Чемпионат мира по футболу — 2026: зачем смотреть, за кем следить и чего ждать от главного спортивного турнира года

От халф-тайма с Мадонной до возвращения Норвегии и последнего танца Месси с Роналду — все, что нужно знать о грядущем мундиале, в гранд-гиде медиа Кинопоиска. Бонус: за кого будут болеть наши кинозвезды.
Почему чемпионат мира не стоит пропускать
Это нечто большее, чем просто спортивный турнир. Чемпионат — это грандиозное культурное событие и настоящий праздник, который пусть и ненадолго, но все же меняет привычный ритм жизни. Миллионы зрителей по всему миру не отлипают от экранов, находят новых любимцев, жарко спорят, пересматривают яркие моменты матчей и смеются над бесконечным потоком мемов. Совсем необязательно разбираться в футболе и знать, что такое офсайд, чтобы втянуться в это зрелище, прочувствовать его энергию и хотя бы на время стать болельщиком.
Чемпионат мира — 2026 впервые в истории пройдет сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Организаторы приложили все усилия, чтобы превратить спортивный турнир в грандиозное событие. Во-первых, зрителей ждет не одна, а сразу три церемонии открытия перед первыми матчами каждой из стран-хозяек. В музыкальной программе уже заявлены выступления Шакиры, J Balvin (Мехико, 11 июня), Кэти Перри (Лос-Анджелес, 12 июня), Майкла Бубле, Аланис Мориссетт (Торонто, 12 июня).
Особое внимание ФИФА уделит празднованию 250-летия США: 4 июля, в День независимости, перед матчами 1/8 финала в Филадельфии и Хьюстоне пройдут специальные церемонии, посвященные юбилею страны. Деталей пока нет, но The Athletic раскрыло некоторые подробности: федерация готовит отдельную программу, которая должна отразить американскую историю и национальную идентичность, что бы это ни значило.
«Американизация» чемпионата достигнет своего пика в финале турнира: 19 июля на арене MetLife Stadium в Нью-Джерси впервые в истории мундиалей пройдет полноценное шоу в перерыве матча. ФИФА перенимает формат, давно ставший визитной карточкой Супербоула. Выступления мировых звезд между таймами — это отдельный ивент, который зачастую затмевает саму игру. Уже известно, что в перерыве чемпионата мира выступят Мадонна, Шакира и BTS.
Впрочем, следить за чемпионатом мира нам предстоит не только через призму культурной повестки, но и в контексте политических и общественных скандалов. Мундиаль с большой вероятностью станет самым обсуждаемым и противоречивым спортивным событием последних лет.
Болельщики уже активно критикуют ФИФА из-за беспрецедентного роста цен на билеты. На вторичном рынке стоимость мест на некоторые матчи взлетела до астрономических сумм, фактически сделав турнир недоступным для обычных зрителей. Ценовую политику публично раскритиковал даже Дональд Трамп. Для сравнения: билеты на чемпионат мира в Катаре в 2022 году стоили в среднем в 5–10 раз дешевле; просмотр матча плей-офф обойдется зрителю в несколько тысяч долларов. О финале и вовсе можно забыть: весной на официальной платформе перепродажи билетов появились предложения от 2,3 млн долларов!
Еще одна причина для скандала — присутствие на матчах агентов ICE, Иммиграционной и таможенной полиции США, против действий которой с начала года протестуют американцы. Министерство внутренней безопасности страны сообщает, что сотрудники нужны лишь для координации безопасности вокруг стадионов, а проверки зрителей или персонала на иммиграционный статус проводиться не будут. Естественно, таким обещаниям никто особо не верит.
Какие сборные сыграют на турнире
Группа А
Мексика
ЮАР
Республика Корея
Чехия
Группа B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
Группа С
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
Группа D
США
Парагвай
Австралия
Турция
Группа Е
Германия
Кюрасао
Кот-д'Ивуар
Эквадор
Группа F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
Группа G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
Группа H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
Группа I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
Группа J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
Группа K
Португалия
ДР Конго
Узбекистан
Колумбия
Группа L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
На чемпионате мира 2026 года впервые в истории сыграют сразу 48 сборных. Все три страны-хозяйки — США, Мексика и Канада — были освобождены от квалификации и автоматически получили места в групповом этапе. Сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований и не примет участия в турнире.
Расширение формата подарило миру сразу несколько ярких дебютантов: на мундиаль впервые пробились сборные Узбекистана, Иордании и Кабо-Верде. А крошечный остров Кюрасао с населением в 150 тысяч человек официально стал самой малочисленной страной, сумевшей оказаться на чемпионате. Еще факты: Узбекистан станет первой страной Центральной Азии на чемпионате; впервые на одном турнире выступают восемь арабских сборных (рекорд); впервые участвуют две карибские страны вместе (Кюрасао и Гаити), а Гаити возвращается на чемпионат через 52 года (после 1974-го).
Дмитрий Чеботарёв
актер
Когда не участвует сборная России по футболу, мне интереснее следить за андердогами — теми, в кого никто не верит. Я всегда выбираю какую-нибудь маленькую сборную, о которой все думают, что она вылетит на первом этапе. И часто так получается (возможно, я приношу удачу, ха-ха), что именно те, в кого не верили, способны по-настоящему удивить. В этот раз я буду болеть за Узбекистан, тем более там наши ребята — Аббос Файзуллаев, который играл за ЦСКА, и Элдор Шомуродов, который играл за «Ростов».
Как пройдет турнир и что в нем нового
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня до 19 июля. Впервые турнир состоится в расширенном формате: вместо привычных 32 сборных в играх примут участие сразу 48 национальных команд, и общее количество матчей увеличится с 64 до 104.
Как и прежде, турнир разделен на две фазы: групповой этап (с 11 по 27 июня) и плей-офф (с 29 июня по 19 июля). На первой стадии 48 сборных распределят на 12 групп по четыре команды. Каждая проведет по три матча. За победу начисляется три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.
Плей-офф также расширяется и теперь включает 32 команды вместо 16. На эту стадию выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Далее турнир проходит в привычном формате на выбывание: в случае ничейного результата команды играют два дополнительных тайма по 15 минут, а при необходимости пробивают серию пенальти.
Сетка плей-офф сформирована заранее, что позволяет болельщикам уже на групповом этапе просчитывать потенциальные пути команд к финалу и возможные громкие противостояния. Допустим, если Португалия и Аргентина займут первые места в своих группах и пройдут два раунда плей-офф, то Криштиану Роналду и Лионель Месси смогут встретиться на поле в ¼ финала. ФИФА развела четыре лучшие сборные мира по разным сторонам сетки плей-офф — это называется «теннисным» принципом, который откладывает топ-противостояния до решающих стадий. Если Испания, Аргентина, Франция и Англия выиграют в своей группе, то не смогут встретиться друг с другом раньше полуфинала.
Такое расширение формата — главное нововведение турнира. Болельщиков ждет почти вдвое больше матчей, чемпионат превратится в настоящий марафон, а нагрузка на игроков заметно возрастает. Сборным-призерам теперь предстоит провести рекордные восемь игр вместо прежних семи.
Какие сборные считаются фаворитами
Франция
В двух предыдущих розыгрышах чемпионата мира Франция дважды доходила до финала, поэтому и в этот раз сборная заслуженно входит в список главных фаворитов мундиаля. За последние годы команда Дидье Дешама собрала, возможно, самый глубокий состав в мировом футболе. Среди игроков есть опытные ветераны, готовые звезды и дерзкая молодежь. Даже если кто-то из лидеров выпадет из-за травмы, на его место почти всегда найдется игрок сопоставимого уровня. Для длинного турнира, где важны не только индивидуальные способности, но и длина скамейки, это огромное преимущество.
Помочь французам должна звездная линия атаки во главе с Килианом Мбаппе, а главное, желание на высокой ноте попрощаться с Дидье Дешамом. После турнира тренер, который привел сборную к победе в 2018 году, уступит свое место Зинедину Зидану.
