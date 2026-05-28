Чемпионат мира по футболу — 2026: зачем смотреть, за кем следить и чего ждать от главного спортивного турнира года

Хетаг Хинчагов актер

Вообще, я болею за сборную Нидерландов, но мой любимый игрок Хави Симонс травмировался и на турнире не сыграет. Все равно буду за них подтапливать, потому что там много классных ребят: Фримпонг, Мален, Депай, Тиджани Рейндерс, де Йонг. Очень хорошая команда.

Еще буду рад, если выиграет Португалия, но не из-за Криштиану Роналду (это очень плохо). У них просто очень крутая полузащита: Витинья, Бруну Фернандеш и Жуан Невеш (мне, кстати, часто говорят, что мы с ним внешне чем-то похожи). За португальцев был бы действительно рад.

Первостепенно же буду болеть за Испанию — это просто молодые гэнгсты. Из неочевидных сборных поддержу Норвегию, потому что норвежский клуб «Будё-Глимт» в этом году просто топтал топ-клубы в еврокубках. Япония тоже должна хорошо себя проявить, она всегда рубится до последнего. Ну и Бельгия — только потому, что там играет Жереми Доку, очень крутой футболист.

Против кого буду болеть? Против Хорватии, Германии, Англии, Франции и Бразилии. Мне сейчас не очень нравится политика бразильской сборной, хотя исторически это одна из любимых команд. Но больше всего я против хорватов и французов. Хорваты вообще всегда выбивают тех, за кого я болею!