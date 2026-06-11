Обзор Gothic 1 Remake: возвращение в долину багов

Иногда доходит до абсурда. Показательный пример: одна из первых значимых задач — попасть в замок к рудному барону и лидеру Старого лагеря Гомезу, для чего нужно выполнить поручения начальника стражи Торуса, в том числе выдворить из лагеря торговца Мордрага. Попытка решить дело силой закончилась тем, что Мордраг застрял в текстурах собственного дома и был побежден без малейшего труда, после чего согласился уйти. Пока Безымянный ждал утра, чтобы отчитаться перед Торусом, случайная драка с охранником переросла в массовую поножовщину с участием зевак, один из которых побежал прямо под меч, и пришлось грузить сохранение. Следующая попытка дождаться рассвета в кровати ушедшего Мордрага завершилась тем, что самый мемный персонаж игры, парнишка Мад, физически заблокировал выход из дома — снова загрузка. С третьей попытки добраться до Торуса все же удалось, и финал оказался под стать всему, что было прежде: начальник стражи похвалил за выполненное задание, на чем диалог закончился, пропуск в замок так и не открылся, а вся цепочка квеста оказалась намертво сломана.