КиноПоиск
Попробовать Плюс
Портрет героя

ВидеоКак Николас Кейдж превратился из прекрасного актера в мем

Обсудить0

В чем специфика актерской манеры Николаса Кейджа? Как он из артхаусного исполнителя превратился в героя боевиков? Почему в последние годы он снимается почти исключительно в треш-кино? И какие его роли доказывают, что он на самом деле прекрасный и тонкий актер?

В этом видеоэссе разбираемся в карьере Николаса Кейджа — самого необычного актера в истории кино.

Фильмы с Николасом Кейджем на свой страх и риск смотрите в специальной подборке на КиноПоиск HD

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео

Автор:
Обсудить

Смотрите также

Какое настроение у Николаса Кейджа?

ТестКакое настроение у Николаса Кейджа?

12 октября 201832
Неистовый Кейдж: Как племянник Копполы стал мемом
Портрет героя

Неистовый Кейдж: Как племянник Копполы стал мемом

11 октября 201846
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в драме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в драме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

18 ноября 201924
Как «Лука» возвращает в детство и цитирует Феллини с Миядзаки
Крупным планом

ПодкастКак «Лука» возвращает в детство и цитирует Феллини с Миядзаки

21 июня0

Главное сегодня

Портрет героя

ВидеоКак Николас Кейдж превратился из прекрасного актера в мем

Вчера15
Как Николас Кейдж превратился из прекрасного актера в мем
Александру Расторгуеву — 50 лет. Что коллеги и близкие говорят о погибшем режиссере

Александру Расторгуеву — 50 лет. Что коллеги и близкие говорят о погибшем режиссере

25 июня
Что смотреть дома: 5-й сезон «Рика и Морти», «Новый порядок», «Чунгкингский экспресс»
Выбор редакции

Что смотреть дома: 5-й сезон «Рика и Морти», «Новый порядок», «Чунгкингский экспресс»

25 июня0
Хелен Миррен — королева, и мы все это знаем! А также феминистка и хулиганка. И кто еще?

Хелен Миррен — королева, и мы все это знаем! А также феминистка и хулиганка. И кто еще?

25 июня4
13 лучших трейлеров недели: Марго Робби дерется с морской звездой, а Адам Драйвер перерезает пуповину

13 лучших трейлеров недели: Марго Робби дерется с морской звездой, а Адам Драйвер перерезает пуповину

25 июня3
КиноПоиск HD и Московская школа кино объявляют конкурс на обучение по программе «Шоураннер»

КиноПоиск HD и Московская школа кино объявляют конкурс на обучение по программе «Шоураннер»

25 июня1
Джеймс Кэмерон: «Визуальные эффекты работают против тебя. Они раздувают бюджет»

Джеймс Кэмерон: «Визуальные эффекты работают против тебя. Они раздувают бюджет»

24 июня12
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт