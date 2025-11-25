Кинопоиск
Игры

Worms — 30 лет. Разработчики, актеры и блогеры вспоминают воинственных червячков

Обсудить0

В ноябре первой игре серии Worms от студии Team17 исполняется 30 лет. За три десятилетия червячки много менялись, собрали ворох изобретательного оружия, освоили 3D, научились строить форты, добрались до всевозможных консолей и мобильных устройств. При этом сохранили главное — чистый задор от пошагового противостояния, в котором в бой можно кинуть банановую бомбу или запустить в оппонента суперовцой. В честь юбилея узнали у блогеров, разработчиков и актеров, почему червячки из серии Worms запали им в душу.

Сергей Алексашенко

операционный директор Game Art Pioneers

Worms 2

Для меня Worms — это больше чем просто игра. Это то, с чего все началось, моя точка входа в мир видеоигр, которая навсегда останется особенной. Все началось в 1998 году с Worms 2, когда мы с друзьями впервые запустили Worms на PlayStation 1. Это было что-то невероятное. Бесконечный смех, абсурдные ситуации и открытие простой истины: лучшие игры не просто развлекают — они через свои механики и вызовы дарят радость.

Worms научила важной вещи: игра становится по-настоящему захватывающей, когда ты можешь не только атаковать противников, но и менять саму игровую среду, создавая хаос и новые условия собственными руками. Для игры, где милые червячки швыряются овцами и бананами, это был неожиданно глубокий опыт.

После того первого знакомства были и другие части серии, каждая со своим характером и нововведениями, но с общей способностью — снова и снова дарить море веселья, азарт соперничества и теплый дружеский хаос.

30 лет — это огромный путь. И невероятно приятно осознавать, что серия, открывшая мне магию видеоигр, продолжает жить, развиваться и объединять людей вокруг простого, но вечного удовольствия — веселой, умной и совершенно непредсказуемой битвы червячков.

С днем рождения, Worms! И спасибо за все.

Читайте также

Плюс Студия выпустила первый тизер-трейлер игры «Киберслав: Затмение». Что еще о ней известно

Дима Сыендук

блогер

Worms Armageddon

Worms Armageddon навсегда! Это одна из немногих игр, которая за долгие годы мне до сих пор не надоела, хоть я уже и не столь часто нынче ее запускаю.

В первую очередь всё благодаря хоть и маленькому, но активному комьюнити. Онлайн-серверы до сих пор работают, и разнообразие режимов для мультиплеера делает игру, по сути, вечной. Так что воспользуюсь возможностью, чтобы попропагандировать старых добрых червячков.

Лучшей физики с прыжками на веревке нет ни в одной другой итерации Worms, да и в целом игра ощущается очень динамичной, даже притом что она пошаговая. С точки зрения самого жанра стратегии тут тоже все достаточно глубоко: эффектные многоходовки нужно продумывать в условиях разрушаемого ландшафта, скорости ветра и кучи других факторов. Для меня это как шахматы, только со святой ручной гранатой.

Кроме того, игру можно лихо кастомизировать. Можно нарезать любимые аудиомемы и делать из них озвучку для червей, можно загрузить любые изображения для надгробий, флагов и даже целых карт. Единственный минус Worms Armageddon — довольно высокий порог вхождения, но если вас затянет одиночная кампания, то грех не попробовать погонять червей в онлайне.

Сергей Чихачёв

актер, сценарист

Worms

От вопроса про Worms мне в глаза попала ностальгия. Из артиллерийских стрелялок хронологически сначала мы рубились в Scorched Earth. И азарт захлестывал так, что можно было и на ночь остаться на работе, где был компьютер. Дома-то особо ни у кого компьютеров не было. А на работе был. И ночью контроля никакого. А нам по 20 лет, и жизнь бесконечна.

Пошаговые стратегии жанра Artillery впервые познакомили нас с приступами неконтролируемой спортивной ярости. Когда ты стреляешь мимо, а хитрый компьютер, явно жухая, подбивает твоего последнего бойца, и ты проигрываешь, а в морду дать некому. Даже разбить монитор нельзя: он офисный, и ты за него никогда не расплатишься. Это хуже пропущенного гола в финале хоккейного матча. В хоккее хотя бы подраться можно.

