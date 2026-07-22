Актер дубляжа Пётр Гланц — о Gothic 1 Remake, озвучании после ухода мейджоров и особенностях работы с видеоиграми

— Он похож на реального человека. Если бы я очутился в его шкуре, мне бы тоже было не до шуток. Тяжело было бы расслабиться в этом новом непонятном мире. Но вообще мне ближе персонажи с чувством юмора. Я надеюсь, что, если будут делать ремейк второй части — по слухам, за него уже взялись, — там будет где развернуться. По логике герой может меняться. В первой части он только очутился в Долине и думает о выживании, а во второй — уже более-менее освоившийся и повзрослевший паренек.