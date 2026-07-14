Кто читает вам книги: объясняем, как создаются аудиокниги в России

Аудиокниги становятся все более привычной частью читательского опыта, могут служить заменой думскроллингу, фоном для выполнения домашних дел или занятий спортом. Их слушают во время поездок в транспорте или скачивают в путешествие. Кинопоиск поговорил с представителями шести крупнейших издательств — «ВИМБО», «Эксмо», «Альпина», «Союз», «Ардис» и БОМБОРА — о том, как создается современная аудиокнига и почему она давно перестала быть просто озвучанием.
Как выглядит рынок аудиокниг
По данным исследования J’son & Partners Consulting «Рынок цифровых книг России. Итоги 2025 года», индустрия таких книг в стране за год расширилась примерно на 18%. Сегмент аудиокниг развивался быстрее, его объем увеличился примерно на 22%. По итогам 2025 года аудиокниги принесли 6,91 млрд рублей выручки, почти вдвое больше, чем электронные книги (3,66 млрд рублей), что подтверждает популярность этого формата.
Сегодня аудиокниги доступны по подписке в сервисах Яндекс Книги, «КИОН Строки», MyBook, «Сбер Звук» и «Патефон» и «Литрес». Большинство крупных платформ не только распространяют аудиокниги, но и развивают собственные проекты. Например, Яндекс Книги выпускают оригинальные аудиосериалы. Однако основу каталога составляют книги, лицензированные у издательств.
Одним из самых известных российских аудиоиздательств является «ВИМБО» — издательство работает с 1995 года и производит аудиоспектакли, многоголосые проекты, привлекает знаменитых актеров, стараясь сделать каждый релиз событием, а также выступает как классическое издательство, покупая оригинальные авторские тексты. Среди самых популярных релизов — «Тоннель» Яны Вагнер, завоевавший в 2025 году приз как лучшая аудиокнига на премии «Большая книга». Также на рынке продолжают работать аудиоиздательства, следующие советским традициям минималистичных качественных записей с профессиональным чтецом: «Союз», «Ардис» (не путать с Ardis Publishing), «1С-Паблишинг», «ИДДК» и другие. Почти все крупнейшие книжные издательства имеют подразделения по производству аудиокниг, что позволяет делать одновременно электронные, аудио и печатные релизы. Иными словами, если вы видите, что книга вышла, например, в Individuum или БОМБОРА, то и выпуском аудиоверсии будет заниматься соответствующее подразделение издательства.
Знакомый формат
Аудиоформат, вопреки расхожему мнению, вовсе не изобретение цифровой эпохи. Его история уходит корнями в глубокую древность. По сути, любой устный рассказ у костра был «аудиокнигой». Гомеровские поэмы тоже рождались в звучащем слове и лишь спустя столетия были записаны. В XVIII и XIX веках существовала традиция авторских читок до публикации рукописи: писатели собирали публику и проверяли текст на слух. А один из важнейших текстов русской литературы ХХ века, «Реквием» Анны Ахматовой, долгие годы существовал исключительно в устной форме, как произнесенное слово, которое нельзя было доверить бумаге.
Культура восприятия литературного текста на слух закрепилась во времена появления первых радиоприемников. Слушателей развлекали чтением по ролям, а в начале ХХ века зародился жанр аудиоспектакля. В СССР он появился в послевоенные годы, когда стало возможным записывать заранее не только речь дикторов, но и аудиоэффекты, музыку в исполнении оркестра, а также монтировать все это вместе. Гостелерадиофонд выпускал с середины 1940-х аудиоспектакли, в которых классические литературные произведения читали звезды советской сцены Олег Табаков, Андрей Миронов, Николай Караченцов и другие знаменитости. Были и музыкальные постановки, близкие к современным нам аудиокнигам. Такие спектакли выходили на пластинках, их включали на радио — в общем, привычка слушать книги в нашей стране появилась давно.
