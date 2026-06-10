Никаких зеленых человечков: 15 необычных фильмов про инопланетян

В год выхода критики сочли «Ангела тьмы» Крэйга Р. Баксли вторичным и морально устаревшим. Фильм не отбил в кинотеатрах даже свой относительно скромный бюджет в 8 млн долларов, а затем затерялся на полках видеопрокатов. Но в последние годы на картину обратили внимание блогеры и авторы хоррор-порталов типа Bloody Disgusting и Dread Central. Они преподносят «Ангела тьмы» как концентрированное кино эпохи VHS. На залитых неоновым светом улицах молодой Дольф Лундгрен лихо разбирается и с карикатурными гангстерами, и с грозным пришельцем (Матиас Хьюз). Светловолосый громила с белыми глазами прибыл на Землю, чтобы выкачивать из человеческих мозгов эндорфин — гормон счастья. В глубинах космоса за него щедро платят. Так что, по сути, инопланетный злодей — такой же драгдилер, как и бандиты, у которых он ворует товар для своих опытов.