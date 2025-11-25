Worms — 30 лет. Разработчики, актеры и блогеры вспоминают воинственных червячков

В ноябре первой игре серии Worms от студии Team17 исполняется 30 лет. За три десятилетия червячки много менялись, собрали ворох изобретательного оружия, освоили 3D, научились строить форты, добрались до всевозможных консолей и мобильных устройств. При этом сохранили главное — чистый задор от пошагового противостояния, в котором в бой можно кинуть банановую бомбу или запустить в оппонента суперовцой. В честь юбилея узнали у блогеров, разработчиков и актеров, почему червячки из серии Worms запали им в душу.
Сергей Алексашенко
операционный директор Game Art Pioneers
Для меня Worms — это больше чем просто игра. Это то, с чего все началось, моя точка входа в мир видеоигр, которая навсегда останется особенной. Все началось в 1998 году с Worms 2, когда мы с друзьями впервые запустили Worms на PlayStation 1. Это было что-то невероятное. Бесконечный смех, абсурдные ситуации и открытие простой истины: лучшие игры не просто развлекают — они через свои механики и вызовы дарят радость.
Worms научила важной вещи: игра становится по-настоящему захватывающей, когда ты можешь не только атаковать противников, но и менять саму игровую среду, создавая хаос и новые условия собственными руками. Для игры, где милые червячки швыряются овцами и бананами, это был неожиданно глубокий опыт.
После того первого знакомства были и другие части серии, каждая со своим характером и нововведениями, но с общей способностью — снова и снова дарить море веселья, азарт соперничества и теплый дружеский хаос.
30 лет — это огромный путь. И невероятно приятно осознавать, что серия, открывшая мне магию видеоигр, продолжает жить, развиваться и объединять людей вокруг простого, но вечного удовольствия — веселой, умной и совершенно непредсказуемой битвы червячков.
С днем рождения, Worms! И спасибо за все.
Дима Сыендук
блогер
Worms Armageddon навсегда! Это одна из немногих игр, которая за долгие годы мне до сих пор не надоела, хоть я уже и не столь часто нынче ее запускаю.
В первую очередь всё благодаря хоть и маленькому, но активному комьюнити. Онлайн-серверы до сих пор работают, и разнообразие режимов для мультиплеера делает игру, по сути, вечной. Так что воспользуюсь возможностью, чтобы попропагандировать старых добрых червячков.
Лучшей физики с прыжками на веревке нет ни в одной другой итерации Worms, да и в целом игра ощущается очень динамичной, даже притом что она пошаговая. С точки зрения самого жанра стратегии тут тоже все достаточно глубоко: эффектные многоходовки нужно продумывать в условиях разрушаемого ландшафта, скорости ветра и кучи других факторов. Для меня это как шахматы, только со святой ручной гранатой.
Кроме того, игру можно лихо кастомизировать. Можно нарезать любимые аудиомемы и делать из них озвучку для червей, можно загрузить любые изображения для надгробий, флагов и даже целых карт. Единственный минус Worms Armageddon — довольно высокий порог вхождения, но если вас затянет одиночная кампания, то грех не попробовать погонять червей в онлайне.
Сергей Чихачёв
актер, сценарист
От вопроса про Worms мне в глаза попала ностальгия. Из артиллерийских стрелялок хронологически сначала мы рубились в Scorched Earth. И азарт захлестывал так, что можно было и на ночь остаться на работе, где был компьютер. Дома-то особо ни у кого компьютеров не было. А на работе был. И ночью контроля никакого. А нам по 20 лет, и жизнь бесконечна.
Пошаговые стратегии жанра Artillery впервые познакомили нас с приступами неконтролируемой спортивной ярости. Когда ты стреляешь мимо, а хитрый компьютер, явно жухая, подбивает твоего последнего бойца, и ты проигрываешь, а в морду дать некому. Даже разбить монитор нельзя: он офисный, и ты за него никогда не расплатишься. Это хуже пропущенного гола в финале хоккейного матча. В хоккее хотя бы подраться можно.