Павел Чинарёв
актер
Понятно, что главный фаворит турнира — Испания. Мне кажется, именно они станут чемпионами. Но особенно интересно будет последить за марокканской сборной, ведь их молодежка выиграла Молодежный чемпионат мира. Я ценю перспективу и люблю наблюдать за развитием, а футбольное будущее у марокканцев очень хорошее. Буду с большим интересом следить за их взрослой командой. Посмотрим, кого они подключат из молодежки. Убежден, что Мексика на родных полях выдаст какую-то неистовую феерию.
Ради прикола посмотрел бы еще, что покажут японцы и колумбийцы. Это тоже должна быть увлекательная история. В целом и так понятно, за кем на турнире стоит следить, но вот если спросить Павла Чинарёва, то для него марокканские ребята — отдельный интерес. Но и Норвегию не забываем: со всеми этими Эрлингами и прочей братвой они тоже могут себя показать. В общем, от Марокко до Норвегии.
Испания
Действующие чемпионы Европы подходят к турниру с феноменальными показателями — последний раз сборная проигрывала два года назад, и то в товарищеском матче. Тренер Луис де ла Фуэнте избавил команду от скучного перекатывания мяча и привил агрессивный и очень зрелищный стиль игры. На бумаге Испания — однозначный фаворит, от которого всегда ждут красивого футбола и реальной борьбы за титулы. Однако злую шутку со сборной могут сыграть форма игроков и их травмы. Обладатель «Золотого мяча» Родри никак не может вернуться на прежний уровень после тяжелого повреждения. Феерившие на чемпионате Европы Нико Уильямс и Микель Мерино могут и вовсе пропустить турнир. А главная звезда команды — вингер «Барселоны» Ламин Ямаль — не сыграет в первых матчах группового этапа.
Илларион Маров
актер
Буду смотреть турнир ради красивого футбола. Вряд ли получится целиком подключиться к какой-либо команде. Как и в случае с Олимпиадой, по-настоящему болеть получается только за нашу сборную.
На турнире, на мой взгляд, есть очевидные фавориты в лице Испании и Франции. Впрочем, это скучная, прагматичная статистика. Мне хочется видеть сенсацию, как это было со сборной Исландии на чемпионате Европы в 2016-м. Хочется увидеть достойный last dance Криштиану и Лионеля. Но в первую очередь хочется увидеть (повторюсь) красивый футбол — живой, меняющийся и непредсказуемый!
Англия
Вечный неудачник крупных турниров, который регулярно оступается в шаге от золота. На последних двух чемпионатах Европы сборная дважды оступилась в финале, поэтому на мундиаль англичане отправляются за долгожданным золотом. Страшно представить — первым с 1966 года. Для успеха есть все, что нужно: звездный состав, опытный тренер Томас Тухель, который знает, как побеждать в матчах на выбывание, и постоянная поддержка фанатов. Но вместе с талантом Англия везет на турниры и старую проблему — неспособность справляться с давлением. В решающих матчах команда часто начинает играть осторожнее и нервничать под натиском соперников. Если и в этот раз не получится победить, то к золотому бестрофейному поколению Дэвида Бекхэма, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда придется добавлять Харри Кейна.
Аргентина
Победа в Катаре четыре года назад сильно изменила восприятие страны. Еще недавно вся сборная жила под колоссальным давлением из-за необходимости выиграть титул для Лионеля Месси, а теперь команда выходит на поле гораздо спокойнее. Месси уже взял главный трофей своей карьеры, а сама Аргентина перестала выглядеть командой, которая зависит только от одного игрока. Возможно, это главное достижение тренера Лионеля Скалони за последние годы.
Сборная очень комфортно чувствует себя в напряженных играх, где все решают один момент или одна ошибка. Аргентина умеет играть прагматично и показывать характер — терпеть, сбивать темп, навязывать сопернику неудобный футбол и буквально выгрызать результат. Поэтому даже сейчас, после чемпионства и с не самым оптимальным составом, сборную нельзя исключать из списка фаворитов.
Андрей Максимов
актер
На этом чемпионате я, как и всегда, буду болеть за Аргентину, ведь в этой сборной играет человек, благодаря которому я начал смотреть и полюбил футбол. Это, конечно, Лионель Месси. Если вдруг Аргентина на каком-то этапе слетит, то я отдам предпочтение испанцам, так как в их сборной много игроков из футбольного клуба «Барселона», чьим болельщиком я являюсь.