Владимир Воробьёв
руководитель и продюсер издательского дома «Союз»
«В нулевые система агентской работы в России функционировала плохо, форматы менялись слишком быстро. Мы начинали с Audio CD, потом перешли на MP3, но западное сознание двигалось медленнее: там еще держались за кассеты, потом за диски, и преодолеть эту инерцию было очень сложно. Мы опаздывали от формата к формату. Поэтому продукт получался качественным — актера утверждали, всё делали великолепно, — но сама модель производства и контрактной работы не позволяла заработать на проекте столько, сколько хотелось бы».
Несмотря на обилие пиратского контента в офлайне и онлайне, в 2005 году на рынок вышла одна из первых крупных платформ для чтения цифровых книг — «Литрес», создатели которой до этого занимались работой свободных онлайн-библиотек. Поначалу площадкам было непросто объяснить пользователям, почему за книги, которые можно найти у пиратов бесплатно, теперь нужно платить, но новые сервисы смогли предложить желающим не только большие библиотеки с качественным контентом и эксклюзивные новинки, но и удобные интерфейсы. Со временем платформы менялись, расширялись, в Россию приходили зарубежные сервисы для чтения, появлялись новые инструменты.
Теперь уже сложно представить жизнь без смартфона, куда тоже легко скачать нужные книги; у многих дома стоят умные колонки, через которые тоже удобно слушать книги во время уборки. Отображается не только место, где вы остановились, но и возможность перейти от прослушивания к чтению, прогресс и достижения, читательский дневник и рекомендации для чтения.
Зачастую аудиокнига становится самой легкой точкой входа в мир чтения.
Этому помогают доступность подписок, рост ассортимента и удобные сервисы, которые предлагают контент по самым разным интересам. Пользователи, державшие книгу в руках в последний раз еще в школе, заходят в чтение с классики, которую они когда-то пропустили, переключаются на современных авторов, смотрят на знакомых по фильмам и сериалам актеров, выбирая книги с этими чтецами, и так прослушивание книг превращается в привычку.
Из чего складывается аудиокнига
Работу над аудиоверсией запускают задолго до выхода бумажной книги, иногда еще на этапе покупки прав. После того как в аудиоиздательство попадает текст, его начинают готовить к записи: редактор продумывает, как визуальные особенности книги можно передать в аудиоформате, адаптируя таблицы, сноски, изображения, чтобы донести до слушателя замысел автора. Затем важно продумать концепцию, решить, нужен ли саунд-дизайн, стоит ли написать музыку, будет ли всю книгу начитывать один голос или несколько.
Ведущий менеджер по развитию цифрового контента в БОМБОРА Мария Шиповская объясняет, что за всем процессом следят менеджеры цифрового контента и аудиопродакшена, которые отвечают за идею, концепцию, продвижение и сроки, а также за всю производственную часть: контакты с дикторами, студиями, звукорежиссерами. Когда все правки внесены, сдан чистовик записи, аудиокнига готова к размещению.
«Менеджер по дистрибуции отгружает фонограмму сервису, и — вуаля — в назначенный день аудиокнига уже доступна для прослушивания. Мы, конечно, оставляем за кадром работу художников и технических специалистов, которые трудятся над визуальным оформлением книги, но не учесть их мы не можем. Аудиокниге, согласитесь, тоже нужна обложка», — рассказывает Шиповская.
Процесс создания аудиокниги напоминает производство фильма, а значит, требует наличия творческой группы в лице режиссера, редактора, звукорежиссера, саунд-продюсера, композитора, монтажера и даже пруфлиснера — супервайзера, который отслушивает книгу и готовит правки.
Время здесь — параметр очень вариативный, подчеркивает генеральный продюсер «ВИМБО» Михаил Литваков. Например, аудиоспектакль по «Мастеру и Маргарите» с участием 37 актеров готовился больше года.
