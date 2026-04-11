«Это хит!»: караоке-броманс Пола Радда и Ника Джонаса

В российский прокат вышел новый фильм ирландца Джона Карни («Однажды»), мастера сентиментальных музыкальных комедий. В неглубокой, но во всех отношениях приятной картине «Это хит!» один из братьев Джонас ворует песню у Пола Радда.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Американец Рик Пауэр (Пол Радд), несостоявшаяся рок-звезда, живет в пригороде Дублина с ирландской женой (Марселла Планкетт) и дочерью-тинейджером (Бет Фэллон) и солирует в группе, исполняющей хиты на свадьбах. Однажды он выступает на роскошной свадьбе в замке, и жених просит дать микрофон своему другу детства, которым оказывается Дэнни Уилсон (Ник Джонас), поп-идол из распавшегося бойз-бенда. После вечеринки Рик и неожиданно оказавшийся приятным молодым человеком Дэнни братаются, выпивают, душевно обсуждают музыку и напевают друг другу свои черновики. Дэнни улетает в Лос-Анджелес, оставив Рику в подарок редкую гитару, но кое-что забрав: через полгода Пауэр, не веря своим ушам, узнает в хите, звучащем из каждого утюга, слегка измененную собственную песню.

Марселла Планкетт и Бет Фэллон



Легко представить себе подобный фильм лет 20 назад в версии Ричарда Кёртиса: в главной роли — Хью Грант, заезжая звезда — не из мужской, а из женской группы, так что герои могут переспать, поссориться, а в конце переспать еще раз. Но ирландец Джон Карни («Однажды», «Хоть раз в жизни», «Рок-н-рольщики») представляет немного другую школу, и для него расположить в центре фильма лав-стори — это неспортивно. В сюжетах Карни главная любовь — это всегда любовь к музыке.

Таким образом, «Хит» построен вокруг невинного, однако полного драмы броманса. Ник Джонас из Jonas Brothers изображает, разумеется, ироничную, в меру неприятную версию самого себя. Пол Радд занят примерно тем же: в очередной раз играет Пола Радда — моложавого мужчину с негромким, но неотразимым шармом. Помимо музыки, которой оба героя посвятили свою жизнь, их поначалу объединяет ощущение профессионального проигрыша. Рик живет с этим много лет: полтора десятилетия назад он влюбился на гастролях в Ирландии в собственную фанатку, та вскоре родила дочь, и он бросил ради них родину и какую-никакую карьеру. Амбиции, впрочем, остались: на свадьбах герой иногда поет среди чужих хитов что-нибудь свое (к всеобщему неудовольствию) и мечтает о рыдающих стадионах.

Пол Радд и Ник Джонас

Дэнни Уилсон (Danny Wilson — шотландская поп-группа из 1980-х, в которой начинал Гари Кларк, написавший вместе с Карни песни для фильма) оказался в уязвимом положении недавно, но тем острее его переживает. После распада группы ему нужно придумать что-то свое, а что — непонятно, и все ждут от него чего-то такого, а он хочет чего-то другого, и так далее и тому подобное. У Дэнни есть вилла в Беверли-Хиллз, противный и эффективный менеджер (Джек Рейнор, любимец Карни) и понимающая красавица-подруга (Гавана Роуз Лю, которой вдруг стало очень много), но чего-то не хватает. Как выясняется, песни «Как написать песню без тебя», которую он подрезал у случайного собутыльника на далеком острове.

После милейшей лирической завязки фильм довольно неловко переваливается в следующую стадию: Рик резонно хочет какой-то компенсации, материальной или хотя бы моральной, но до Дэнни не дозвониться, и, как назло, у Пауэра не осталось никаких свидетельств, что песня его. Окружающие как будто не очень ему верят, он со всеми ссорится, решает действовать, и так далее — все это натянуто, не слишком правдоподобно и в основном следует ромкомовским клише, переделанным на платонический лад вплоть до решающего разговора по душам под звездным небом. Оруженосцем в приключениях Рика выступает его гитарист (Питер МакДональд), живущий с мамой карикатурный ирландец.

Питер МакДональд и Пол Радд

Махровая сентиментальность, вечный козырь Карни, в этот раз местами кажется дешевой, особенно на фоне прежних его работ (в частности, «Однажды», которому он здесь сам передает большой привет). Жена и дочь героя — уж больно незамысловатые романтические проекции. Последней, впрочем, принадлежит лучший диалог в фильме, когда отец дает ей послушать какую-то свою слезливую балладу: «Женщины больше не одиноки, мы не спутники в небе. И влюбляться нам не хочется». — «А чего же вам хочется?» — «Мести».

Что касается терзаний совести у Дэнни, то они не слишком занимают его самого, что уж говорить про нас.

Зато режиссера не подводит музыкальное чутье. Главная песня, вокруг которой весь сыр-бор, получилась убедительно прилипчивой, и остальной саундтрек тоже очень забавный. Пол Радд задорно исполняет, в частности, «Celebration» и «Maneater», Джонас с Раддом дуэтом превосходно поют Стиви Уандера. Если как кино все это не безупречно, то как ностальгическая караоке-вечеринка — очень даже неплохо.