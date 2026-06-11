Обзор Gothic 1 Remake: возвращение в долину багов

5 июня состоялся релиз ремейка первой Gothic — легендарной игры, которая обрела культовый статус вопреки всему: корявой боевой системе, избытку багов и множеству других проблем. Тем не менее именно эти недостатки в сочетании с по-настоящему живым миром, жесткой атмосферой и свободой выбора дарили игрокам то, за что серию любят. При создании ремейка перед испанцами из Alkimia Interactive стояла непростая задача — сохранить дух оригинала, угодив старым фанатам, и одновременно сделать игру привлекательной для новичков. По какому пути они пошли?
Иван Афанасьев
Кинокритик, игровой журналист, писатель, автор Telegram-канала «Кинокритика экс-курильщика»
Действие разворачивается в Долине рудников — исправительной колонии, накрытой магическим барьером. Купол пропускает живых внутрь, но испепеляет любого, кто пытается выйти. Запертые каторжники образовали три враждующих лагеря: Старый, наладивший торговлю с внешним миром и не желающий ничего менять; Новый, стремящийся взорвать барьер с помощью магии; и Болотный — секту фанатиков, поклоняющихся таинственному Спящему. Игрок берет на себя роль безымянного новичка, брошенного за барьер с загадочным письмом. Задача — выжить, примкнуть к одной из фракций и разобраться, что вообще здесь происходит.
Главное, что нужно знать о ремейке, — это во многом та самая Gothic, которую любили и ненавидели в 2000-х. Начинаете вы буквально ни с чем, и первая попавшаяся кротокрыса способна отправить игрока на тот свет. Но именно в этом и суть серии: вы постепенно примыкаете к одному из лагерей, разбираетесь в местной иерархии, добиваетесь расположения нужных людей и проходите путь от полного нуля до человека, с которым начинают считаться. Игра не ведет за ручку и не объясняет каждый шаг, в отличие от The Elder Scrolls IV: Oblivion, где чуть ли не с порога назначают избранным. Это классическое темное фэнтези, где верного выбора не существует, есть лишь выгодный или невыгодный.
Вариативность в ремейке была бережно перенесена. Уже в самом начале игроков встречает Диего — практически единственный человек в долине, не желающий зла напрямую. Можно пойти с ним в Старый лагерь и получить помощь с освоением боевой системы, а можно проигнорировать и отправиться куда глаза глядят. Теоретически. На практике вас почти наверняка загрызут, если не будете нормально сражаться, и тут мы плавно подходим к первой болезненной теме.
Боевая система в Gothic всегда была одним из самых спорных элементов серии — корявой, топорной, скорее отталкивающей. В ремейке ее попытались осовременить, и определенные изменения есть: появились комбоатаки, которые открываются по мере прокачки персонажа, и возможность парировать удары. Проблема в том, что все это не делает боевую систему ни удобнее, ни приятнее. Поначалу герой машет ржавым топориком или киркой так медленно и неуклюже, что каждый бой превращается в мучение. Есть классическая для современных игр возможность зафиксироваться на цели, но и она не спасает от ощущения неловкости из-за происходящего.
С точки зрения погружения в мир боевка справляется со своей функцией: она создает ощущение уязвимости и заставляет думать дважды, прежде чем ввязываться в драку. Чем дальше, тем богаче и приятнее становятся сражения, по мере прокачки система и правда раскрывается. Но порог входа так высок, что новички, не знакомые с оригиналом, могут бросить игру раньше, чем доберутся до этого момента.
Навигация — одно из самых раздражающих решений: мини-карты нет, компаса — тоже, никаких отметок на карте сделать нельзя. Что мешало разработчикам добавить такую возможность, не нарушая лора (условно говоря, дать Безымянному какой-нибудь уголек или кусок мела)? И если в 2001 году это воспринималось частью хардкорного опыта, то в 2026-м выглядит уже откровенной архаикой.
Мир стал чуть больше оригинала, сохранив свою компактность, однако в целом это та же Долина рудников. Gothic никогда не была игрой с запоминающимися локациями: тут есть стандартные леса, шахты, горы, которые можно встретить в десятках других фэнтезийных игр. Это создавало проблему с ориентированием, когда приходилось буквально запоминать каждый кустик, чтобы не потеряться. В ремейке эта проблема обострилась из-за обновленной графики: мир теперь куда более детализирован, а потому читаемость местности стала еще хуже. В местных лесах реально заблудиться, ведь это просто набор деревьев и тропинок. В первой части минималистичный дизайн хотя бы позволял сносно ориентироваться, здесь же детализация работает против игрока. Из-за этого же бывает непросто отличить полезные ресурсы вроде ягод от визуального мусора.