В «Эксмо» же объясняют, что одновременный релиз в трех форматах (бумага, электронка и аудио) — это стандарт, к которому нужно стремиться. Подготовка текста к записи, разработка концепции, написание музыки, переговоры с артистами — все это требует времени, и в среднем производство занимает полтора-два месяца. Сложные проекты с оригинальными сценариями могут создаваться полгода и больше.
Ольга Веселова
руководитель отдела цифрового контента «Эксмо»
«Аудиокнига — это не новость, которая должна выйти в вечернем выпуске, а все-таки литературное произведение, поэтому, даже если речь идет об актуальной теме, само создание рукописи занимает у редактора и автора время, которое, соответственно, появляется и у аудиопродюсера. Срочность аудиокниг обычно связана не с внешними событиями, а с внутренними процессами, поэтому при правильном планировании количество срочных записей минимально. Но бывают кейсы, когда, например, в текст вносились поздние значимые правки, без которых не могли начать запись, перенесли общий плановый релиз на более ранний срок, изменили концепцию записи и т. п., что сократило оставшееся время до релиза, и книгу приходится озвучивать в срочном режиме. Также обычно более сжатые сроки бывают на новеллизации, когда киносценарий адаптируется для книги: дата выхода фильма никуда не сдвинется, поэтому нужно успевать любой ценой».
Гендиректор «Ардиса» Владимир Ларин подтверждает: понятие «срочная запись» действительно существует, хотя это всегда серьезный вызов для производственного цикла. В таких случаях, по его словам, студия переходит в режим форс-мажора: все внутренние процессы перестраиваются ради одного приоритетного проекта. «Чтобы выпустить внезапный хит по горячим следам, мы фактически переходим на конвейерный метод работы, отодвигая текущие задачи на второй план», — объясняет он. Если в обычном режиме этапы подготовки, записи и мастеринга идут последовательно, то при срочном заказе они запараллеливаются. Ларин описывает это как эстафету: как только чтец заканчивает запись начала романа, материал тут же уходит к монтажеру, затем к корректору, в то время как в кабине уже записывается вторая часть книги. Такой подход позволяет максимально сократить временные зазоры. «При мобилизации всех ресурсов, когда команда работает оперативно, выпустить готовую книгу объемом 10–12 часов реально за 7–10 дней», — резюмирует гендиректор «Ардиса».
Мария Шиповская признаётся, что ее личный рекорд — производство аудиокниги за две недели: «Два дня ушло на запись, остальное время — на монтаж и внесение правок, — рассказывает она. — Это была книга Татьяны Мужицкой „Любовь и кофе“, которую она озвучивала сама. Мы выпускали ее под конкретное мероприятие». Обстоятельства, по словам Шиповской, бывают разными. Так, на озвучание и правки аудиокниги Ольги Примаченко «Нежно-денежно» у команды было всего пять дней, так как писательница живет в Беларуси, а работа проходила в Москве. Спринт из записи и ускоренной проверки, признаётся Шиповская, — настоящий стресс. А актер Сергей Марин, по ее рассказам, совершил однажды героический поступок — озвучил 10-часовую книгу по сериалу «Цербер» всего за одну смену.
Как происходит запись
Во внутреннем оформлении аудиокниги важно сохранить баланс, чтобы саунд-эффекты не мешали тексту. По словам генерального продюсера «ВИМБО» Михаила Литвакова, работа над саунд-дизайном стартует примерно на середине монтажа, когда готова хотя бы треть фонограммы. До этого саунд-дизайнер знакомится с книгой, чтобы погрузиться в материал и наметить возможные спецэффекты. Конкретные задачи ставит режиссер, определяя, насколько детальным будет оформление: от передачи воздуха в помещении до полного воссоздания атмосферы улицы или леса.
