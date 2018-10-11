11 оттенков Николаса Кейджа

Последние четыре года Николас Кейдж переживает профессиональный ревайвал в амплуа трагического эксцентрика, зависшего где-то в лимбе между черной комедией и безысходной мелодрамой. Его персонажи убивают других и себя, преувеличенно страдают и безумно отрываются в странных сюжетах, которые нельзя назвать ни трешем, ни мейнстримом. Впрочем, актером-мемом Кейдж стал задолго до этого: он давно снимался в фильмах с диким сюжетом и безумными мизансценами, в которых то поднимался на высочайший уровень физической игры и клоунады, то падал в пучину кринжа. Вспоминаем самые любимые из них.



«Страна чудес Вилли»

Кейдж веселый: танцует, как Тони Манеро



Независимый слэшер Кевина Льюиса о демонических зверушках из парка развлечений уже успел стать культовым, в том числе и потому, что Николас Кейдж вложил в него душу. Актер узнал об идее из «Кровавого списка» невостребованных хоррор-сценариев, стал сопродюсером проекта и сыграл главную роль. Его герой — немногословный крутой парень с темным прошлым, странствующий по Америке. Застряв в маленьком городке, он соглашается на то, чтобы подработать уборщиком в луна-парке «Страна чудес Вилли». В механических зверей этой «Страны» вселились души серийных убийц, и теперь они питаются подростками. Но Кейдж им не по зубам. Он, не моргнув, вышибает дух из дешево анимированных монстров. Уморительных сцен тут много — например, Кейдж рвет пасть аллигатору, как две капли воды похожему на крокодила Гену. Но смешнее всего момент отдыха, когда уборщик вдохновенно отплясывает у пинбол-автомата под дрим-поп — подвинься, Траволта!

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«Плетеный человек» Кейдж торжествующий: наносит удар матриархату

В ремейке триллера про островную общину язычников Кейдж сталкивается с сектой амазонок, которые приносят человеческие жертвы (разумеется, только мужчин). Его герой — полисмен, приехавший на остров к бывшей жене в поисках пропавшей дочери — и есть следующий в очереди на поджаривание в огромной статуе. И это не единственная пытка, которая его ждет: сперва будут испытание пчелами (сцена, не вошедшая в прокатную версию фильма, породила тысячи мемов) и сломанные ноги. Но поначалу Кейдж ведет себя как обычно: надев шкуру только что освежеванного медведя, он проникает на мистерию, трусцой подбегает к ошалевшей от такого явления распорядительнице церемонии и наносит сокрушительный хук справа.

Впрочем, в финале его все равно поджарят во славу матери-земли.

«Призрачный гонщик 2»

Кейдж яростный: выпускает внутреннего демона

Возможно, в Marvel предпочли бы забыть об этом эпизоде: дилогия о Призрачном Гонщике определенно не удалась (зритель тогда был не очень готов к нестандартным супергероям). Но сейчас мы очень хорошо помним, как Кейдж в косухе, периодически превращающийся в охваченный пламенем скелет, наводит шороху на хайвее.

Если вы думали, что сцена, в которой Бэтмен допрашивает Джокера в фильме Нолана получилась слишком гротескной, посмотрите, как Кейдж-гонщик допрашивает мелкого приспешника дьявола. Он рыдает и смеется, хрипя, что Гонщик вот-вот явится во всей красе, он «уже скребется в дверь»! Нервный тик актера сменяется плохой компьютерной графикой — под лицом проступает мультяшный череп, и позеленевший от ужаса негодяй готов буквально проглотить собственный мобильный телефон. Определенно Кейдж (когда-то мечтавший сыграть Супермена) не тот герой, которого мы хотели бы видеть своим спасителем.

