Первой Gothic — 25 лет. Разработчики, блогеры и актеры дубляжа вспоминают легендарную RPG

Готика появилась в моей жизни в 2003-м. Точнее, появилась в жизни моего соседа — ох, вспомнить бы его имя. Помню фамилию — Пивоваров. А тогда по телику крутили ролик про пивовара Ивана Таранова, который… Короче, вы помните.

Однажды этот самый Пивоваров объявился на пороге нашей квартиры.

— Где Пашка?

Пашка — мой старший брат. Они не дружили, Пашка просто поколачивал весь двор, и его за это уважали.

— В библиотеке, наверное.

Пивоваров поржал и выдал:

— У меня «Готика» есть. Пойдем покажу!

Пузатый монитор, системник с наклейками от жвачек, рядом пожившая колонка. Завидный сетап — у меня и такого не было. Свой комп появится только через пару лет. Пивоваров сунул мне под нос затасканный диск с надписью маркером «GOTHIC». Потом подул на него теплым дыханием, вытер о футболку и сунул в дисковод.

Он яростно пояснял, кто это, где он находится и кому что надо отнести. Позже у меня появится даже не листочек, а целая рабочая тетрадь по Gothic, потому что иначе никак. Я часто зависала в этой квартире под предлогом, что я помогаю Пивоварову с алгеброй (будучи на два класса младше), а он учит меня «компьютеру», обеих мам это устраивало. А мы, обложившись всеми учебниками вперемешку и почти прижавшись ушами к бедовой колонке, вслушивались в хруст гравия под ногами Безымянного, замирали от глухих ударов мечей и кайфовали от музыки. Второе ухо, конечно, всегда было на стреме: малейший звук шагов под дверью — и на мониторе молниеносно была уже не карта, а «рабочий стол ребенка, который вообще-то молодец, что занимается».

Естественно, в 2003‑м я еще не знала таких слов, как «иммерсивность». И, честно, сейчас с высоты своих лет я не понимаю ту Дашу, что смогла влюбиться в мир, где тебе постоянно больно, страшно, тебя обижают и недооценивают. Может, это было первое осознание, что любовь не обязательно про комфорт, иногда она про уважение к тому, что тебя не жалеют.

А еще, похоже, я кайфовала, что Gothic по‑настоящему со мной разговаривает — не сверху, как взрослые, и не снисходительно, как детские программы, а на странном ровном уровне, в духе «Ты еще ничего не умеешь, но ладно, разберемся». И вот ты снова и снова делаешь еще один шаг навстречу монстру, потому что сегодня ты точно храбрее, взрослее и продуманнее, чем вчера. И эти эмоции сквозь года запоминаются куда лучше, чем даже имя партнера по путешествиям.

Макс! Его звали Макс.