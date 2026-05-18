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Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложили на февраль 2028 года

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Warner Bros. объявила о третьем переносе продолжения «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Теперь фильм выйдет не 1 октября 2027-го, а 18 февраля 2028 года.

Смена даты релиза кинокомикса Мэтта Ривза — лишь часть перестановок в расписании студии. Новую картину Джей Джей Абрамса The Great Beyond с Гленом Пауэллом и Дженной Ортегой решили перенести с ноября 2026-го на 1 октября 2027 года. В связи с этим «Бэтмена 2» сдвинули почти на пять месяцев.

Съемки нового «Бэтмена» уже стартовали, и к анонсу новой даты режиссер опубликовал короткий ролик с площадки, показав Паттинсона в образе супергероя.

Помимо Паттинсона, к своим ролям вернутся Джеффри Райт и Энди Серкис. Кроме того, роли в фильме исполнят Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн и Чарльз Дэнс.

Первая часть «Бэтмена» Мэтта Ривза вышла в прокат в марте 2022 года. Таким образом, релиз сиквела состоится почти шесть лет спустя.

Источник: Deadline

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