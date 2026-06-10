Никаких зеленых человечков: 15 необычных фильмов про инопланетян

Прямо сейчас мировой прокат штурмует «День разоблачения» Стивена Спилберга — режиссера, который если не заложил, то точно закрепил каноны изображения пришельцев в кино. Мы же решили вспомнить фильмы, которые от этих правил отступали. В них нет ни большеглазых серо-зеленых гуманоидов, ни гигантских светящихся тарелок. Зато есть пушистый Джим Керри, бритоголовый Дэвид Боуи и людоед в исполнении Питера Джексона.
«Капля» (1958)
Плотоядная биомасса
Классическое кино категории Б из 1950-х, примечательное еще и тем, что одну из первых главных ролей в нем исполнил Стив МакКуин («Побег», «Великолепная семерка», «Мотылек»). «Капля» представила зрителям непривычный тип инопланетной угрозы. Аморфный организм, принесенный на Землю метеоритом, не проявляет эмоций или намерений — он просто жрет, растворяет человеческую плоть, становится больше и ползет дальше в поисках пищи. Биомассу не сдерживают ни пули, ни огонь, ни заколоченные двери, она просачивается через малейшие щели. Лишь холод способен ее остановить, но не уничтожить.
В 1972 году «Капля» получила сиквел, а в 1988-м — ремейк. Его поставил Чак Рассел («Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», «Маска»), а сценарий написал Фрэнк Дарабонт. В новой версии желе утратило свое инопланетное происхождение и стало результатом неудачного правительственного эксперимента.
Депрессивный рептилоид
Томас Джером Ньютон (Дэвид Боуи) появляется будто из ниоткуда, патентует несколько революционных технологий и в считаные месяцы создает корпорацию, претендующую на мировое господство. Его ярко-рыжий парик скрывает гладкий череп, а стеклянные линзы прикрывают вертикальные зрачки, как у рептилии. Родная планета Ньютона истерзана засухой, и ему нужно срочно наладить поставку воды с Земли. Но планы пускает под откос случайный роман с горничной Мэри-Лу (Кэнди Кларк). Она скрашивает одиночество Тома и вместе с тем потворствует его зависимости от алкоголя и телевидения. Утратив бдительность, пришелец становится жертвой заговора в своей же компании.
Обретя мировую славу в сценическом образе инопланетянина Зигги Стардаста, рок-идол Дэвид Боуи приземлился и на большие экраны в фантастической драме Николаса Роуга. В отличие от раскованного марсианина-рокера, Ньютон замкнут и меланхоличен. Он многое знает о культуре людей, однако все равно не понимает их тяги к разрушению. Звездный странник пытается возвысить человечество, а в итоге терпит крах и окончательно теряет себя.
«Инопланетянка» (1984)
Влюбленная волшебница
Холодная красавица О (Лилия Алешникова) прибывает на Землю, чтобы депортировать невозвращенца, позабывшего о долге перед далекой родиной. По ходу миссии она сама увлекается землянином — скромным изобретателем Блинковым (Владимир Носик). Тот почему-то уже много лет рисует ее портреты, а встретив живьем, сразу же влюбляется. Постепенно О начинает испытывать чувства, о которых и не подозревала.
Фильм Якова Сегеля не столько фантастическая комедия, сколько грустная сказка. Героиня Лилии Алешниковой обладает самым обширным арсеналом сверхспособностей среди всех киношных пришельцев: телекинез, левитация, телепатия, телепортация, материализация предметов из воздуха, создание невидимых барьеров. Да и вообще О скорее волшебница сродни Мэри Поппинс. Она показывает Блинкову внеземные чудеса, а он ей человеческие: милосердие, дружбу, любовь. Но быть вместе им не суждено — ей нельзя оставаться на Земле, а ему не выжить в космосе.
«Инопланетное рагу» (1987)
Космические мясники
Население прибрежной новозеландской деревушки Кайхоро в один ненастный день исчезает без следа. Расследовать инцидент отправляются отважные бойцы тайной правительственной службы AIDS. Конечно же, во всем оказываются виноваты пришельцы. Те маскируются под обычных мужичков в синих рубашках, но в своем истинном облике напоминают ходячие опухоли. Главная цель оккупантов — мясо, ведь они работают в межгалактической сети быстрого питания, а в глубинах космоса человечина — изысканный деликатес.