Бразилия
Бразилия — фаворит по умолчанию: никто на самом деле не рассчитывает на победу сборной, но пятикратные чемпионы мира заслуживают хотя бы минимального уважения и упоминания в списке. Для многих болельщиков бразильская сборная до сих пор ассоциируется с самим духом мирового футбола, поэтому от нее всегда ждут красивой игры, эффектного дриблинга и ярких голов. С этим могут возникнуть проблемы. Сборная с трудом прошла отборочный этап — практически в каждом матче пропускала досадные голы и мучилась в нападении. На чемпионате мира все может быть иначе, ведь главным тренером Бразилии стал Карло Анчелотти — эксперт в матчах на выбывание, который может замотивировать звездных игроков и перевернуть игру одной заменой.
Гела Месхи
актер
Я буду болеть за сборную Бразилии и следить за Неймаром. После травмы он переехал в Бразилию и снова стал играть в «Сантосе». Грубо говоря, начал все заново. А сейчас, как мы видим, он попал в заявочный лист сборной. В целом от чемпионата мира жду красивой игры, побольше голов и встречу Аргентины и Бразилии в финале. Вероятность этого, конечно, маловата, но почему бы и нет. Есть и другие сильные команды, за которыми приятно будет следить: сборная Германии, сборная Англии, Франция, само собой, молодая команда Испании, Аргентина. Но я все равно буду ждать того, чтобы Бразилия снова стала чемпионом мира.
Португалия
Долгое время Португалию воспринимали как сборную, которая зависит исключительно от Криштиану Роналду. Но за последние годы команда заметно изменилась и стала гораздо более разнообразной. Сейчас у португальцев один из самых талантливых и сбалансированных составов в истории страны. Главное изменение — не в фамилиях игроков, а в том, что команда научилась выигрывать сложные матчи. Прошлогодний триумф в Лиге наций показал, что Португалия способна справляться с давлением больших турниров. Первая в истории победа на чемпионате мира не только подарит Роналду трофей мечты, но и навсегда впишет сборную в элиту мирового футбола.
Мария Ахметзянова
актриса
Буду болеть за Португалию. В это сложно поверить, но сборная Португалии при всей своей лидерской натуре до сих пор не забирала титул. Ну и конечно, это последний чемпионат мира для Криштиану. Состав сборной говорит, что в этом году кубок будет наш. Я банальна в своей стабильности. Помимо Роналду, буду следить в основном за сборными игроков любимой команды «Реал Мадрид». И кто мы такие, чтобы не ждать главного противостояния Роналду и Месси. Этот ЧМ определенно будет особенным и очень трогательным. Симбиоз величайших игроков планеты и любимчиков всех миллениалов, с завершением карьеры которых мы, по сути, прощаемся с эпохой настоящей борьбы. Хотелось бы увидеть достоинство и уважение на поле, которые всегда важнее любых побед.
За кем еще стоит следить: андердоги и крепкие середняки
Япония
Япония — тактическая машина и одна из самых стабильных сборных вне Европы и Южной Америки. Тренер Хадзимэ Мориясу поставил сборной игру, достойную сравнений с европейскими топ-клубами: игроки дисциплинированно двигаются без мяча, быстро перестраиваются между обороной, а главное, действуют слаженно. В последних пяти товарищеских матчах Япония обыграла Англию и Бразилию, так что на мундиаль сборная едет явно без страха больших соперников.
Эквадор
Одна из самых неуступчивых и дисциплинированных команд Южной Америки. У них бетонная оборона: в 18 матчах квалификации сборная пропустила всего пять голов. Играть против Эквадора крайне тяжело — соперникам постоянно навязывают борьбу, давление и быстрые контратаки. Такие команды особенно опасны и непредсказуемы на чемпионатах мира, где одна ошибка легко может закончить турнир для фаворита.
