«День разоблачения»: секретные материалы Стивена Спилберга

В мировой прокат вышел «День разоблачения» — новая встреча Стивена Спилберга с зелеными человечками. Эмили Блант и Джош О’Коннор играют людей, которые пытаются донести до землян правду об НЛО, в то время как правительство пытается этому помешать. О содержании фильма можно спорить, но как фантастический триллер это первоклассная работа.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Дэниел Келлнер (Джош О’Коннор), эксперт по кибербезопасности в теневом силовом агентстве Wardex, бежит от собственных работодателей с сенсационным архивом, который он хочет обнародовать: это десятки видео, на которых запечатлены контакты американских военных с инопланетянами, начиная со знаменитого крушения НЛО в Розуэлле. Единственная задача Wardex — скрывать правду от народа. Так что Дэниела и его подругу (Ив Хьюсон), которым помогает команда еще одного прозревшего экс-сотрудника Wardex (Колман Доминго), преследуют люди в черном во главе с демоническим директором Скэнлоном (Колин Фёрт).

Тем временем Маргарет Фэйрчайлд (Эмили Блант), ведущая прогноза погоды на провинциальном канзасском телеканале, обсуждает с бойфрендом (Уайатт Рассел) планы на жизнь, когда им в окно ненадолго залетает птичка. После этого Маргарет произвольно переходит то на русский, то на корейский, начинает читать мысли, а, оказавшись в прямом эфире, вместо сообщения об осадках издает странные цокающие звуки.

Эмили Блант и Уайатт Рассел

Истина где-то рядом, и Стивен Спилберг знает ее уже почти полвека — с первой сцены «Близких контактов третьей степени», где Франсуа Трюффо обнаруживает в пустыне авиагруппу, пропавшую на исходе Второй мировой. В 1977 году Спилберг был моложе, оптимистичнее и чуть больше верил в добрую волю правительств (к «Инопланетянину», впрочем, это доверие уже иссякнет). В «Контактах» он сформулировал каноническую версию нашей мечты о внеземных цивилизациях: уфология как религия, визит инопланетян как божественное вмешательство или по меньшей мере явление.

«День разоблачения» начинается совсем иначе: с POV рестлера, которого лупит противник перед беснующейся толпой. Это, по Спилбергу, наиболее емкая метафора сегодняшнего дня. Из новостей, которые иногда проникают в кадр, следует, что в Корее военный кризис и мир в связи с этим оказался на пороге ядерного противостояния США и России. Кто же мог бы указать нам выход из тупика?

1970-е вспоминаются тут еще и из-за жанра, который выбрали Спилберг и его проверенный сценарист Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров»): встреча с чудом в этот раз упакована в жесткий формат параноидального триллера а-ля «Три дня Кондора» или «Заговор „Параллакс“». На каждого правдоискателя найдется вереница черных машин с правительственными номерами. Спилберг сразу бросает нас в гущу событий: девушку Дэниела еще до титров похитили агенты Wardex и на упомянутом матче пытаются обменять ее на государственные секреты. Это им не удается (вообще, спецслужба раз за разом проявляет фантастическую некомпетентность — уму непостижимо, как они десятилетиями скрывали пришельцев), и большая часть фильма представляет собой погоню за героем О’Коннора. Причем, помимо стандартных технологий, Wardex использует инопланетные: с помощью какого-то космического брусочка Колин Фёрт умеет, поднапрягшись, проникать в чужие тела. Все это глуповато, но, разумеется, невероятно увлекательно.

Генри Ллойд-Хьюз и Колин Фёрт

Параллельно (до определенного момента) мы следим за историей Маргарет, чьи приключения носят чуть менее остросюжетный, более мистический характер. Именно она душа фильма, аналог Роя Нири в «Контактах», и восхитительная Блант делает здесь основную эмоциональную работу (не умаляем очевидных достоинств О’Коннора, Доминго или Фёрта). Героиня не понимает, что именно и куда именно вдруг ее увлекает, но срывается с места, оставив позади бойфренда-музыканта (забавная и пассивная, совсем не в духе отца роль Рассела-младшего). Здесь мы опять-таки видим ярко выраженный религиозный символизм: от явления птицы через серию чудесных поступков к финальному откровению.

С какими чувствами зритель готов проглотить поток спилберговского прекраснодушия, граничащий с проповедью, зависит, вероятно, от его или ее темперамента. Режиссер предельно настойчив и прямолинеен. Христианский аспект несколько раз проговаривается вслух: подруга Дэниела, в частности, удачно оказывается бывшей монашкой и обсуждает НЛО в контексте веры в Бога с мудрой настоятельницей (все окей, одно другому не мешает). Идея про эмпатию как эволюционное преимущество высказана с определенностью свадебного тоста.

Иконография пришельцев настолько соответствует ожиданиям (во многом сформированным, стоит признать, фильмами самого Спилберга), что производит несколько комический эффект, как будто не вполне запланированный автором. Розуэлл, круги на полях, маленькие зеленые человечки, со значением глядящие олени — весь джентльменский набор уфолога-конспиролога, чьи убеждения не поколеблют разочаровывающие архивы, недавно опубликованные правительством Трампа. С другой стороны, когда Спилберг импровизирует, получается тоже неровно: достаточно сказать, что в ключевом, кульминационном флешбэке фигурирует мистический енот.

Все это, впрочем, совершенно не отменяет того факта, что «День разоблачения» — пока самый живой, захватывающий и в целом удивительный студийный блокбастер из выпущенных в этом году. Смешно хвалить Стивена Спилберга за режиссуру, но это два с лишним часа на одном дыхании, мастер-класс триллера, которому не помеха ни миссионерский пафос, ни сюжетные поддавки — вообще ничто. Просто для примера: в какой-то момент Маргарет в машине решает избавиться от телефона. Она выбрасывает мобильник на дорогу, выходит, руководит бойфрендом, который сидит за рулем, чтобы он его переехал, тот промахивается, отъезжает, наконец попадает, потом она еще добивает стекло каблуком. Про инопланетян вопрос спорный, но то, что Спилберг в самый разгар действия решает пару драгоценных минут потратить на эту сцену и она вдруг оказывается абсолютно на своем месте, — точно настоящее чудо.