Дебютный полнометражный фильм Питера Джексона в оригинале именуется Bad Taste, то есть «Плохой вкус», и своему названию соответствует сполна. Это бескомпромиссный треш, снятый, как и положено, на голом энтузиазме (хотя завершение фильма спонсировало правительство Новой Зеландии) и с полным пренебрежением к стандартам «хорошего кино». Джексон лично исполнил аж две роли — члена спецотряда и буйного пришельца. В одной сцене он даже жестоко пытает самого себя. Хлещет кровь, разлетаются мозги, а в финале старинный особняк взмывает в небеса.
«Батарейки не прилагаются» (1987)
Миниатюрные НЛО
В старом здании на Манхэттене живут хозяин кафе Фрэнк (Хьюм Кронин), его страдающая деменцией жена Фэй (Джессика Тэнди), молчаливый здоровяк Гарри (Фрэнк Макрей), художник-неудачник Мэйсон (Деннис Буцикарис) и беременная девушка Мариса (Элизабет Пенья). Дома вокруг сносят, все соседи разъехались, а тех, кто остался, запугивают бандиты, нанятые алчным застройщиком. Покидать родной район Фрэнк не хочет, но помощи жильцам ждать неоткуда. И тут внезапно их гостями становятся две крошечные летающие тарелки. Они поглощают металл, чинят все, до чего доберутся, а когда того требует ситуация, вступаются за соседей.
Сюжет про миниатюрных внеземных помощников Стивен Спилберг придумал для своей антологии «Удивительные истории», но затем решил, что история достойна отдельной полнометражки. Постановку взял на себя его друг и второй режиссер «Близких контактов третьей степени» Мэттью Роббинс. Хитом проката «Батарейки не прилагаются» не стал (хотя свой бюджет отбил), да и критиков не слишком впечатлил, но с годами обрел статус классики видеосалонов.
Любвеобильные пушистики
Давно доказано, что при желании фильм можно снять по чему угодно. Есть экранизации игрушек («Властелины вселенной»), аттракционов («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»), коллекционных карточек («Марс атакует!»). Ну а музыкальная комедия Джульена Темпла «Земные девушки легко доступны» основана на одноименной композиции поп-певицы Джули Браун.
Инопланетяне Мак (Джефф Голдблюм), Уиплок (Джим Керри) и Зибо (Дэймон Уайанс) так засмотрелись в телескоп на фигуру маникюрщицы Валери (Джина Дэвис), что обрушили корабль прямиком в ее бассейн. Теперь простой девушке, еще не оправившейся от разрыва с женихом (Чарльз Роккет), приходится присматривать за тремя недотепами, которых она точно описывает как нечто среднее между вуки и оборотнями. А те рвутся скорее познакомиться с калифорнийскими красавицами. Фильм чудовищно провалился в прокате (сборы меньше 4 миллионов при бюджете в 10), но зато им навеян клип на хит «Pretty Girls» Бритни Спирс и Игги Азалии, у которого больше 190 миллионов просмотров на YouTube.
«Клоуны-убийцы из космоса» (1987)
Монстры-пранкеры
Культовая хоррор-комедия братьев Чиодо дает зрителям именно то, что обещает в названии. Цирковая тема выдержана во всем: корабль пришельцев маскируется под шапито, людей заматывают в коконы из сладкой ваты, а по следу беглецов пускают собак из воздушных шариков. Каждое убийство — зловещий розыгрыш. Монструозные инопланетяне могут закидать жертву пирогами с кислотой или, например, превратить в куклу для чревовещания. Чиодо, будучи мастерами по спецэффектам, используют все доступные трюки: аниматронику, покадровую анимацию, рисованные декорации, миниатюры. И все это при бюджете меньше 2 миллионов!
Несмотря на отличные продажи на видео, «Клоуны-убийцы из космоса» не получили ни одного сиквела. Однако в XXI веке фильм обрел вторую жизнь. По нему стали выпускать коллекционные фигурки, в парке развлечений Universal открыли тематический аттракцион, а в 2024-м вышла многопользовательская игра Killer Klowns from Outer Space: The Game.
«Ангел тьмы» (1989)
Галактический драгдилер
Полицейский-бунтарь Джек Кейн (Дольф Лундгрен) и агент ФБР Ларри Смит (Брайан Бенбен) идут по следу загадочного преступника. Кто-то грабит местные банды и убивает случайных гражданских. На телах жертв находят следы неизвестного науке оружия, а также признаки передозировки, хотя до этого никто из них не имел зависимостей.
