Полгода ужасов и больших финалов. Индекс Кинопоиск Pro подводит итоги шести месяцев 2026 года

Внимание к сериалам в России продолжает падать. В первом полугодии 2026 года общий Индекс Кинопоиск Prо снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 30% по сравнению со вторым полугодием 2025 года. Если в прошлом году падение интереса было связано с сокращением внимания к российским проектам, то в 2026 году на снижение интереса к сериалам сильнее всего повлияло отсутствие больших азиатских хитов. Американские сериалы, напротив, снова стали великими. Внимание к ним за год выросло почти на четверть благодаря выходам финалов больших многолетних проектов.
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Сериал
Баллы Индекса
Общий Индекс Кинопоиск Pro за первые шесть месяцев 2026 года составил 225 283 балла. Российские сериалы по итогам полугодия остались самыми заметными. Совокупно они продолжают привлекать больше внимания жителей России, чем проекты из любой другой страны, и за шесть месяцев они получили долю в 36% от общего внимания к многосерийным художественным проектам. Однако в мае и июне 2026 года американские сериалы впервые с июня 2022-го обогнали российские по доле внимания.
Всего проекты из США получили 32% внимания, интерес к ним по сравнению с первым полугодием 2025 года вырос почти на четверть. На это повлияли выходы финалов сразу трех больших проектов последних лет: в 2026 году последние эпизоды выпустили «Очень странные дела», «Пацаны» и «Эйфория». Они и стали лидерами по вниманию аудитории.
В целом больше внимания у жителей России вызвали продолжения сериалов, а не новые проекты. И даже действие единственной новинки в топ-20 за полгода — сериала «Рыцарь Семи Королевств» от HBO — разворачивается в хорошо знакомой и любимой зрителями вселенной «Игры престолов».
Самой заметной российской новинкой в топ-100 Индекса Кинопоиск Pro стал сериал «Первая ракетка» от «КИОН». Он набрал 841 балл за шесть месяцев и занял 30-е место. Самая заметная теленовинка полугодия — сериал «Князь Андрей» от «России 1». Он получил 677 баллов и занял 45-е место в Индексе. В первом полугодии 2025 года в топ-20 попали четыре новинки, три из них — российские, все три — оригинальные проекты платформ.
Интерес к российским проектам в первом полугодии 2026 года снизился на 6% по сравнению с первой половиной 2025 года. Самым популярным российским проектом, как и год назад, стали «Ландыши». В начале 2026 года у музыкальной мелодрамы вышел второй сезон, он вызвал примерно на четверть меньше внимания, чем первый сезон (2458 баллов за первые восемь недель в 2026 году против 3052 баллов за тот же период в 2025-м). Первый сезон «Ландышей» выходил сразу на двух онлайн-платформах — Wink и Кинопоиск, а также на телеканале СТС. Второй сезон сначала вышел эксклюзивно на платформе Wink. Если первый сезон стал неожиданно громкой новинкой, его популярность стала феноменом и обсуждалась в медиа, то второй вызвал меньше резонанса, зрители уже знали, чего ждать от мюзикла о современной России, к тому же он вышел только на одной платформе, а не на двух.
«Ландыши» стали одним из двух оригинальных проектов платформ, попавших в топ-20 популярных сериалов за полгода. На 20-м месте расположился второй сезон «Детей перемен» от Wink и START. Всего в топ-20 оказалось только пять российских сериалов. В число самых заметных для жителей России телепроектов вошло две комедии, продолжающие истории, начавшиеся еще в нулевые, — «Молодежка. Новая смена» и «Универ. 15 лет спустя», а также криминальный детектив «Первый отдел», у которого вышел уже шестой сезон на НТВ. В первом полугодии 2025 года в топ-20 входило 11 отечественных проектов, пять из них — оригинальные сериалы онлайн-кинотеатров.
Общее снижение Индекса Кинопоиск Pro, впрочем, связано не только и не столько с отсутствием больших российских хитов. Ту же тенденцию показали проекты из Японии, Южной Кореи и Турции. Доля интереса к японской анимации составила всего 11% в общем Индексе за полугодие, тогда как год назад почти достигла 17%. Из больших мейнстримных хитов в начале 2026 года вышло только продолжение «Магической битвы», а более нишевые тайтлы не достигли массовой аудитории в России.
