Кастомизация личного профиля, трейлеры в карточках и запуск «Игромира»: что изменилось на Кинопоиске весной

Во Франции завершился 79-й Каннский кинофестиваль, второй сезон «Гарри Поттера» уже в разработке, в России стартовал прокат фильма «Грязные деньги» Гая Ричи. А на Кинопоиске мы хорошенько обновились, добавив новые фичи в личный профиль и платформу. Рассказываем!

Продолжаем развивать личные профили

В личных профилях можно подписываться на интересных людей — от друзей до кинозвезд, следить за их активностью, находить идеи для вечера и выбирать фильмы. Теперь возможностей и фич стало больше.

  • Кастомизация фона. На главной странице можно изменить фон профиля. Пока доступно чуть больше 20 вариантов. Часть из них отсылают к спортивным состязаниям и сериалам Кинопоиска. Например, «Кибердеревне» и «Майору Грому». В будущем добавим новые фоны по мотивам популярных фильмов и сериалов.
  • Описание в профиле. В настройках появился раздел «Расскажите о себе», там можно рассказать о любимых фильмах, шикануть киноцитатой или поделиться ссылкой на свои соцсети. Текст из этого раздела отображается на главной странице, сразу под аватаркой — так его точно заметят ваши будущие подписчики.
  • Гибкие настройки приватности. В настройках профиля можно выбрать, кто может увидеть вашу страницу — все пользователи или только подписчики. В первом варианте рядом с вашим именем появится подпись «Публичный профиль».

В веб-версии Кинопоиска при нажатии на подпись копируется ссылка на ваш профиль, чтобы можно было поделиться ею. В мобильном приложении при нажатии вы увидите, как выглядит ваш профиль у других пользователей. Настройки приватности заработали и для ТВ-приложений Кинопоиска. Там теперь тоже можно сделать свои оценки и просмотры видимыми только для подписчиков.

  • Редизайн разделов в личном профиле. Обновили страницы с вашими оценками и «Буду смотреть» — теперь они больше соответствуют дизайну личных профилей. А если новый формат непривычен, можно вернуться к старой версии страниц, нажав на кнопку внизу экрана.
  • И еще кое-что. В веб-версии Кинопоиска теперь приходят уведомления о новых запросах на подписку. А из рекомендаций можно убирать людей, на которых вам предлагают подписаться.

Добавили перемотку и выбор качества видео в телеканалах

Не успели к началу матча, отвлеклись во время важного гола или включили на телеканале интересный фильм на его середине? Чтобы вы могли вернуться к пропущенному, добавили функцию перемотки прямого эфира у телеканалов. Вот как это работает:

  • Если у телеканала включена запись эфира, вы можете вернуться к нужному моменту прямо в плеере и в рамках одной передачи, и в записанных. Откройте эфир и передвиньте ползунок на шкале времени назад — туда, откуда хотите продолжить просмотр. Чтобы вернуться к прямому эфиру, нажмите «Вернуться к эфиру» или переместите ползунок в конец шкалы.
  • Если у телеканала нет записи эфира, но правообладатель разрешил перемотку, то делать это можно в пределах четырех часов от прямого эфира. Эта опция, к примеру, доступна на канале «Матч ТВ», она помогает не пропускать важные спортивные события: начало передачи, спорные эпизоды или гол.

Функция доступна в веб-версии, на айфонах и Smart TV. На Android и Android TV фича заработает в июне.

Кроме того, мы добавляем функцию выбора качества видео телеканалов. Если ваши устройства поддерживают стандарт 4К, в скором времени он станет доступным для выбора.

