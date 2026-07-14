Кто читает вам книги: объясняем, как создаются аудиокниги в России

Ольга Веселова называет аудиоформат драйвером роста книжного рынка, и это, по ее словам, не локальный, а мировой тренд, который отвечает на изменение нашего образа жизни, скорости потребления информации и привычки делать все больше дел параллельно. Она отмечает, что в таком быстром мире все сложнее выделить отдельное время, чтобы сесть с книгой и почитать, но включить аудио во время прогулки — уже норма. «Тренд на аудио меня очень вдохновляет, — признаётся Веселова. — Те, кто, возможно, никогда не добрался бы до бумаги из-за занятости или других причин, получают возможность „прочесть“ книги в аудио. Тут я вспоминаю свою знакомую, которая во время декрета говорила, что только аудиокниги ее и спасают, потому что на другое просто не успевает». Она добавляет к этому тренд на переключение между форматами: когда сначала читаешь в электронке, потом выходишь из дома и продолжаешь слушать в аудио. По ее мнению, это делает очевидным, что всем форматам хватит места. «А то, что читатели выбирают самый удобный для них формат, — отлично, — резюмирует Веселова. — Главное, пусть читают».