Норвегия
Очевидный выбор для тех, кто ищет темную лошадку турнира. Сборная едет на чемпионат мира впервые в XXI веке. Национальный успех связывают с нападающим Эрлингом Холланом, который за восемь игр отборочного этапа наколотил аж 16 голов. На втором плане — дирижер команды Мартин Эдегор, набравший оптимальную форму после нескольких неприятных травм. Главная интрига — сможет ли эта талантливая команда выдержать давление в «группе смерти» и дать отпор Сенегалу и Франции. Разочаровывать фаворитов Норвегия точно умеет. Именно из-за успехов сборной на мундиаль не попала Италия.
Хетаг Хинчагов
актер
Вообще, я болею за сборную Нидерландов, но мой любимый игрок Хави Симонс травмировался и на турнире не сыграет. Все равно буду за них подтапливать, потому что там много классных ребят: Фримпонг, Мален, Депай, Тиджани Рейндерс, де Йонг. Очень хорошая команда.
Еще буду рад, если выиграет Португалия, но не из-за Криштиану Роналду (это очень плохо). У них просто очень крутая полузащита: Витинья, Бруну Фернандеш и Жуан Невеш (мне, кстати, часто говорят, что мы с ним внешне чем-то похожи). За португальцев был бы действительно рад.
Первостепенно же буду болеть за Испанию — это просто молодые гэнгсты. Из неочевидных сборных поддержу Норвегию, потому что норвежский клуб «Будё-Глимт» в этом году просто топтал топ-клубы в еврокубках. Япония тоже должна хорошо себя проявить, она всегда рубится до последнего. Ну и Бельгия — только потому, что там играет Жереми Доку, очень крутой футболист.
Против кого буду болеть? Против Хорватии, Германии, Англии, Франции и Бразилии. Мне сейчас не очень нравится политика бразильской сборной, хотя исторически это одна из любимых команд. Но больше всего я против хорватов и французов. Хорваты вообще всегда выбивают тех, за кого я болею!
Узбекистан
Для массовой аудитории Узбекистан может стать одним из главных открытий турнира. Сборная — дебютант чемпионата мира. Для всего региона Центральной Азии этот выход уже воспринимается как историческое событие и символ того, насколько сильно местный футбол вырос за последнее десятилетие. В Узбекистане нет мировых звезд, но команда берет другим — дисциплиной, организацией и системным футболом. Тренерский штаб делает ставку на компактную оборону и быстрые контратаки. За незнакомыми сборными всегда интересно наблюдать, потому что никто до конца не понимает, где находится их потолок. И именно такие команды чаще всего преподносят главные сюрпризы группового этапа.
Сенегал
Сенегал — действующие чемпионы Африки, хотя юридически их лишили титула после победы: во время драматичного финала против Марокко сборная на время ушла с поля в знак протеста против судейства. Через два месяца после финала выходка не понравилась футбольным чиновникам. Чемпионат мира — своевременная возможность доказать хейтерам, что Сенегал — лицо африканского футбола. В сборной собралась очень организованная, физически мощная и тактически зрелая команда, которая умеет играть терпеливо и зрелищно. Помешать ей может разве что неудачная группа — Сенегалу предстоит сразиться с Францией и Норвегией.
Кюрасао
Крохотный карибский остров неожиданно превратился в одну из главных сборных региона. Команда активно использует игроков с нидерландскими корнями, многие из которых получили футбольное образование в академиях Европы. Благодаря этому уровень сборной заметно вырос за последние годы. Выход Кюрасао на чемпионат мира — это уже сенсация и сказка, достойная экранизации. Конечно, нейтральные фанаты ждут продолжения на самом мундиале, где каждая удачная игра аутсайдера будет восприниматься как маленькое чудо. Ответственен за триумф Кюрасао Дик Адвокат, бывший тренер «Зенита» и сборной России.
Главные звезды турнира
Килиан Мбаппе
Франция
Мбаппе — одна из главных суперзвезд современного футбола. Француз провел очередной впечатляющий сезон в «Реал Мадриде», но проблема в том, что индивидуальные успехи и количество голов вновь не конвертируются в клубные трофеи. Мбаппе называют причиной кризиса «королевского» клуба: болельщики освистывают звездного игрока и закидывают комментарии новыми мемами с французом в образах известных диктаторов.