Николай Боронин
руководитель аудиопроектов Alpina Digital
«Саунд-дизайн — это как иллюстрации в книге: он помогает глубже погрузиться в произведение. Все зависит от конкретного текста. Есть тексты, которым оформление просто не нужно, а есть такие, которые саунд-дизайн помогает раскрыть. Если говорить о произведениях, где без него пропала бы половина магии, я бы назвал „Bookship“ Марии Закрученко, „Ночного стража“ Джейн Энн Филлипс, „Золотого мальчика“ Екатерины Манойло. А недавно вышла аудиокнига „Среди людей“ Ислама Ханипаева. Там для главного героя музыка очень важна, поэтому саунд-дизайн скрупулезно подбирался под текст».
Ксения Грициенко, главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг, рассказывает, что один из самых необычных опытов работы с саунд-дизайном для команды был на проекте «Дочери Колыбели» Александры Яковлевой — фэнтезийной антиутопии о мире, где магия сосредоточена в руках женщин, но контролировать способности могут мужчины. Для этого сериала записали сложные вокализы, напоминающие пение героинь; стрекочущие звуки символизировали высвобождение нитей магии из металлических браслетов на руках. Композитор Виталий Дедков даже искал рабочую прялку, чтобы записать ее и превратить в реальный звук сериала. К проекту выпустили саундтрек из девяти треков на Яндекс Музыке.
Решение о том, будет ли весь текст книги читать один актер или несколько, принимается обычно на редакционном совещании. Если в книге множество ярких персонажей или история рассказывается от лица нескольких героев — в общем, есть возможность вести рассказ сразу от нескольких персонажей, — то приглашают нескольких актеров. Однако, как отмечает Михаил Литваков, единого рецепта нет. Например, серия Яны Летт «Препараторы» — «фантастическая сага с очень подробно прописанной вселенной, которая насыщена звуками, и в ней напрашивается саунд-дизайн, а рассказ там ведется от лица пяти или шести героев, поэтому аудиокнига становится многоголосой». Другая ситуация обстоит с книгами от первого лица, такими как «Саспыга» Карины Шаинян или «Призраки воды» Тремейна. В этом случае уже невозможно обойтись без точного попадания именно в голос главного персонажа. «В этих проектах нам это удалось благодаря правильному выбору и мастерству Вики Исаковой и Саши Урсуляк», — объясняет Литваков. Для актера важны не только техника и тембр, но и способность держать аудиторию на протяжении всей книги. Когда голоса выбраны, начинается самая трудоемкая часть — запись. Режиссер руководит всем процессом, при этом, конечно, учитывая и сохраняя органику актеров.
Владимир Ларин
гендиректор «Ардиса»
«Мы рассматриваем голос как полноценный инструмент интерпретации авторского замысла, поэтому выбор чтеца не бывает случайным. У каждого профессионального исполнителя в нашем издательстве есть своя специализация и жанры, в которых творческий потенциал и технические возможности раскрываются наиболее полно. Получив текст, исполнитель часто расставляет смысловые акценты, определяет интонационный рисунок и делает необходимые пометки в рабочих материалах».
Среди самых популярных актеров озвучания — Александр Клюквин, Григорий Перель, Алексей Багдасаров, Всеволод Кузнецов, Максим Суханов, Кирилл Радциг, Сергей Чонишвили, уже много лет работающие в этой сфере. Слушатели к ним привыкли и порой даже делают выбор в пользу той или иной аудиокниги, потому что ее читает приятный и привычный голос. «Максим Суханов шел по Тверской, говорил по телефону. Подошел прохожий: „Простите, это не вы читали «Бесов»?“ Он не узнал актера — он узнал его голос. Я тогда пошутил: „Ну, Максим, это значит, что к тебе действительно пришла популярность“», — рассказывает Михаил Литваков.
По количеству аудиокниг, озвученных в БОМБОРА за 2025 год и начало 2026-го, лидируют актеры озвучания Максим Доронин, известный озвучанию «Так говорил Заратустра», и Олег Томилин, нередко озвучивающий книги по психологии. Третье место делят озвучивающий чаще художественную литературу Александр Гаврилин, Елена Понеделина, которую могут знать по записям книг о воспитании и материнстве, и Алексей Комиссаров, специализирующийся на изданиях о самообразовании.