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«Звериная ярость» Кейдж коварный: вместе с любимым леопардом готовит ловушку



Старомодное B movie — в кино такого рода Кейдж уже давно как дома. Здесь он снова играет героя-стереотип — ловца редких животных в джунглях, который не расстается с оружием, не бреется и презирает людей. Кейдж везет редкого белого леопарда из Южной Америки в Северную, а спецслужбы США на том же судне этапируют военного преступника (маниакально ухмыляющийся Кевин Дюран). Тот, естественно, вырывается из своей клетки, заодно выпуская ядовитых змей и злобных обезьян. Кульминацией станет драка в лучших традициях боевиков со Шварценеггером или Ван Даммом. Герои дерутся в трюме, Дюран, даже накачанный ядом кураре, теснит Кейджа, но любимая кошка зверолова — тот самый белый леопард — уже готовится к выходу на арену.

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«Джиу-джитсу: Битва за Землю» Кейдж мудрый: проповедует



Вряд ли этот фильм, по своей наивности напоминающий «Мортал Комбат», но лишенный аналогичной фан-базы, войдет в историю кино. Сюжет об ордене мастеров единоборств, который спасает Землю от инопланетян, не очень вдохновляет даже современных геймеров, так что выход Кейджа — единственный глоток свежего воздуха в этом душном подражании «Мортал Комбат».

Здесь он постаревший и обрюзгший мастер джиу-джитсу, который встречает потерявшего память главного героя в своей подземной норе. Интерьер примерно как у хоббитов — очень уютный, есть и пианино, и кресло-качалка, а сам Кейдж в халате.

Но внешность обманчива: Кейдж приветствует гостя броском кинжала, а когда тот уворачивается, начинает пародийный монолог в духе всех сенсеев из плохого кино — едва сдерживая смех, вещает про предназначение. Но при этом все время сбивается на рассказы о своем хобби — изготовление шляпы из газет. Да, параллельно он не забывает осыпать ученика ударами.

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«Мэнди» Кейдж в смятении: употребляет все подряд



В психоделическом хорроре Паноса Косматоса Кейдж достигает вершин своего карьерного кринжа. После того как в начале фильма хиппи-оккультисты заживо сжигают его жену, герой, простой дровосек Ред Миллер, погружается в перманентное безумие. Закрывшись в туалете, в трусах и в окровавленной майке с оскаленным тигром, он рычит и воет, обливается водкой и заливает ее внутрь. Обросший бородой, он отнюдь не производит впечатления потерпевшего: никакого ПТСР, Кейдж тут просто ревущая и орущая машина мести. А когда он еще и хлебнет ЛСД… Кульминационная сцена фильма, в которой Кейдж сладострастно распиливает своего врага бензопилой, сравнима по уровню катарсиса с финалом «Догвилля».

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«Плохой лейтенант» Кейдж под кайфом: видит долбаную игуану



«Мэнди» не первый фильм, в котором Кейджа искушают психоделики. Под кайфом и в смятении он появлялся еще в 2009-м в странной картине Вернера Херцога, название которой дублирует известный фильм Абеля Феррары с Харви Кейтелем. Но это не ремейк — Херцог говорил, что даже не видел первого «Плохого лейтенанта». Кейдж тут, как и когда-то Кейтель, — коррумпированный полицейский лейтенант. В прологе он спасает заключенного из затопленной камеры (дело происходит в Новом Орлеане во время наводнения). Перед этим лейтенант бессмысленно издевается над арестантом, а еще минутой ранее роется в вещах коллеги. Логики в его поступках нет: фильм похож на хронику солнечного удара, тревожный бред под палящим сорокаградусным солнцем. Тут даже духи мертвых, танцующие брейк, не вызывают удивления ни у героя, ни у зрителей. В самой мемогенной сцене Кейдж галлюцинирует прямо во время полицейской операции. Это дико раздражает. Действительно, игуаны, да еще и поющие голосом Джонни Адамса, ужасно отвлекают от дел.