А потом появилась Worms. Из всей длинной серии только те первые «Червяки» заползли в душу максимально далеко. Потому что там было то же самое, что и в Tank Wars, и в Scorched — выстрелы, попадания, промахи и азарт. Но там появился и мультяшный юмор, что поражало. Оказалось, жанр может быть смешным. Это слегка снизило градус спортивной ярости от проигрыша. А затем мы научились проигрывать. А там и жизнь перестала казаться бесконечной. Перестала казаться бесконечной везде, кроме компьютерных игр. За что им огромное человеческое спасибо.
Сева Ловкачёв
стендап-комик, ведущий видеоподкаста «Министерство поп-культуры»
О Worms всегда приятные воспоминания. В первых «Червей» мы играли на PlayStation 1 вчетвером по очереди на даче у друга. Ругани было до фига, нам очень нравилось. А потом, когда я узнал, что есть «Червяки 2», обрадовался еще сильнее. Следующий этап связан со школой. Мы поняли, что до физкультуры идет французский и его можно прогуливать. Мы убегали с другом и играли у него либо в «Героев 3», либо в Worms. Поэтому «Червяки» у меня ассоциируются со свободой.
Вообще, Worms — это что-то аркадно-доброе и мультяшно-веселое. В 2000-х еще был момент, что если ты приходил к другу на день рождения, то компания хотела поиграть в компы. В «Героев» не поиграешь, потому что потом всех забирали по домам и мы попросту не успевали. А вот партия Worms успевала дойти до конца, поэтому кто-то мог уйти домой со слезами на глазах.
«Червяки», кстати, сильно помогали выжить в 2020-м, когда всех заперли на локдаун, а я уже был не айтишник и не мог выступать. На твиче с комиками я играл в Worms. Было очень круто, те времена вспоминаю с теплотой. Сколько я нового про себя узнал от комиков, а они про себя от меня — уф! «Червяки» помогали мне держаться на плаву. Сами они тонули, конечно. Я, например, продавал никнеймы червей моей команды за донаты. Давно мечтаю поучаствовать в турнире по Worms и даже собрать турнир из комиков. Но сил, естественно, не хватает.
Роберт Багратуни
основатель студии Mundfish и гейм-директор Atomic Heart
Когда Worms только вышла, это была настоящая революция. Простая по форме, но невероятно глубокая по духу, она стала символом веселья, творчества и дружеских соревнований. В игре удивительным образом уживались хаос и стратегия, юмор и расчет, и именно это сделало ее бессмертной.
Worms научила целое поколение игроков тому, что разработчиком может быть каждый. Возможность создавать собственные карты и правила тогда воспринималась как забавная опция, но, по сути, стала первым шагом к тому, что сегодня мы называем UGC (пользовательским контентом) и креаторством.
Я с огромным уважением отношусь к этой франшизе и к ее создателям за вклад, который они внесли в культуру игр. Сейчас индустрия изменилась: появилось много сложных, амбициозных проектов, но таких простых и при этом по-настоящему увлекательных игр, как Worms, стало меньше. До сих пор помню, как мы играли с друзьями часами, спорили, смеялись и устраивали маленькие «армагеддоны» на одном экране. Тот опыт остался уникальным и теплым воспоминанием навсегда.
Степан Горохов
продюсер игрового направления Плюс Студии
Как и для многих, мое знакомство c серией Worms случилось в самом начале нулевых с номерной части под названием Worms 2, вышедшей в далеком 1997 году и заботливо привезенной и изданной отечественными пиратами на рынке РФ и СНГ.
Серии игр исполняется 30 лет, что для многих из нас целая жизнь. Я с теплотой вспоминаю зимний вечер после уроков в начальной школе, когда мы с друзьями впервые запустили Worms 2, и нас завораживало, насколько причудливыми были локации и обстоятельства, в которые игра нас ставила. В один момент ты оказывался на обычном островке, в другой — уже на сырном астероиде в глубинах космоса. И так, карта за картой, ты исследовал незатейливый, иногда очень психоделический мир игры. Конечно, мы не задавались вопросами об обстоятельствах своего попадания в те или иные ситуации, да и, честно говоря, нас это не сильно интересовало. Больший интерес вызывало то, как работает вверенный разработчиками арсенал.
