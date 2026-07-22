Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего объявила, что новым Призрачным гонщиком станет Райан Гослинг.

Сольный фильм про байкера, который заключил сделку с дьяволом, снимет Шон Леви («Дэдпул и Росомаха», «Главный герой»). Выход намечен на 2028 год. Другие подробности ленты пока неизвестны.

Гослинг давно хотел сыграть Призрачного гонщика. В прошлом году инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что Marvel ведет кастинг на эту роль для фильма «Мстители: Доктор Дум». Неизвестно, появится ли Гослинг в нем.

Ранее образ Джонни Блейза воплотил Николас Кейдж в фильме «Призрачный гонщик» 2007 года и его сиквеле 2012-го.