А потом появилась Worms. Из всей длинной серии только те первые «Червяки» заползли в душу максимально далеко. Потому что там было то же самое, что и в Tank Wars, и в Scorched — выстрелы, попадания, промахи и азарт. Но там появился и мультяшный юмор, что поражало. Оказалось, жанр может быть смешным. Это слегка снизило градус спортивной ярости от проигрыша. А затем мы научились проигрывать. А там и жизнь перестала казаться бесконечной. Перестала казаться бесконечной везде, кроме компьютерных игр. За что им огромное человеческое спасибо.

Сева Ловкачёв

стендап-комик, ведущий видеоподкаста «Министерство поп-культуры»

Worms

О Worms всегда приятные воспоминания. В первых «Червей» мы играли на PlayStation 1 вчетвером по очереди на даче у друга. Ругани было до фига, нам очень нравилось. А потом, когда я узнал, что есть «Червяки 2», обрадовался еще сильнее. Следующий этап связан со школой. Мы поняли, что до физкультуры идет французский и его можно прогуливать. Мы убегали с другом и играли у него либо в «Героев 3», либо в Worms. Поэтому «Червяки» у меня ассоциируются со свободой.

Вообще, Worms — это что-то аркадно-доброе и мультяшно-веселое. В 2000-х еще был момент, что если ты приходил к другу на день рождения, то компания хотела поиграть в компы. В «Героев» не поиграешь, потому что потом всех забирали по домам и мы попросту не успевали. А вот партия Worms успевала дойти до конца, поэтому кто-то мог уйти домой со слезами на глазах.

«Червяки», кстати, сильно помогали выжить в 2020-м, когда всех заперли на локдаун, а я уже был не айтишник и не мог выступать. На твиче с комиками я играл в Worms. Было очень круто, те времена вспоминаю с теплотой. Сколько я нового про себя узнал от комиков, а они про себя от меня — уф! «Червяки» помогали мне держаться на плаву. Сами они тонули, конечно. Я, например, продавал никнеймы червей моей команды за донаты. Давно мечтаю поучаствовать в турнире по Worms и даже собрать турнир из комиков. Но сил, естественно, не хватает.

Роберт Багратуни

основатель студии Mundfish и гейм-директор Atomic Heart

Worms

Когда Worms только вышла, это была настоящая революция. Простая по форме, но невероятно глубокая по духу, она стала символом веселья, творчества и дружеских соревнований. В игре удивительным образом уживались хаос и стратегия, юмор и расчет, и именно это сделало ее бессмертной.

Worms научила целое поколение игроков тому, что разработчиком может быть каждый. Возможность создавать собственные карты и правила тогда воспринималась как забавная опция, но, по сути, стала первым шагом к тому, что сегодня мы называем UGC (пользовательским контентом) и креаторством.

Я с огромным уважением отношусь к этой франшизе и к ее создателям за вклад, который они внесли в культуру игр. Сейчас индустрия изменилась: появилось много сложных, амбициозных проектов, но таких простых и при этом по-настоящему увлекательных игр, как Worms, стало меньше. До сих пор помню, как мы играли с друзьями часами, спорили, смеялись и устраивали маленькие «армагеддоны» на одном экране. Тот опыт остался уникальным и теплым воспоминанием навсегда.

Читайте также

«Главное — сохранить дух и суть Atomic Heart»: Роберт Багратуни — о сиквеле и экранизации игрового блокбастера

Степан Горохов

продюсер игрового направления Плюс Студии

Worms 2

Как и для многих, мое знакомство c серией Worms случилось в самом начале нулевых с номерной части под названием Worms 2, вышедшей в далеком 1997 году и заботливо привезенной и изданной отечественными пиратами на рынке РФ и СНГ.

Серии игр исполняется 30 лет, что для многих из нас целая жизнь. Я с теплотой вспоминаю зимний вечер после уроков в начальной школе, когда мы с друзьями впервые запустили Worms 2, и нас завораживало, насколько причудливыми были локации и обстоятельства, в которые игра нас ставила. В один момент ты оказывался на обычном островке, в другой — уже на сырном астероиде в глубинах космоса. И так, карта за картой, ты исследовал незатейливый, иногда очень психоделический мир игры. Конечно, мы не задавались вопросами об обстоятельствах своего попадания в те или иные ситуации, да и, честно говоря, нас это не сильно интересовало. Больший интерес вызывало то, как работает вверенный разработчиками арсенал.