«Безумные родители» Кейдж в кризисе среднего возраста: переживает истерику



Еще один дичайший хоррор в фильмографии нашего героя — черная комедия Брайана Тейлора про эпидемию странного безумия, которое заставляет американских родителей убивать детей. Кейдж с женой собираются распилить дочь-подростка и крикливого сына бензопилой (и тут тоже!), и актер отрывается по полной. Но настоящих высот трагической экспрессии он достигает еще в мирное время: задолбанный жизнью глава семейства ужасно тяготится всеми обязательствами взрослой жизни и обустраивает себе в подвале тайное убежище — «берлогу мужика». Он собирает бильярдный стол, а после очередного замечания жены срывается и крушит его кувалдой, выдавая пронзительный монолог стареющего неудачника. Большому мальчику приходится работать и негде играть — это одна из многих отсылок к «Сиянию», на которое «Безумные родители», очевидно, равняются. Получай, проклятая мебель!

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«Цвет из иных миров» Кейдж-огородник: терпит фиаско с помидорами



Пятая экранизация рассказа Лавкрафта, снятая при участии продюсерской компании Элайджи Вуда (его же компания приложила руку к «Мэнди»). Здесь герой Кейджа — отец семейства, который увез жену и детей поближе к природе, на ферму в лесной глуши. Экологически ответственный интеллигент пытается разводить альпака и заставляет родню питаться подножным кормом. Но на заднем дворе приземляется метеорит и своим излучением понемногу сводит семейство с ума. В конце все придет к боди-хоррору, но сперва обрастающий чешуей персонаж Кейджа переживет нервный срыв. Он все делал по книжке, а помидоры на вкус все равно «как дерьмо»! Поэтому овощи летят в урну, а жена начинает понимать, что супруг тронулся.

В фильмографии Кейджа много истерик — вспомним декламацию алфавита в «Поцелуе вампира» или психоз в казино из «Покидая Лас-Вегас». Но эпизод из этого не слишком удачного фильма ничуть не хуже. Тут работает двойной контраст: во-первых, угрюмого лавкрафтианского первоисточника и многоцветной экранизации, во-вторых — образов безобидного экоинтеллигента и домашнего тирана.

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«Свинья» Кейдж немытый: въезжает в отчаяние



Вообще-то, инди-дебют режиссер Майкла Сарноски — довольно серьезное кино об ужасах капитализма, разрушающего все живое: мечты, традиции, хорошую кухню, наконец. Кейдж играет великого шеф-повара, который ушел от цивилизации в леса. Теперь он живет в избушке без воды и электричества, моется раз в год и зарабатывает на консервы поиском трюфелей. В этом ему помогает специальная свинка — его единственный друг. Свинку крадут конкуренты, и вместе со своим деловым партнером, молодым трюфельным дилером, Кейдж едет в Портленд разобраться. По дороге он ссорится с дилером, пинает его машину и отнимает велосипед у подвернувшегося под руку подростка. Грузный и грустный Кейдж едет на байке по осеннему лесу в далекий город, а за кадром звучит «Реквием» Моцарта. Смех и слезы.

«Узники страны призраков» Кейдж страдающий: теряет яичко



Кейдж на велосипеде — это, кажется, уже мем. Вот и безумный апокалиптический сукияки-вестерн абсурдиста Сиона Соно начинается с похожего эпизода: Кейдж в футуристическом кожаном комбинезоне с лампочками гордо выходит из роскошного автомобиля, хватает маленький велик с корзинкой и едет выполнять важную миссию. Кейдж тут — знаменитый грабитель банков, пойманный, но не сломленный. Чтобы выйти на свободу, ему нужно вернуть сбежавшую дочь Губернатора (его играет ветеран треш-хоррора Билл Моусли). Кейджа обряжают в костюм с мини-бомбами на руках, шее и в паху — они похожи на лампочки. Если он даст волю рукам или страсти, умный костюм немедленно сдетонирует. Увы, найдя беглянку, Кейдж слишком мечтательно заглядывается на нее… Танец боли полукастрированного Кейджа, в отчаянии протягивающего в камеру окровавленное яичко, красноречивее тысячи слов. В Голливуде такое бы не придумали! Очевидно, что Кейдж, всегда вдохновлявшийся театром кабуки, нашел в Соно своего режиссера, как это уже было с Линчем и Херцогом.