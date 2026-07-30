«Наш ответ Marvel»: Юлиана Слащева о «Союзмультфильме» будущего, нейросетях и кино без Голливуда

А теперь мы складываем наши достижения в коробочку, завязываем бантик и откладываем в сторону. И начинаем «Союзмультфильм 3.0». Год 90-летия мы посвящаем тому, чтобы спланировать наше столетие и думаем о «Союзмультфильме» 2036 года. В нашем представлении через 10 лет студия управляет не столько производством контента, сколько смыслами, мирами, характерами, а также продуктовой экосистемой вокруг наших историй и IP. За эти 10 лет мы должны перейти от модели, при которой мы думаем над каждым отдельным проектом, а потом окружаем его сопутствующими товарами и услугами, к тому, что мы называем человекоцентричной моделью. В центре — ребенок и семья, их интересы и потребности. И уже исходя из этого интуиция наших продюсеров будет работать в том направлении, какие проекты нужно снимать.

Мы также перейдем к агентной экономике и автоматизации большинства решений в бизнес-процессах, а в творчестве мы сохраним креатора главным действующим лицом, добавив ему в инструменты управляемый искусственный интеллект. При этом убеждены: в 2036 году будет огромный спрос на аналоговые сервисы. Люди изголодаются по ним, устанут от избыточной цифровизации. Для нас это означает, что нужны инструменты управляемого аналога, где под капотом спрятан ИИ, но внешне это выглядит как живой, тактильный опыт зрителя и потребителя. И нужен очень крепкий офлайн. Мы должны выйти далеко за пределы производства и дистрибьюции контента, быть везде, где есть наш зритель, где есть ребенок и семья.