А посмотреть, безусловно, было на что, чего стоил только банан! В конечном счете в наших с друзьями соревнованиях не было системности, все решал рандом. В силу возраста мы не стремились освоить физику и принцип работы всех видов оружия, посему получали чистое удовольствие и тот наивный фан, который сейчас так редко удается ощутить. Остается лишь поздравить с днем рождения легендарную серию игр и пожелать ей вновь сыскать свою публику уже среди новых поколений геймеров.

Егор Абрамов

актер

Worms: Open Warfare 2

Моя любимая часть «Червячков» — это Worms: Open Warfare 2 на PSP. Это была первая часть серии, в которую я поиграл, сразу же начав фанатеть. Потрогать мне удалось только одиночную кампанию, так как онлайн на тот момент был мертв. Но это не отменяет крутости игры.

Тут абсолютно все схоже с предыдущими частями серии: драйвовый геймплей, куча оружия и продумывание тактики. Единственное, в чем эта игра превосходила другие, так это то, что она была на портативной консоли, и ты мог ее взять с собой куда угодно. В моей голове до сих пор звучит фраза «Нашел!» от червякусов.

По моему мнению, это игра, в которую играл каждый второй в школе/во дворе. Отмечу еще, что в ней много саундтреков, которые до сих пор звучат свежо.

Владимир Канухин

актер

Worms Armageddon

Игра Worms сопровождала меня все детство и юность. На моей памяти было только две игры, в которые играла вся молодежь нулевых. Это «Змейка» и Worms. Я бы сказал, что «Червяки» были настолько популярны, что спокойно могут встать в один ряд с субкультурами того времени и культовыми рэперами вроде Децла, которые отражали дух времени.

Раньше с одного телефона на другой всё передавали через ИК-порт (альтернативой был блютус), и я помню, что мы делились картинками, рингтонами и вот этими червячками, чтобы быть в теме.

Возможно, Worms кому-то из старшего поколения могла показаться жестокой, но для нас, еще совсем детей, которые ждали любой свободной минутки, чтобы зайти в нее, это было поле, на котором мы становились полководцами и предводителями и вели свою команду к победе. Игра, объединяющая всех вокруг.

Иван Чернявский

автор Кинопоиска, исследователь комиксов

Worms 2

Worms для меня — один из ярчайших образов 1990-х, связанный с квартирой в московском районе Крылатский, куда я частенько ездил в гости к школьным друзьям, брату и сестре Ване и Оле. Мы катались с горки на картонках и снегокатах, играли в снежки, а потом брели домой — сушить одежду на батарее, есть пироги и салаты мамы Вани и Оли, слушать, как она поет бардовские песни, и ссориться из-за правил игры в «Мафию».

И, конечно, мы резались в компьютер. Да, там были третьи «Герои меча и магии», но мы быстро поняли, что никогда не доиграем ни одну партию до конца, а вот матч в Worms 2 шел довольно резво. Поэтому характерная русская озвучка «Червяков» была важной составляющей звукового ландшафта нашего детства. Мы торопили и подзуживали друг друга, а червяки на экране вторили в такт: «Ну давай-давай», «Собирай», «Месть», «Смотри сюда», «Ты подожди у меня».

Безумный разрушительный арсенал, циничный юмор, пестрые разнообразные задники и ощущение срочности (тянуть время, как и в современных королевских битвах, не давали; если что, всю арену затапливало) — с дистанции кажется, что игра полностью соответствовала духу российских 1990-х. Как ни странно, образ получился настолько сильным и ярким, что возвращаться к нему сильно не тянуло. В игру поиграть можно в любой момент, но тот прилагавшийся антураж уже не вернуть, да и друзей так просто не соберешь. Без них уже не так весело.

А за что вы полюбили Worms?

Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Денис Варков (@dvarkov)

Иллюстратор: Павел Мишкин

Обсудить

Смотрите также

25 ноября2
24 ноября10
21 ноября1
14 ноября0

Главное сегодня

Вчера1
Вчера8
25 ноября2
Вчера0
25 ноября3
Вчера1
25 ноября0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации