меривезер («Больше чем секс», «Умираю, как хочу секса»), вдохновленный неонуаром «Черная вдова». Сотрудница ФБР Элис Блэк (Россам) охотится на серийную убийцу Кэтрин (Петтикрю), которая расправляется с богатыми мужчинами. В ходе расследования она все лучше понимает преступницу, ведь и сама подверглась сексуализированному насилию со стороны возлюбленного-полицейского (и потеряла работу, сообщив об этом). Эмоциональным ядром сериала о женской ярости, который уже записывают в лучшие новинки года, становится динамика между Россам, Петтикрю и Куинси Тайлер Бернстайн, чья героиня возглавляет отдел, расследующий сексуализированные преступления. Во второстепенной роли появляется Скут Макнэри, среди режиссеров — Карина Эванс («Снегопад») и Брайан Кирк («Декстер»).
Гринт и Хаарла в новом хорроре постановщицы «Скрежета»
Где смотреть: Shudder — с 31 июля
Хоррор про семейную пару, у которой недавно появился ребенок. После родов Сага (Сейди Хаарла из «Купе номер 6») и ее простодушный муж Джон (Руперт Гринт из «Гарри Поттера») переезжают в дом в лесу, где выросла героиня. Вскоре становится ясно, что с ребенком явно что-то не то: он густо покрыт волосами, странно кричит, не выносит солнечного света и вместо молока хочет крови. Режиссер — финка Ханна Бергхольм, снявшая психологический хоррор «Скрежет». Обещают аниматронику от создателей «Прометея», «Звездных войн» и «Мира Юрского периода». Ксения Реутова отмечает, что Бергхольм не боится ни кровавого треша, ни откровенного физиологизма, а серьезное отношение к выбранной теме соседствует у постановщицы с чернейшим юмором. Например, кинокритик хвалит сцену кормления в стульчике и эпизод с выбором имени.
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Эротический спин-офф хоррора «М3ГАН»
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 1 августа
После смерти жены инженер покупает фембота, чтобы справиться с горем. Он пытается перепрограммировать гаджет под образ своей покойной супруги, однако эксперимент выходит из-под контроля. В итоге андроид превращается в смертельно опасную и ревнивую сталкершу. По словам авторов, зрителей ждет эротический триллер в духе 1990-х, но с технологическим уклоном. Главные роли исполнили Лили Салливан («Восстание зловещих мертвецов») и Дэвид Рисдаль («Чужой: Земля»). В продюсерах — Джейсон Блум и Джеймс Ван. За режиссуру отвечала австралийка Кейт Долан («Проклятие. Ночь страха»).
Брюс Уэйн защищает Готэм 1940-х годов
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 31 июля
Продолжение анимационного нуара, к которому приложили руку Джей Джей Абрамс, Мэтт Ривз (режиссер «Бэтмена» с Паттинсоном) и Брюс Тимм, автор культового мультсериала про Темного рыцаря. На этот раз Крестоносец в плаще столкнется с Джокером, Загадочником, Пугалом и другими врагами Готэма 1940-х. Критики по-прежнему хвалят «Крестоносца в плаще» за атмосферу и называют его одним из самых недооцененных сериалов по мотивам комиксов DC. «Таким был бы „Бэтмен“ Тима Бёртона, если бы его довели до совершенства», — считает одна из критиков.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — остросюжетный бенефис Гая Пирса.
Первый хит Кристофера Нолана, вышедший на экраны 25 лет назад. В основу психологического триллера лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера, Джонатана. Следователь страховой компании Леонард Шелби (Пирс), страдающий от антероградной амнезии и неспособный формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены с помощью заметок, татуировок и полароида. История рассказывается одновременно с конца и с начала, а в финале две линии наконец-то пересекаются. Лента сорвала овации в Венеции, получила номинации на «Оскар» за сценарий и монтаж, стала триумфатором премии «Независимый дух» и заработала 40 млн долларов при бюджете в девять. Кстати, это до сих пор единственный фильм кинематографиста, который показали на европейском фестивале класса А.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Райан Гослинг превращается в огненную черепушку вслед за Николасом Кейджем
Звезда «Драйва» и «Проекта „Конец света“» Райна Гослинг давно мечтал об этой роли и теперь сыграет ее в фильме Шона Леви, с которым сработался на Star Wars: Starfighter. Ну а мы, конечно, не будем забывать о Джонни Блейзе в исполнении Кейджа — отчаянном мотокаскадере на службе Мефистофеля. Особенно ярким, с треш-задором, фильмом категории Б получился сиквел, снятый режиссерами «Адреналина» Марком Невелдайном и Брайаном Тейлором. В нем Призрачный Гонщик должен разыскать мальчугана для тайной секты, которая обещает избавить его от проклятия. На вторых ролях — Идрис Эльба, Кристофер Ламберт, Киран Хайндс и Виоланте Плачидо.
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Сезонная комедия нравов Ингмара Бергмана
Тем, кто давно откладывает знакомство с сумрачным гением шведского и мирового кино, наконец улыбнулся случай. История любовного многоугольника в семействе Эгерман позволит насладиться ведущими актерами и режиссурой Бергмана без обязательного экзистенциального кризиса. Стареющий адвокат Фредрик (Гуннар Бьёрнстранд) женится на 18-летней Анне (Улла Якобссон), но все еще испытывает чувства к бывшей любовнице — актрисе Дезире (Ева Дальбек). У обеих, правда, есть и другие объекты страсти, а у тех — свои. В эпизодах появляются Харриет Андерссон и Биби Андерссон. В Каннах фильм наградили как лучшую лирическую комедию.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 1 августа.
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Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов