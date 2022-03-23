«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — самое кассовое аниме в истории

В мировом прокате бушует полнометражное продолжение сверхпопулярного аниме «Истребитель демонов». «Бесконечная крепость» сразу же поставила жанровый рекорд по сборам в дебютный уик-энд, заработав 132 млн долларов, а затем стала самым кассовым аниме в истории, преодолев отметку в 555 млн долларов. Рассказываем, почему зрители массово заполняют кинозалы и что их привело в такой восторг.

Что было в прошлых сезонах

Угольщик Тандзиро Камадо скромно жил в горах, пока однажды не вернулся домой из соседней деревни, обнаружив, что практически вся его семья мертва. Выжила лишь сестра по имени Нэдзуко, но она обратилась в кровожадного монстра, сохранив милую внешность. В тот день юноша узнал о существовании демонов и о неофициальной организации, которая на них охотится. Тандзиро прошел обучение и вступил в ряды Истребителей, дав клятву, что поможет вернуть сестре человеческий облик и уничтожит родоначальника демонов — Кибуцуджи Мудзана.

Выполняя приказы руководства организации, Камадо находит друзей — мягкотелого трусишку Зеницу и вспыльчивого силача Иноскэ. Ребята постоянно тренируются и нередко отправляются на смертельно опасные задания. Юные Истребители уже не раз встречались с Высшими Лунами — сильнейшими демонами, которые подчиняются лично Мудзану. В последнем сражении, проходившем в деревне кузнецов, персонажам с трудом удалось победить Гёкко (Пятая Луна) и Хантенгу (Четвертая Луна). После битвы стало понятно, что главная схватка с оставшимися тремя демонами и их предводителем не за горами. Поэтому весь прошлый сезон герои тренировались со столпами — самыми могущественными воинами организации Истребителей.

О чем это После арки усиленных тренировок Тандзиро и столпы схлестнулись лично с Кибуцуджи Мудзаном. Однако во время сражения герои угодили в ловушку: предводитель демонов перенес их и множество других Истребителей в Бесконечную крепость — невероятных размеров многоуровневое здание, где обитают сотни монстров, включая Высшие Луны. Персонажи оказались разделены и окружены, а их главная цель затерялась где-то в недрах необъятного лабиринта, восстанавливая силы. Истребителям нужно собраться вместе и одержать верх в нескольких сложнейших схватках. Зеницу, который превратился из труса в настоящего воина, встретился с демоном из своего прошлого. Столп насекомого Шинобу Кочо столкнулась с пугающе жизнерадостным Доумой (Вторая Луна). Иноскэ и многие столпы пока что вынуждены биться с толпами не особо сильных монстров. Но главная битва ленты легла на плечи столпа воды Гии Томиоки и Тандзиро, встретившихся с Аказой — Третьей Высшей Луной и убийцей Рэнгоку.

Кто это сделал

В основе аниме лежит манга Коёхару Готогэ «Истребитель демонов», которая больше известна под названием «Клинок, рассекающий демонов». Первая глава истории о Тандзиро появилась на страницах популярного журнала Weekly Shonen Jump в феврале 2016 года, а закончилось произведение в мае 2020 года. Всего за четыре года вышло 205 глав, которые издательство Shueisha собрало и выпустило в 23 томах-танкобонах. На момент выхода адаптации тираж манги был около 3,5 млн копий, но после премьеры сериала случился невероятный всплеск интереса к первоисточнику.

Экранизировать «Клинок» взялась студия ufotable, известная по тайтлам «Граница пустоты», «Судьба/Ночь схватки» и «Судьба/Начало». Получилось настолько красиво, что через полтора года после премьеры сериала, тираж манги преодолел отметку в 100 млн копий. К японской премьере «Бесконечной крепости» издательство отчиталось о том, что продажи превысили уже 220 млн копий. «Истребитель демонов» стал главным хитом студии, а режиссерское кресло франшизы неизменно занимает Харуо Сотодзаки. В новой ленте с постановкой ему помогает Хикару Кондо, которого привычнее видеть в роли продюсера.

Как это выглядит

По-прежнему безупречно. Создатели не изменяют себе и продолжают радовать фанатов дорогой графикой, совмещающей CGI и 2D-рисовку. Финал истории разделили на три части и решили выпускать в формате полного метра. Первый фильм — «Бесконечная крепость» — полностью оправдал ожидания, которые на него возлагали. По данным издания The New York Times, бюджет аниме составил скромные для современного кинематографа 20 млн долларов, так что тайтл уже можно назвать колоссальным успехом для студии. В мировом прокате он заработал 555 млн долларов.

ufotable задала планку качества еще шесть лет назад, навсегда изменив аниме-индустрию своим подходом к производству. Главным катализатором успеха является именно экранизация, а не первоисточник. Нередко произведения отлично работают в связке, но в случае с «Клинком» ни о каком тандеме речи не идет. Назвать плохой мангу Готогэ, конечно, язык не повернется, но все же она довольно средняя: банальный сюжет, который строится на сёнэн-штампах, не очень богатая на детализацию рисовка и архетипичные персонажи. Однако в талантливых руках тайтл расцвел и превратился в визуальный шедевр. Просмотр «Бесконечной крепости» на большом экране и вовсе становится настоящим праздником.

Интерьеры здания поражают воображение, а его многослойность действительно не знает границ. Во время красочных сражений камера регулярно совершает сложные пролеты, преследуя персонажа и сопровождая его молниеносные атаки. За два с половиной часа герои много раз схлестнутся в жестокой битве, и каждое сражение — настоящее произведение искусства. Бои не только талантливо поставлены и смонтированы, но очень красиво нарисованы: индивидуальные дыхательные стили, работа с цветом и тенью, глубокие фоны и проработка всех материалов и предметов — результат невероятного труда аниматоров. Неудивительно, что лишь немногим тайтлам за шесть лет удалось достичь такой безупречной глянцевой красоты на экране. Конкуренцию «Истребителю демонов» составить могут разве что «Магическая битва», с натяжкой «Человек-бензопила» и «Поднятие уровня в одиночку».

Из недостатков «Бесконечной крепости» можно отметить частые и не всегда уместные флешбэки, иногда они длятся настолько долго, что сильно отвлекают внимание от основного действа. А еще студия намеренно растягивает некоторые сцены, которым в первоисточнике не уделяли столько внимания.

Что пишут критики

Критики практически единогласно сошлись во мнении, что новый «Истребитель демонов» — отличное зрелище. Сейчас у «Бесконечной крепости» 98% положительных рецензий на Rotten Tomatoes (у предыдущей полнометражки франшизы, «Поезд „Бесконечный“», оценки ровно такие же, но на одну рецензию больше — 49 против 48). Variety подчеркивает, что богатая на битвы лента получилась достаточно кровавой, а все персонажи, так изнурительно тренировавшиеся, показали впечатляющие уникальные атаки, соответствующие их стилю.

The Guardian восхитилась саундтреком, который варьируется от оркестровой до электронной музыки, а также отлично обостряет чувство того, насколько в этих битвах высоки ставки. Согласны с тезисом и в IndieWire, где хвалят не только композиторов, но и исполнителей Aimer и LiSA, и считают, что «Бесконечная крепость» еще уместнее смотрится на большом экране, чем предыдущая полнометражная работа.

Однако есть и те, кому аниме не понравилось. В тексте Bloody Disgusting автор ругает примитивность сюжета и упрекает создателей за решение разбить финал на три фильма, сравнивая этот чисто коммерческий подход с «Хоббитом» и мюзиклом «Злая». Также во многих рецензиях критики отмечают, что два с половиной часа просмотра порядком утомляют.

Вердикт

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — отличный аттракцион, который стоит посмотреть (по возможности на большом экране). Кассовые успехи фильма являются лишним подтверждением невероятной популярности аниме, а создатели явно сделают из этого свои выводы. Есть подозрение, что вторую и третью части (даты выхода пока не анонсированы) студия также будет растягивать. Создается ощущение, что после финала всю трилогию нарежут на полноценный сезон сериала, взяв пример с «Поезда „Бесконечный“». Вряд ли студия легко расстанется с дойной коровой, приносящей такую колоссальную прибыль.

Автор: Евгений Белоусов