«Одиссея» Кристофера Нолана получила высокие оценки. Рассказываем, что пишут критики

Зарубежные издания о кино опубликовали рецензии на «Одиссею» Кристофера Нолана. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил самый высокий рейтинг в карьере режиссера: 98% по первым 163 рецензиям. На Metacritic у него 88 баллов из 100, третий результат среди работ Нолана, уступающий «Дюнкерку» и «Оппенгеймеру», у которых 94 балла и 90 баллов соответственно.

Фильм называют прежде всего технически безупречным и зрелищным. Журналисты отмечают колоссальный размах «Одиссеи», утверждая, что это самая масштабная и амбициозная работа Нолана, переполненная грандиозными кинематографическими удовольствиями.

Матт Залер Ситц обозреватель RogerEbert.com Технически, как и ожидалось, фильм производит невероятное впечатление своим размахом, плавным переходом между этапами странствий Одиссея, тактильностью. Запах моря, крови, цветов ощущается почти физически.



Часть событий из поэмы Гомера в картину не вошла, и в целом трактовка Нолана заметно отличается от первоисточника. На уровне идей «Одиссея», по мнению ряда рецензентов, напоминает «Оппенгеймера» с его рассуждениями о судьбе человечества. И все же новую картину Кристофера Нолана называют достойной интерпретацией классического текста, доступной массовому зрителю, увлекательной и неглупой.

Эми Николсон рецензент Los Angeles Times Нолан не трепещет перед каноном. Взяв монтажные ножницы, он режет текст Гомера (и кое-что из Вергилия), чтобы сделать из него собственную историю — о памяти, идентичности, разрушительном гении и ускользающем времени.



Хотя поначалу кино кажется слишком торопливым и даже невнятным, постепенно повествование находит нужный ритм и не дает зрителю отвлечься или заскучать. Этому помогают в том числе напряженные экшен-сцены и даже эпизоды, граничащие с хоррором, — в частности, фрагменты о циклопе Полифеме и волшебнице Цирцее, которые хвалят практически в каждой рецензии.

Отмечают и многие актерские работы, чаще всего — Мэтта Дэймона, сыгравшего главную роль. По словам критиков, трансформация Одиссея из гордого воина в человека, усмиренного травмой и горечью утраты, — это эмоциональный стержень фильма. Выделяют критики и Энн Хэтэуэй в образе Пенелопы, а также Джона Легуизамо (он сыграл Евмея, преданного слугу царя Итаки) и Саманту Мортон, исполнившую роль Цирцеи.

Впрочем, некоторые критики посчитали, что далеко не все актеры находятся на своих местах. Например, Шарлиз Терон в роли Калипсо показалась отдельным авторам чуть ли не необязательной в контексте истории. Мнения насчет Тома Холланда, сыгравшего Телемаха, также разошлись. Одни утверждают, что это одна из самых зрелых его работ, другим он кажется инородным элементом в фильме, где исполняет одну из важнейших ролей.

Дэвид Руни обозреватель The Hollywood Reporter Найти нужный баланс между путешествиями Одиссея и Телемаха никак не выходит, из-за чего структура фильма кажется неладной. И хотя Холланда всегда приятно видеть на экране, роль ему не подходит. Как и Паттинсон, британец отыгрывает своего персонажа с американским акцентом. Но он смотрится как Питер Паркер в тунике, делая всю историю о взрослении Телемаха менее убедительной.



Помимо структуры повествования, претензии у рецензентов вызвали попытки осовременить речь персонажей, которые не всегда оказываются удачными. А некоторые посчитали, что при всем размахе «Одиссеи» фильму недостает эмоционального веса и визуальной изобретательности. К примеру, людоеды-лестригоны выглядят на экране беспомощно.

В конечном счете «Одиссею», по словам рецензентов, нельзя назвать безупречным фильмом. Но практически все критики сходятся на том, что это по-настоящему выдающийся блокбастер и сильная работа Кристофера Нолана.

Джон Наджент журналист Empire Достойная новая трактовка классического текста и очередная монументальная работа одного из самых смелых современных режиссеров. Смотрите это кино на самом большом экране, который только сможете найти.



В зарубежный прокат «Одиссея» выйдет 17 июля.