Проекты из Южной Кореи, такие как «Жена принца XXI века», «Пусть послужит вам уроком» и «Менеджер Ким», хоть и попадали в топ-20 почти каждую неделю в течение весенних месяцев и в начале лета, оказались далеко не такими популярными, как «Игра в кальмара», ставшая самым популярным сериалом в 2025 году. Внимание к турецким мелодрамам ослабло еще в 2023 году после выхода второго сезона «Зимородка». Жители России, по-видимому, познакомившись с необычными форматами и сюжетами азиатских и турецких проектов, вернулись к более привычным американским и российским историям. По крайней мере, до выхода следующего большого универсального хита.
В первом полугодии 2026 года сохранился тренд, ставший заметным во второй половине 2025 года: жители России сильнее полюбили хорроры и ужасы. Если в среднем за время наблюдений Индекса Кинопоиск Pro жанр привлекал около 2% зрительского внимания, то осенью 2025 года он получил долю в 4%, а в первой половине 2026 года — 5%.
Из двадцати популярных проектов месяца у трех, включая «Очень странные дела», вторым жанром заявлены ужасы. В январе 2026 года на фоне выхода финала внимание к жанру выросло до 11%. В июне 2026 года после небольшого спада интереса до 3–4% в весенние месяцы ужасы получили долю в 6% благодаря финалу «Извне» и сериалу «Бухта вдов» от Apple TV. Другие проекты в жанре хоррора, выходившие на иностранных стримингах в начале года, например «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и «У меня очень плохое предчувствие», тоже попадали в топ-20 популярных сериалов недели, несмотря на то что не были доступны легально в России.
Самый большой рост по количеству оригинальных проектов — у Кинопоиска (в 3,5 раза), «Иви» (в 3 раза) и START (на 70%). Лидером остался онлайн-кинотеатр «Okko», который выпустил 24 проекта, из них 12 художественных сериалов и один художественный мультсериал.
Коллабораций между платформами стало больше. Одиннадцать проектов, из них восемь художественных сериалов, создали вместе два и более онлайн-кинотеатра. Это почти в два раза больше, чем за первые полгода 2025 года, когда вышло шесть коллабораций. За весь 2025 год у платформ вышло 14 совместных проектов.
Лидер по количеству коллабораций, как и в прошлом году, — START. Платформа выпустила девять проектов в сотрудничестве с конкурентами, из них шесть художественных сериалов: «Время счастливых» с Okko, «Оливка, Игорёк и Рекс» с Okko, «Иви» и телеканалом «Солнце», «Двойная жизнь Ми», «Золотое дно» (второй сезон начал выходить в декабре 2025 года) и «История его служанки» — с «Иви», «Дети перемен» — с Wink.
Вместе с телеканалами платформы сняли девять проектов, из них семь художественных сериалов. Okko, Premier и телеканал ТНТ выпустили вместе второй сезон мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве», по две коллаборации с телеканалами вышло у «КИОН» («Приговор» и «Черное солнце» с НТВ), Wink («Смерш 4» и «Грачи» с РЕН ТВ) и «Иви» («Страх над Невой» с НТВ и «Оливка, Игорёк и Рекс» с «Солнце»).
Из 48 сериалов, выпущенных в первом полугодии, 30 оказались новинками, у них вышел первый сезон или пилотная серия. В январе платформы показали 12 новых тайтлов, первый месяц года оказался самым насыщенным по количеству новинок.
Самым насыщенным по количеству премьер стал апрель, когда зрители могли следить за 127 премьерами: новыми сериями художественных и документальных сериалов, полнометражными и документальными фильмами. Самым насыщенным днем в первой половине года оказалось 9 апреля. В этот четверг прошло 15 премьер на разных платформах. А самой насыщенной неделей оказалась первая неделя лета. С 1 по 7 июня платформы выпустили 37 новых серий и фильмов.
Несмотря на незначительное сокращение количества новых сериалов в первом полугодии 2026 года по сравнению с 2025 годом, общий балл всех оригинальных проектов за период снизился по сравнению с предыдущим годом на 34%, причем как с учетом сериалов от «Смотрим», так и без. Средний балл всех оригинальных проектов платформ, попавших в Индекс в первом полугодии 2026 года, тоже оказался ниже, чем в 2025 году и составил 119 баллов против 174.
Оригинальные проекты платформ
Okko
«Паша Техник. За кем стоит андеграунд»
«Постучись в мою дверь в Москве 2»
«Человек, который видел медведя, который видел человека»
START
«Иви»
«КИОН»
«Сергий против нечисти. Зов предков»
Premier
«„Зенит“ навсегда» (фильм)
«„Зенит“ навсегда» (сериал)
«Антарктида. Движение страсти»
«Постучись в мою дверь в Москве 2»
Wink
Кинопоиск
«Майор Гром: Игра против правил»
«Смотрим»
«Большой 250»
«Эпикриз» (пилот)