Григорий Перель читает отрывок из второй части книги Андрея Подшибякина «Последний день лета»
При выборе актеров для озвучания опираются на различные факторы. Немаловажно умение удержать внимание и не усыпить слушателей, не надоесть им, не раздражать, ведь один на один с выбранным голосом пользователю придется провести от 8 до 12 часов. Аудиоиздательства все же стараются разнообразить выбор, приглашая на пробы не только профессиональных чтецов. Некоторые зовут на пробы самих писателей. Существует немало удачных примеров, когда чтецом выступает сам автор текста: Лев Данилкин, Оксана Васякина, Яна Вагнер, Дина Рубина и многие другие. Как признаётся Михаил Литваков, случай Дины Рубиной особенный: «Являясь ее агентом и продюсером, я читаю рукопись первым. Потом, когда текст уже отредактирован, читаю во второй раз. А в третий раз слушаю во время записи. И совершенно по-другому открываются некоторые моменты! Вроде бы я уже всё знаю, даже голос ее представляю. Но когда она читает сама, вдруг одной интонацией переворачивается всё, и понимаешь то, чего раньше не разглядел».
В качестве чтецов также выбирают узнаваемых актеров кино и театра, журналистов и ведущих подкастов. Ассоциации, связанные с их голосами, тоже могут работать на смыслы, заложенные в книгу. Так, аудиокнига «Евгений Онегин» от «Эксмо» в исполнении Виктора Добронравова, сыгравшего Онегина в фильме и в театре, и Ольги Лерман стала одной из самых популярных в 2024 году. Константин Хабенский озвучивал «Дозоры» Сергея Лукьяненко, звезда жанра тру-крайм, журналистка Саша Сулим озвучивала триллер «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой, а в аудиоверсии «KGBT+» Виктора Пелевина отрывки начитывал Слава КПСС, который и был прообразом главного героя романа. Так же порой работает восприятие голосов актеров дубляжа, которых слушатели узнают по их знаковым ролям и с большей вовлеченностью слушают озвученные ими книги. Михаил Черняк, озвучивавший Тириона Ланнистера, читал «Самого богатого человека в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона, а Сергей Быстрицкий, подаривший свой голос Чендлеру из «Друзей», озвучил автобиографию Мэттью Перри.
Однако звездное имя не гарантирует, что книгу обязательно послушает большое количество пользователей.
Аудиокнига из-за своей длительности требует гораздо больше времени и внимания, чем фильм или музыкальный трек, поэтому выбирают ее более тщательно. Решающую роль играет содержание, а не голос: качество текста все же важнее любого озвучания, но хорошая аудиоверсия может продвинуть не замеченную в текстовом формате историю.
Новые форматы
Не стоит путать аудиосериалы и аудиоспектакли. У каждого вида такого контента разные цели, условия производства и результат. Обычно разница между аудиокнигой и аудиоспектаклем заключается не столько в количестве актеров, сколько в иммерсивности. Запись должна напоминать настоящую постановку, чтобы было легко визуализировать происходящее. Для этой же цели обширные описания и рассуждения автора сокращают и стараются заменить звуковыми эффектами, ведь зачем описывать приближающийся поезд, если можно использовать его звук. Часто аудиоспектаклями становятся книги, которые уже получили популярность, их в изначальной версии уже прочитали или прослушали десятки тысяч людей, а аудиоспектакль служит не заменой чтению, а дополнением.
Некоторые произведения выпускают в двух аудиоформатах: у БОМБОРА выходили две версии бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры — в исполнении Михаила Тихонова и в формате аудиоспектакля, где Тихонов также исполнил роль главного героя, а остальных персонажей озвучивали Полина Карева, Александра Суркова, Егор Воронцов, Илья Собакин. То же произошло с хитом от Inspiria Audio — «Марой и Мороком» Лии Арден (книга выходила в двух форматах, причем в создании аудиоспектакля участвовали более 20 актеров!). В «Мастере и Маргарите» от «ВИМБО» задействованы 37 актеров, но в этой версии текст классического произведения оставили нетронутым.