При этом никто не просит перегружать игру интерфейсом в духе Ubisoft. Элементарный компас кардинально улучшил бы ситуацию. Он есть во второй и третьей частях Gothic, есть и в похожей на серию Kingdom Come: Deliverance, которая тоже считается одной из самых реалистичных RPG. Его отсутствие в ремейке не хардкорный дизайн, а просто неудобство ради неудобства. Как и многое другое.
Та же история с системой взлома замков — одним из изменений, которое разработчики все-таки решили внести. В оригинале это была небольшая мини-игра на реакцию. В ремейке ее превратили в сложную логическую головоломку: нужно выставить все задвижки в центральное положение, при этом они связаны между собой — движение одной сдвигает другие, и нужно подбирать правильную последовательность, чтобы не сломать отмычку. Звучит интересно лишь в теории. На практике это означает, что вы решаете математическую задачу, например, будучи под водой с ограниченным запасом воздуха. Споров вокруг этого решения оказалось столько, что разработчики заявили о намерении систему упростить. Что ж, теперь в игре есть индикатор сложности взлома. Спасибо и на этом!
Касательно графики — глупо предъявлять к ней какие-либо претензии. Gothic Remake не ААА-проект, и требовать от нее картинки уровня последней Assassin’s Creed было бы странно. Бюджеты у Alkimia Interactive совсем другие, и с учетом этого графика вполне достойная. Стилистика оригинала передана хорошо, локации узнаваемы, лагеря проработаны значительно детальнее, чем в первой части. И все же есть одна проблема, которую сложно проигнорировать, — это лица персонажей. В статике они выглядят достаточно детализированно, вы узнаете всех старых персонажей. Но стоит кому-то заговорить, возникает стойкое ощущение «зловещей долины»: перед вами не живые люди, а модельки с неловко двигающимися челюстями и стеклянными глазами. Мимика и анимации лиц сделаны настолько топорно, что персонажи, с которыми вам предстоит выстраивать отношения и которым нужно доверять, выглядят попросту пугающе. В конце концов, нормальная лицевая анимация существует в играх еще со времен Half-Life 2 2004 года. Многие инди-проекты с куда меньшими бюджетами справляются с этим лучше.
А еще есть некая постирония в том, что ремейк Gothic оказался полон багов примерно так же, как оригинал 25-летней давности, будто разработчики решили перенести игру настолько дословно, что сохранили даже ее фирменный технический хаос. Персонаж иногда просто отказывается атаковать врагов, в результате чего от какого-нибудь шершня или падальщика приходится просто убегать, а лечится это только перезагрузкой сохранения. Регулярные вылеты на рабочий стол, разнообразные мелкие неприятности вроде пропажи предметов из инвентаря в игре повсеместны.
Иногда доходит до абсурда. Показательный пример: одна из первых значимых задач — попасть в замок к рудному барону и лидеру Старого лагеря Гомезу, для чего нужно выполнить поручения начальника стражи Торуса, в том числе выдворить из лагеря торговца Мордрага. Попытка решить дело силой закончилась тем, что Мордраг застрял в текстурах собственного дома и был побежден без малейшего труда, после чего согласился уйти. Пока Безымянный ждал утра, чтобы отчитаться перед Торусом, случайная драка с охранником переросла в массовую поножовщину с участием зевак, один из которых побежал прямо под меч, и пришлось грузить сохранение. Следующая попытка дождаться рассвета в кровати ушедшего Мордрага завершилась тем, что самый мемный персонаж игры, парнишка Мад, физически заблокировал выход из дома — снова загрузка. С третьей попытки добраться до Торуса все же удалось, и финал оказался под стать всему, что было прежде: начальник стражи похвалил за выполненное задание, на чем диалог закончился, пропуск в замок так и не открылся, а вся цепочка квеста оказалась намертво сломана.
Gothic Remake — это одновременно убедительное воспроизведение духа оригинала и в то же время набор решений, от которых хочется хвататься за голову. Ветераны серии получат ту самую Gothic с живым миром и вариативностью, но вместе с духом оригинала сюда перекочевали все его родовые болезни, причем некоторые лишь усилились. Новой аудитории игра себя едва ли продаст: недостатки и технические баги требуют невероятного терпения. Gothic Remake встретит вас ровно так же, как Долина рудников встретила Безымянного — без объяснений и с кротокрысой наготове.
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