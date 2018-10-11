Как Николас Кейдж превратился из прекрасного актера в мем

В чем специфика актерской манеры Николаса Кейджа? Как он из артхаусного исполнителя превратился в героя боевиков? Почему в последние годы он снимается почти исключительно в треш-кино? И какие его роли доказывают, что он на самом деле прекрасный и тонкий актер?

В этом видеоэссе разбираемся в карьере Николаса Кейджа — самого необычного актера в истории кино.

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