Worms — 30 лет. Разработчики, актеры и блогеры вспоминают воинственных червячков

Worms 2

Для меня Worms — это больше чем просто игра. Это то, с чего все началось, моя точка входа в мир видеоигр, которая навсегда останется особенной. Все началось в 1998 году с Worms 2, когда мы с друзьями впервые запустили Worms на PlayStation 1. Это было что-то невероятное. Бесконечный смех, абсурдные ситуации и открытие простой истины: лучшие игры не просто развлекают — они через свои механики и вызовы дарят радость.

Worms научила важной вещи: игра становится по-настоящему захватывающей, когда ты можешь не только атаковать противников, но и менять саму игровую среду, создавая хаос и новые условия собственными руками. Для игры, где милые червячки швыряются овцами и бананами, это был неожиданно глубокий опыт.

После того первого знакомства были и другие части серии, каждая со своим характером и нововведениями, но с общей способностью — снова и снова дарить море веселья, азарт соперничества и теплый дружеский хаос.

30 лет — это огромный путь. И невероятно приятно осознавать, что серия, открывшая мне магию видеоигр, продолжает жить, развиваться и объединять людей вокруг простого, но вечного удовольствия — веселой, умной и совершенно непредсказуемой битвы червячков.

С днем рождения, Worms! И спасибо за все.