Запустили «Игромир» на Кинопоиске

В конце апреля в приложении Кинопоиска для умных телевизоров появился раздел «Игромир». Так называется сервис облачного гейминга, благодаря которому можно играть даже в самые требовательные игры без мощного компьютера или игровой консоли. Вот как это работает:

  • Убедитесь, что вы в зоне покрытия дата-центров «Игромира». Она составляет около тысячи километров в центральной части России, в нее попадают Самара, Казань, Волгоград и Санкт-Петербург.
  • Перейдите в раздел «Игромир» внутри онлайн-кинотеатра.
  • Авторизуйтесь в своем аккаунте в Steam, чтобы сервис мог запускать игры из вашей библиотеки. Если аккаунта нет, этот шаг можно пропустить и попробовать демоверсии игр «Былина» и «Северный путь».
  • Подключите к ТВ геймпад — подойдут контроллеры Xbox, PlayStation и ряд ПК- и Android-совместимых.
  • Выберите игру из списка (доступны только тайтлы с поддержкой контроллеров) и наслаждайтесь! На старте все пользователи получат 60 бонусных минут, чтобы попробовать облачный гейминг.

Пока «Игромир» работает на телевизорах с операционной системой YaOS X. Вот полный список устройств, на которых доступен сервис:

  • Яндекс ТВ Станция Бейсик (c LED- и QLED-экранами);
  • Яндекс ТВ Станция (c LED-, QLED- и MiniLED-экранами);
  • Яндекс ТВ Станция Про (с QLED- и MiniLED-экранами).

Позднее раздел заработает на устройствах с YaOS и Android TV: телевизоры Tuvio, Dexp, Hartens и другие. А если ваш телевизор не поддерживает сервис, поиграть можно прямо в браузере и даже без мультиподписки Яндекс Плюс. Подробнее об «Игромире» мы рассказали в отдельном материале. Например, еще через площадку можно пополнять баланс в кабинетах Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и других.

Больше контента: вернули раздел Магазин и добавили подписку на «Смотрим»

Добавили больше контента от «Смотрим» — он доступен по отдельной подписке. С ней можно смотреть весь каталог фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре партнера, например, культовую «Бригаду». А на витрине партнерского стриминга откроется доступ к дополнительной коллекции мелодрам, детективов и исторических картин. Вот несколько фаворитов пользователей из рейтинга «250 лучших сериалов»:

  • «Черная кошка». Ретродетектив о борьбе с известной советской группировкой. С 1950-х годов она орудовала в Москве и области, промышляя грабежом и убийствами.
  • «Грозный». История правления самого противоречивого царя Руси: надежды, страхи, жестокость и вера в свою уникальность. Увлечет тех, кто хочет разглядеть человека за образом правителя.
  • «Зови меня мамой». Молодожены из Карелии спасаются от жестокости и несправедливости сталинской коллективизации. Вдохновляющая мелодрама о том, как не потерять себя в период масштабных кризисов.
  • «Годунов». Историческая драма о семье, которая оказалась в центре борьбы за русский престол. От последних лет Ивана Грозного до начала новой династии. Разумеется, с обилием интриг.

Еще вернули Магазин Кинопоиска, в котором можно покупать и арендовать фильмы и сериалы. После покупки картину можно загрузить на устройство и посмотреть в любое время. Доступ к ней сохранится, даже если истечет срок подписки или правообладатель решит убрать контент из каталога.

А для некоторых сериалов — например, «Беспринципных» и «Заложника» — добавили фичу специально для фанатов. Если не хочется ждать выхода новой серии или оформлять подписку ради одного сериала, можно купить сезон целиком и посмотреть все эпизоды сразу. Пока что опция доступна только в российском регионе.

Обновили карточки тайтлов — теперь с упором на видео

Пересобрали содержимое и вид страниц фильмов и сериалов в мобильном приложении. Теперь карточка загружается в несколько раз быстрее и запускает трейлер фильма, чтобы детали сюжета и актеров можно было увидеть в динамике. Оценки ваших друзей остались на месте, с их рекомендациями можно сразу принять решение, включить фильм или добавить в папку «Буду смотреть».

А вот какие свежие трейлеры уже можно увидеть на карточках:

Как вам весенние обновления? Делитесь своими идеями по развитию Кинопоиска в комментариях!

Обсудить