Ольга Веселова из «Эксмо» объясняет, что не все слушатели любят многоголосье: некоторым комфортнее с одним профессиональным диктором. При этом аудиоспектакль — это отдельное произведение, для которого текст романа адаптируется, зачастую довольно сильно. Поэтому обе версии находят свою аудиторию, и у читателя есть возможность выбрать предпочтительный вариант или послушать оба.
Также существуют аудиосериалы, которые создаются с нуля специально для платформы, в частности выходят в Яндекс Книгах. При подготовке аудиосериала в центре находится идея автора, которая облачается в поэпизодный формат. Яндекс Книги привлекают как молодых авторов, таких как Александра Яковлева или Саша Степанова, так и уже состоявшихся и популярных писателей, например Алексея Сальникова или Шамиля Идиатуллина. Сериал выходит по главам в течение месяца или двух, а читатели следят за сюжетом так же, как при просмотре обычного сериала: слушают по эпизоду в неделю или проглатывают всю историю целиком после выхода финала. Бывают также и аудиосериалы, которые выходят целиком в один день, и получается такой книжный Netflix.
Ксения Грициенко
главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг
«Аудиокнига — это озвученная версия обычной книги, будь то абстрактное повествование или классическое произведение. Книжный сериал же изначально пишется по другим лекалам: это история, похожая на привычный сериал, в котором более динамичный сюжет, текст разбит на эпизоды, а сами эпизоды заканчиваются клиффхэнгерами — сюжетными крючками, которые вызывают желание слушать следующий эпизод. Отличается и звуковое оформление. Озвучание может быть одноголосным, но дорожка всегда сопровождается саунд-дизайном — музыкальным оформлением и звуковыми эффектами, которые усиливают тон повествования и углубляют восприятие произведения слушателем».
Одним из пионеров в области аудиосериалов был шведский сервис Storytel, пришедший на российский рынок в 2017 году, хотя предтечей аудиосериалов можно назвать и радиосериалы или радионовеллы, распространенные во всем мире в середине прошлого века. Радионовеллы, такие как «В стране литературных героев», «Клуб знаменитых капитанов» или «Радионяня», изначально были доступным развлечением для тех, у кого не было телевизора, однако позже стали самостоятельным жанром, привлекающим новых слушателей.
Виртуальный рассказчик
Хотя издатели отмечают, что использование искусственного интеллекта для озвучания проигрывает живым чтецам, здесь есть свой резон. В Яндекс Книгах доступна функция виртуального рассказчика, которая позволяет слушать книги, для которых еще не была создана аудиоверсия. Она помогает и издателям, у кого не всегда есть финансовая возможность вкладываться в производство аудио, и подходит пользователям, которые привыкли получать доступ к книгам в привычном аудиоформате. Функция также важна для тех, кому сложно читать бумажные и электронные книги, например, из-за ограничений по здоровью.
С июня в приложении Яндекс Книг появился режим виртуального рассказчика «По ролям», доступный для более чем 150 тысяч книг. Технология синтеза речи анализирует текст, выделяет реплики персонажей и назначает им разные голоса с учетом пола персонажей: женские реплики звучат женским голосом, а мужские — мужским. Благодаря этому диалоги становятся естественнее, а слушателям проще различать участников сцен.