А посмотреть, безусловно, было на что, чего стоил только банан! В конечном счете в наших с друзьями соревнованиях не было системности, все решал рандом. В силу возраста мы не стремились освоить физику и принцип работы всех видов оружия, посему получали чистое удовольствие и тот наивный фан, который сейчас так редко удается ощутить. Остается лишь поздравить с днем рождения легендарную серию игр и пожелать ей вновь сыскать свою публику уже среди новых поколений геймеров.
Егор Абрамов
актер
Моя любимая часть «Червячков» — это Worms: Open Warfare 2 на PSP. Это была первая часть серии, в которую я поиграл, сразу же начав фанатеть. Потрогать мне удалось только одиночную кампанию, так как онлайн на тот момент был мертв. Но это не отменяет крутости игры.
Тут абсолютно все схоже с предыдущими частями серии: драйвовый геймплей, куча оружия и продумывание тактики. Единственное, в чем эта игра превосходила другие, так это то, что она была на портативной консоли, и ты мог ее взять с собой куда угодно. В моей голове до сих пор звучит фраза «Нашел!» от червякусов.
По моему мнению, это игра, в которую играл каждый второй в школе/во дворе. Отмечу еще, что в ней много саундтреков, которые до сих пор звучат свежо.
Владимир Канухин
актер
Игра Worms сопровождала меня все детство и юность. На моей памяти было только две игры, в которые играла вся молодежь нулевых. Это «Змейка» и Worms. Я бы сказал, что «Червяки» были настолько популярны, что спокойно могут встать в один ряд с субкультурами того времени и культовыми рэперами вроде Децла, которые отражали дух времени.
Раньше с одного телефона на другой всё передавали через ИК-порт (альтернативой был блютус), и я помню, что мы делились картинками, рингтонами и вот этими червячками, чтобы быть в теме.
Возможно, Worms кому-то из старшего поколения могла показаться жестокой, но для нас, еще совсем детей, которые ждали любой свободной минутки, чтобы зайти в нее, это было поле, на котором мы становились полководцами и предводителями и вели свою команду к победе. Игра, объединяющая всех вокруг.
Иван Чернявский
автор Кинопоиска, исследователь комиксов
Worms для меня — один из ярчайших образов 1990-х, связанный с квартирой в московском районе Крылатский, куда я частенько ездил в гости к школьным друзьям, брату и сестре Ване и Оле. Мы катались с горки на картонках и снегокатах, играли в снежки, а потом брели домой — сушить одежду на батарее, есть пироги и салаты мамы Вани и Оли, слушать, как она поет бардовские песни, и ссориться из-за правил игры в «Мафию».
И, конечно, мы резались в компьютер. Да, там были третьи «Герои меча и магии», но мы быстро поняли, что никогда не доиграем ни одну партию до конца, а вот матч в Worms 2 шел довольно резво. Поэтому характерная русская озвучка «Червяков» была важной составляющей звукового ландшафта нашего детства. Мы торопили и подзуживали друг друга, а червяки на экране вторили в такт: «Ну давай-давай», «Собирай», «Месть», «Смотри сюда», «Ты подожди у меня».
Безумный разрушительный арсенал, циничный юмор, пестрые разнообразные задники и ощущение срочности (тянуть время, как и в современных королевских битвах, не давали; если что, всю арену затапливало) — с дистанции кажется, что игра полностью соответствовала духу российских 1990-х. Как ни странно, образ получился настолько сильным и ярким, что возвращаться к нему сильно не тянуло. В игру поиграть можно в любой момент, но тот прилагавшийся антураж уже не вернуть, да и друзей так просто не соберешь. Без них уже не так весело.
Автор: Денис Варков (@dvarkov)
Иллюстратор: Павел Мишкин