Для Мбаппе чемпионат мира — возможность напомнить всем, что он остается игроком мирового уровня, который может в одиночку перевернуть важную игру и принести результат. Вторая победа на мундиале превратит Мбаппе в национальную легенду. Такого успеха не удавалось достичь ни Мишелю Платини, ни Зинедину Зидану.
Харри Кейн
Англия
Харри Кейн подходит к чемпионату мира в, возможно, лучшей форме за карьеру. После перехода в «Баварию» английский форвард наконец-то начал регулярно выигрывать трофеи, а заодно превратился в главную голевую машину Бундеслиги. При этом Кейн давно перестал быть просто классическим нападающим, он не только штампует голы, но создает моменты партнерам и показывает лидерские качества в раздевалке и на поле.
Только вот в сборной Англии от него всегда ждут чего-то большего. Любой хороший матч воспринимается как норма, а любая ошибка — как национальная трагедия. Для Кейна этот турнир — шанс избавиться от репутации великого игрока без трофея со сборной. Если Англия выиграет первый с 1966 года мундиаль, то лицо Кейна наверняка станет главным символом этой великой и долгожданной победы.
Винисиус Жуниор
Бразилия
Винисиус едет на чемпионат мира как главный игрок сборной Бразилии и одновременно как один из самых противоречивых футболистов планеты. В этом сезоне Винисиус запомнился не столько голевыми действиями, сколько постоянными скандалами и эмоциональными вспышками: игрок «Реал Мадрида» публично обижался на главного тренера Хаби Алонсо и истерически реагировал на замены, а еще публично обвинил игрока «Бенфики» в расизме.
Возможно, усмирить горячий пыл бразильца удастся тренеру Карло Анчелотти, к которому игрок относится с большим уважением со времен работы в «Реал Мадриде». Сложно сказать, ждут ли сами бразильцы от Винисиуса феерической игры и красивых финтов или хотят наконец увидеть лидера, способного привести сборную к титулу. Потому что прямо сейчас Вини — одновременно главный талант и главный риск команды: футболист, который может либо в одиночку решить исход матча, либо в очередной раз всех подставить из-за своих эмоций.
Эрлинг Холлан
Норвегия
Холлан вот уже несколько лет феерит в «Манчестер Сити» и отборочных играх сборной Норвегии. Главная интрига — сможет ли чудо-бомбардир перенести магию на первый крупный международный турнир в карьере. Одно дело — доминировать в выстроенной системе Пепа Гвардиолы или оформлять пента-трики в ворота сборной Молдовы, а другое — тащить национальную команду на чемпионате мира, где давление и хаос совсем другого уровня. Для самого Эрлинга турнир — возможность доказать, что он способен быть не только феноменальным голеадором, но и лидером большой сборной.
Ламин Ямаль
Испания
Ламин Ямаль — главный футбольный феномен нового поколения. На старте турнира ему будет всего 18 лет, но вокруг испанца уже говорят так, будто он играет на высшем уровне лет десять. По крайней мере, так действительно кажется: Ямаль никогда не боится брать на себя ответственность в крупных играх за «Барселону» и сборную Испании. Именно феерия на триумфальном чемпионате Европы 2024 года превратила Ламина из талантливого подростка в новую суперзвезду мирового футбола. Смущает только то, что Ламин может пропустить первые матчи сборной из-за повреждения, а значит, есть риск, что ключевой игрок Испании не наберет оптимальную форму к решающим играм плей-офф.
Леон Кемстач
актер
Всегда болел и буду болеть за нашу сборную, так что очень жду ее возвращения на мировую арену! Жаль, что на чемпионате мира не сыграет итальянец Франческо Камарда, форвард «Милана». Его считают одним из главных талантов нового поколения футболистов. Кстати, мы с ним одногодки.
Лионель Месси
Аргентина
Криштиану Роналду
Португалия
Даже в 2026 году главная история мирового футбола все равно крутится вокруг Месси и Роналду. Для обоих чемпионат мира почти наверняка станет последним, а значит, внимание к ним будет колоссальным независимо от возраста, формы и статистики игроков.
Месси подходит к турниру уже без прежнего давления: он выиграл чемпионат мира в Катаре четыре года назад и окончательно закрыл главный вопрос своей карьеры. С другой стороны, именно поэтому интерес к его «последнему танцу» становится еще сильнее: сможет ли великий аргентинец повторить успех и доказать, что прошлая победа не была случайностью?
Роналду — другая история. Его карьера давно превратилась в бесконечную борьбу с возрастом, сомнениями и критикой. Впрочем, сам Криштиану, кажется, до сих пор искренне уверен, что способен выиграть главный международный турнир. И именно поэтому болельщики мечтают об одном сценарии — личном противостоянии двух титанов мирового футбола. Желательно в финале мундиаля.
Ярослав Могильников
актер
Вообще, я болею не столько за конкретную сборную, сколько за красивый футбол. За матчи, где есть характер, эмоции, неожиданные повороты, атмосфера и моменты, которые потом помнят годами. Хочется видеть команды, которые играют смело, с идеей и кайфуют от футбола. На чемпионате мира всегда круто именно это — эмоции, драма и игра, ради которой все и смотрят футбол. Было бы прикольно, если бы какая-нибудь страна, на которую вообще никто не рассчитывает, взяла бы и прошла в финал. А следить я, наверное, буду за Неймаром. Очень интересно будет посмотреть за ним и на то, что он покажет нам, учитывая, что он после травмы. Надеюсь, он проведет этот чемпионат без проблем.
Десять главных матчей группового этапа
11 июня
Мексика
vs
ЮАР
Грандиозный матч открытия: хозяева турнира против крепкого африканского середняка.
13 июня
Бразилия
vs
Марокко
Пятикратные чемпионы проверят главное открытие прошлого турнира.
14 июня
Нидерланды
vs
Япония
Голландская атака сойдется с японской дисциплиной.
16 июня
Франция
vs
Сенегал
Вице-чемпионы мира против главной африканской сборной.
16 июня
Ирак
vs
Норвегия
Долгожданный дебют Эрлинга Холлана на чемпионатах мира.
17 июня
Узбекистан
vs
Колумбия
Дебютанты мундиаля постараются остановить южноамериканскую голевую машину.
17 июня
Англия
vs
Хорватия
Молодые британские звезды сойдутся с опытным Модричем и его бандой.
22 июня
Аргентина
vs
Австрия
Действующие чемпионы мира проверят темную лошадку турнира.
25 июня
Эквадор
vs
Германия
Физическая мощь против сборной, от которой больше не ждут чудес.
26 июня
Уругвай
vs
Испания
Главное дерби группового этапа — чемпионы Европы против южноамериканских голеадоров.
Где, во сколько и как смотреть
Все матчи турнира будут доступны в эфире телеканалов семейства «Матч ТВ» на Кинопоиске. Трансляции будут доступны в разделе «Спорт» на сайте, приложении для Смарт ТВ и в мобильном приложении Кинопоиска. В разделе Чемпионата мира 2026 уже можно выбрать любимую сборную для подборки «Мой любимый спорт» с расписаниями матчей, записями и обзорами. Трансляции матчей вашей любимой команды будут попадать на первый экран главной страницы онлайн-кинотеатра и спортивного раздела. Матч открытия Мексика — ЮАР начнется 11 июня в 22:00 мск.
Автор: Алихан Исрапилов (@skuf) при участии Ивана Иванова
Иллюстрации: Александр Черепанов
Фото: Александр Щербак / ТАСС, Вадим Тараканов / ТАСС, Александр Демьянчук / ТАСС, Patrick McDermott / Getty Images, Yasser Bakhsh / Getty Images, Kevin Voigt / Getty Images, Eddie Keogh - The FA / The FA via Getty Images, Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images, Franklin Jacome / Getty Images, Carlos Rodrigues / Getty Images, Paul Kane / Getty Images, Marcelo Hernandez / Getty Images, Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images, Lino Ginaba / Anadolu via Getty Images, Matteo Ciambelli / DeFodi via Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images