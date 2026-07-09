Полгода ужасов и больших финалов. Индекс Кинопоиск Pro подводит итоги шести месяцев 2026 года

Интерес к российским проектам в первом полугодии 2026 года снизился на 6% по сравнению с первой половиной 2025 года. Самым популярным российским проектом, как и год назад, стали «Ландыши». В начале 2026 года у музыкальной мелодрамы вышел второй сезон, он вызвал примерно на четверть меньше внимания, чем первый сезон (2458 баллов за первые восемь недель в 2026 году против 3052 баллов за тот же период в 2025-м). Первый сезон «Ландышей» выходил сразу на двух онлайн-платформах — Wink и Кинопоиск, а также на телеканале СТС. Второй сезон сначала вышел эксклюзивно на платформе Wink. Если первый сезон стал неожиданно громкой новинкой, его популярность стала феноменом и обсуждалась в медиа, то второй вызвал меньше резонанса, зрители уже знали, чего ждать от мюзикла о современной России, к тому же он вышел только на одной платформе, а не на двух.