Почему аудиокниги становятся популярнее бумажных и цифровых
Ольга Веселова называет аудиоформат драйвером роста книжного рынка, и это, по ее словам, не локальный, а мировой тренд, который отвечает на изменение нашего образа жизни, скорости потребления информации и привычки делать все больше дел параллельно. Она отмечает, что в таком быстром мире все сложнее выделить отдельное время, чтобы сесть с книгой и почитать, но включить аудио во время прогулки — уже норма. «Тренд на аудио меня очень вдохновляет, — признаётся Веселова. — Те, кто, возможно, никогда не добрался бы до бумаги из-за занятости или других причин, получают возможность „прочесть“ книги в аудио. Тут я вспоминаю свою знакомую, которая во время декрета говорила, что только аудиокниги ее и спасают, потому что на другое просто не успевает». Она добавляет к этому тренд на переключение между форматами: когда сначала читаешь в электронке, потом выходишь из дома и продолжаешь слушать в аудио. По ее мнению, это делает очевидным, что всем форматам хватит места. «А то, что читатели выбирают самый удобный для них формат, — отлично, — резюмирует Веселова. — Главное, пусть читают».
Николай Боронин из «Альпины» напоминает, что долгое время существовало предубеждение, будто прослушивание книги — это не чтение. «Сейчас этот нарратив меняется, и люди все больше погружаются в аудиокниги. В современном мире мы все очень заняты, поэтому аудиокниги становятся выходом для тех, кто проводит много времени на работе, в дороге или в иных заботах. Популяризация сервисов для чтения и умных колонок упрощает прослушивание и позволяет не отрываться от любимых текстов и голосов. И наконец, это возможность сконцентрироваться на прослушивании, дать отдых глазам и не реагировать на уведомления смартфонов, с которых электронные книги читают очень часто», — считает Боронин. Он также проводит параллель с кинематографом: когда появилось кино, тоже предполагали, что люди перестанут читать, но на деле они по-прежнему с удовольствием читают книги, а кино иногда становится поводом обратить внимание на первоисточник. По мнению Боронина, люди не становятся менее восприимчивыми к тексту. Возможность прослушать длинную аудиокнигу — это тоже умение удерживать внимание и анализировать материал. А количество книг, которые уносят из магазинов и с книжных ярмарок, хорошо иллюстрирует, что в книгах люди по-прежнему нуждаются.
Владимир Ларин из «Ардиса» отмечает, что сегодня формируется культура мультиформатного потребления: аудиокнига не заменяет текст, а расширяет его присутствие в жизни человека. По его словам, существуют сценарии, где бумажная книга незаменима для глубокой, вдумчивой работы, в то время как цифровые версии удобны для быстрого поиска и чтения на ходу. Он убежден, что аудиокниги едва ли полностью вытеснят печатные или электронные издания: «Скорее, они продолжат существовать в органичном симбиозе, где каждый носитель отвечает за свою нишу».
Менеджер по развитию цифрового контента издательства БОМБОРА Дарья Оводова уверена: драйвер рынка — новые авторы, но важнее не количество, а качество текстов. В эпоху перенасыщения контентом, когда число писателей превышает число читателей, востребованы уникальная подача и свежий взгляд. А качество такого продукта, добавляет она, напрямую зависит от внимания команды, и здесь уже не обойтись без нейросетей, которые упрощают работу редакторов.
Михаил Литваков
генеральный продюсер «ВИМБО»
«Сейчас, мне кажется, не тот этап, когда нужно резко наращивать количество тайтлов. Важнее расти в качестве и в правильном выводе новинок. Хотя расти, конечно, рынок будет в любом случае».
Парадоксальным образом обилие озвучиваемых книг порождает эффект фрустрации, трудности выбора. В обычном книжном магазине полки конечны: читатель видит книгу, берет в руки, принимает решение. Как разобраться в цифровом пространстве, где тайтлов десятки тысяч? Единственный ориентир — название, но для этого нужно сначала знать, что искать. А значит, без чьей-то подсказки — книжного клуба, блогера, лидера мнений — до нужной книги просто не добраться. В информационном шуме она рискует остаться неслышимой. Однако при нужном инструменте поиска и интересе к литературе, книга обязательно найдет своего читателя или слушателя, особенно, если ставку делать на интересные истории и талантливых авторов.
Автор: Элиза Данте
Иллюстрация: Павел Мишкин