В год выхода критики сочли «Ангела тьмы» Крэйга Р. Баксли вторичным и морально устаревшим. Фильм не отбил в кинотеатрах даже свой относительно скромный бюджет в 8 млн долларов, а затем затерялся на полках видеопрокатов. Но в последние годы на картину обратили внимание блогеры и авторы хоррор-порталов типа Bloody Disgusting и Dread Central. Они преподносят «Ангела тьмы» как концентрированное кино эпохи VHS. На залитых неоновым светом улицах молодой Дольф Лундгрен лихо разбирается и с карикатурными гангстерами, и с грозным пришельцем (Матиас Хьюз). Светловолосый громила с белыми глазами прибыл на Землю, чтобы выкачивать из человеческих мозгов эндорфин — гормон счастья. В глубинах космоса за него щедро платят. Так что, по сути, инопланетный злодей — такой же драгдилер, как и бандиты, у которых он ворует товар для своих опытов.
«Темный город» (1998)
Ходячие мертвецы
«Темный город» Алекса Пройаса часто называют фильмом-близнецом «Матрицы», притом что вышел он раньше и, в отличие от блокбастера Вачовски, кассового успеха не имел. Фабула у двух картин почти идентична. Главный герой (Руфус Сьюэлл) осознает фальшь окружающего мира, убегает от зловещих людей в черном, а в конце обретает сверхспособности и берется освободить порабощенное человечество. Только вместо роботов у Пройаса пришельцы, а вместо киберпанка — стилизация под нуар и немецкий экспрессионизм.
В «Темном городе» можно разглядеть оммажи «Кабинету доктора Калигари», «Метрополису», ленте «М — убийца», а сами инопланетяне явно срисованы с графа Орлока из «Носферату» — лысые, бледные, избегающие солнечного света. Как и фольклорные вампиры, это мертвые тела людей, приведенные в движение злой силой. В данном случае полупрозрачными кальмарами, поселившимися в их головах.
«Человек-мотылек» (2001)
Предвестник бед
Журналист Джон Кляйн (Ричард Гир) оказывается в маленьком городке Пойнт-Плезант. Нюанс в том, что он совершенно не помнит, как и зачем туда приехал. Местных жителей это не слишком удивляет: странные явления они наблюдают уже несколько недель. То тут, то там люди видят огромную тень с красными горящими глазами, формой напоминающую бабочку. Нечто подобное рисовала жена Джона незадолго до своей смерти.
Человек-мотылек из Западной Виргинии — один из самых известных персонажей американского городского фольклора. В 1960-х газеты активно печатали свидетельства очевидцев, встречавших загадочное существо в районе Пойнт-Плезанта, что сделало город местом паломничества уфологов со всей страны. Триллер Марка Пеллингтона представляет криптида всеведущим и неуловимым визитером из других миров. Его мотивы непостижимы, а столкновение с ним сводит человека с ума или вовсе убивает. В лучшем случае контактер получает знамение грядущей катастрофы, будь то крушение самолета или землетрясение на другом континенте, но предотвратить это не в силах.
«Район № 9» (2009)
Угнетенные мигранты
В 1982 году над Йоханнесбургом завис гигантский звездолет, на борту которого военные обнаружили сотни измученных и голодных существ, похожих не то на насекомых, не то на ракообразных. Прямо под кораблем для нежданных гостей разбили лагерь. За следующие двадцать лет он превратился в гетто. Сегодня этот район — источник головной боли для чиновников, недовольства для местных жителей и наживы для бандитов. Крупные корпорации, конечно же, заинтересованы в инопланетных технологиях.
Пришельцы разумны, но по меркам землян недостаточно цивилизованны, что автоматически дает людям чувство морального превосходства. Так называемые моллюски для них — дикари, почти животные. И обращаться с ними можно соответственно: выселять из самодельных хижин, контролировать популяцию, сжигая кладки яиц, а особо буйных просто расстреливать на месте. Полнометражный дебют Нила Бломкампа не теряет своей злободневности даже через 17 лет после выхода. В мрачных реалиях «Района № 9» можно легко опознать апартеид в ЮАР, миграционный кризис в Европе и арабо-израильский конфликт.
