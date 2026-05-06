Второй сезон «Гарри Поттера» начнут снимать осенью 2026 года

Warner Bros. и HBO продлили сериал по «Гарри Поттеру» на второй сезон. Об этом объявили больше чем за полгода до старта сериала, который начнут выпускать в декабре.

Съемки новых эпизодов начнут уже осенью 2026 года, что соответствует планам HBO, о которых ранее говорил глава компании Кейси Блойс. В продолжении адаптируют вторую книгу цикла, «Гарри Поттер и Тайная комната». Даже примерной даты релиза пока что не называют. Создатели шоу уже предупреждали, что между сезонами будут ощутимые перерывы, чтобы оставалось достаточно времени на постпродакшен и работу над визуальными эффектами.

Кроме того, одного из сценаристов первого сезона, Джона Брауна, повысили до шоураннера. Он будет руководить дальнейшей работой над сериалом вместе с Франческой Гардинер, до этого приложившей руку к «Наследникам» и «Человеку в высоком замке». Браун тоже ранее работал над «Наследниками», а также над сериалами «Отбросы» и «Франшиза».

«Гарри Поттер» стартует на HBO и HBO Max 25 декабря. Главные роли в телеадаптации серии романов Дж. К. Роулинг исполняют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут, которые сыграли Гарри Поттера, Гермиону Грэйнджер и Рона Уизли соответственно.

Источник: Variety