«Побудь в моей шкуре» (2013)
Эмпатичная хищница
По дорогам Шотландии колесит белый фургон. Эффектная девушка за рулем (Скарлетт Йоханссон) выискивает одиноких мужчин, готовых без лишних вопросов последовать за ней. В конце недолгого пути их ждут темнота, беспомощность и смерть. Незнакомка не чувствует к ним злобы — ей просто нужно питаться. Но встреча с юношей с инвалидностью (Адам Пирсон) заканчивается иначе: впервые хищница отпускает добычу.
Меланхоличный хоррор Джонатана Глейзера предлагает взглянуть на человечество глазами инопланетного существа. Чтобы подчеркнуть эффект подглядывания, в некоторых сценах режиссер снимал скрытой камерой простых жителей Глазго. Вывод по итогам наблюдения напрашивается неутешительный: пытаться нас понять себе дороже. Людоедка в исполнении Скарлетт Йоханссон успешно выживала, пока рассматривала землян лишь в качестве пищи. Но стоило ей проявить сочувствие, усомниться в своих методах и утратить бдительность, как охотница тут же превратилась в жертву.
«Гостья» (2013)
Соседка по телу
На Земле наконец-то воцарился мир. По светлым и чистым улицам мегаполисов гуляют счастливые жители, вежливо улыбаясь друг другу. Нет ни бедности, ни болезней. А всё потому, что планету захватили «души» — крошечные паразиты, стирающие личность носителя. Незараженные люди прячутся вдали от цивилизации, но и до них скоро доберутся космические миротворцы. Юная участница сопротивления Мелани (Сирша Ронан) попадает в руки захватчиков. В нее подселяют древнюю «душу», называющую себя Странницей, но та внезапно решает не уничтожать сознание девушки. Теперь они с Мел делят одно тело на двоих.
Единственная экранизация романа Стефани Майер за пределами «сумеречной саги» превращает сюжет о вторжении инопланетян в подростковую мелодраму. В фокусе не столько противостояние человечества и пришельцев, сколько любовные терзания двух героинь, запертых в одной оболочке. Мелани нравится один мальчик, Страннице — другой. «Гостья» не смогла повторить успех «Сумерек» — при бюджете в 40 млн долларов она собрала чуть больше 60 миллионов. А еще это один из последних фильмов, который успел поругать перед смертью великий кинокритик Роджер Эберт. Режиссера и сценариста Эндрю Никкола он упрекнул в монотонности повествования.
«Нет» (2022)
Живая тарелка
Оджей (Дэниэл Калуя) и его сестра Эмеральд (Кеке Палмер) живут на старом ранчо, где годами дрессировали лошадей для съемок в кино. Сегодня семейный бизнес под угрозой исчезновения. Часть скакунов уже пришлось продать, следом с молотка уйдет и родительский дом. В округе меж тем творятся очень странные дела: нечто выплывает из облаков и затягивает в себя сперва местную живность, а затем и людей. Оджей считает, что нужно как можно скорее убираться, но Эми видит в паранормальном явлении возможность подзаработать, ведь снимки НЛО можно продать журналистам.
В хорроре «Нет» Джордан Пил проводит элегантную в своей простоте деконструкцию одного из древнейших клише в фантастике. Летающая тарелка не космический корабль пришельцев. Она и есть пришелец. Ни на что не похожее инопланетное существо, обладающее тем не менее характерными повадками дикого зверя. Например, оно не любит, когда на него смотрят. Но любое животное, даже самое опасное, люди самонадеянно пытаются приручить и эксплуатировать, что ведет к трагическим последствиям.
«Проект „Конец света“» (2026)
Дружелюбный камушек
Экранизация бестселлера Энди Вейера предлагает один из самых позитивных сценариев первого контакта. Ученый Грейс (Райан Гослинг) и эридианин Рокки (голос Джеймса Ортиза), столкнувшись посреди открытого космоса, быстро находят общий язык, становятся лучшими друзьями и разрабатывают план спасения Вселенной от грядущего катаклизма. Притом что инопланетянин ни капли не похож на человека.
Он состоит из камня, передвигается на манер паука или краба и не имеет никакого подобия лица. Но зато у него есть светлая душа и чувство юмора. Этого достаточно для успешного партнерства между двумя видами. Оптимистичный блокбастер Фила Лорда и Кристофера Миллера покорил критиков, стал кассовым хитом и вернул традиционной научной фантастике надежду на будущее.
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Автор: Дмитрий Шепелев