Что смотреть в кино: новые «Зловещие мертвецы», «На деревню дедушке 2», «Это хит!»

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло», комедии «На деревню дедушке 2» и «Отпуск на всю голову» и музыкальное драмеди «Это хит!». А в повторном прокате — «Короткий фильм об убийстве» Кесьлёвского, «Мужчина и женщина» Лелуша, «Запределье» Тарсема, «Ведьмина служба доставки» Миядзаки и аниме «Инициал Ди: Стадия третья».

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Главные премьеры

Шестую часть культовой зомби-франшизы продюсеры Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл доверили французскому хоррормейкеру Себастьяну Ваничеку («Паутина страха»). По сюжету скорбящая по мужу женщина (Сухейла Якуб) находит в доме родителей древнюю книгу и впускает в мир зло из преисподней. Как отмечает Станислав Зельвенский, фильм серьезен и жесток, как еще никогда в этой серии. По словам кинокритика, новому режиссеру франшизы не совсем чуждо чувство юмора, но даже очевидно несерьезные в своей избыточности членовредительские гэги имеют угрюмый и несколько нездоровый оттенок.

Подробнее о фильме:

Владик (Ярослав Головнёв) снова проводит лето у деда Юры (Юрий Стоянов). Вскоре в деревню также приезжает бывший дипломат Виктор (Фёдор Добронравов) — дедушка мальчика по папиной линии, которого он никогда не видел. Виктору быстро удается найти общий язык с ребенком и соседями благодаря подаркам и комплиментам, однако не с ревнивым дедом Юрой. Сценарий сиквела написал автор оригинала Александр Бережной, однако в режиссерском кресле Владислава Богуша сменили Владимир Котт и Максим Колиганов. Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко и Александр Ильин вернулись к своим ролям.

Новое музыкальное драмеди Джона Карни, автора фильмов «Хоть раз в жизни», «Рок-н-рольщики» и «Однажды». Рик Пауэр (Пол Радд), певец на свадьбах и несостоявшийся музыкант, случайно знакомится на торжестве со звездой бойз-бенда Дэнни Уилсоном (Ник Джонас из группы Jonas Brothers). Музыканты обмениваются мелодиями во время джем-сейшена, и вскоре Рик понимает, что Дэнни украл его песню и записал хит. Пауэр решает восстановить справедливость, но в его авторство не верят даже жена с дочерью. Для саундтрека Радд записал каверы на песни Hall & Oates, The Police, Стиви Уандера, Брайана Адамса, Thin Lizzy и Huey Lewis and the News.

Анна (Дарья Блохина) устраивает чужие свадьбы, но не может устроить собственную жизнь. Чтобы порадовать больную бабушку, она выдает коллегу (Владимир Канухин) за своего жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Вместе с новоиспеченной «семьей» Анна отправляется в Ереван, где невинный обман запускает цепочку событий, в которой переплетаются семейные тайны, охота за наследством и неожиданные чувства. В российско-армянской комедии также сыграли Карен Арутюнов, Максим Лагашкин, Наталья Бочкарёва, Карен Акопян и Грант Тохатян.

Перевыпуск

Полнометражная версия пятого эпизода телесериала Кшиштофа Кесьлёвского «Декалог» и одна из самых жестких работ польского классика. Молодой безработный Яцек (Мирослав Бака) без видимой причины совершает убийство, после чего оказывается приговорен к смертной казни. Его судьба переплетается с историей идеалистичного адвоката Петра (Кшиштоф Глёбиш), который пытается защитить его в суде. Кесьлёвский исследует природу насилия, вины и наказания, ставя под сомнение саму идею смертной казни. Драма получила Приз жюри и приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 1988 года, а также премию Европейской киноакадемии за лучший фильм.

Классическая романтическая драма Клода Лелуша о случайной встрече двух овдовевших людей. Ассистентка режиссера Анна (Анук Эме) и автогонщик Жан-Луи (Жан-Луи Трентиньян) знакомятся во время поездки в школу своих детей и начинают сближаться, несмотря на боль прошлого и страх перед новой любовью. Мелодрама получила главный приз Каннского кинофестиваля, два «Оскара» (за лучший фильм на иностранном языке и оригинальный сценарий) и два «Золотых глобуса» (за лучший фильм на иностранном языке и женскую роль). Картина запоминается изысканной визуальной стилистикой: Лелуш сочетает цветные, черно-белые кадры и кадры в сепии, создавая особую атмосферу воспоминаний и ностальгии. Особую роль в эмоциональном звучании ленты играет музыка Франсиса Ле. Лелуш снял два сиквела: «20 лет спустя» в 1986-м и «Лучшие годы» в 2019-м.

Подробнее о фильме:

Приключенческое фэнтези визионера Тарсема Сингха («Клетка», «Война богов: Бессмертные»), созданная по мотивам болгарского фильма «Йо-хо-хо» и известная своими масштабными визуальными образами. 1920-е, Голливуд. Каскадер Рой Уокер (Ли Пейс), которого неудачный трюк приковал к постели, знакомится в больнице с маленькой румынкой Александрией (Катинка Унтару). Чтобы развлечь девочку, Рой начинает рассказывать ей историю о пяти героях, отправившихся в опасное путешествие, чтобы свергнуть жестокого правителя. Постепенно вымышленный мир переплетается с реальностью, а сказка становится отражением боли, надежд и желаний самого Роя. Фильм выделяется уникальной операторской работой и был полностью снят без использования компьютерной графики — съемки проходили в более чем 20 странах мира. Дэвид Финчер и Спайк Джонс не принимали участия в создании картины, но разрешили указать себя в качестве продюсеров, чтобы привлечь к проекту больше внимания.

Классическое аниме Хаяо Миядзаки о молодой колдунье, которая пытается встроиться в суетную жизнь европейского городка Корико и устраивается на курьерскую работу. Экранизация детской книги японской писательницы Эико Кадоно рассказывает о подростковых поисках себя и переезде в большой город.

Подробнее о Миядзаки:

Полнометражное аниме по мотивам манги об уличных гонках, ставшее хитом в Японии в 2001 году. Такуми Фудзивара помогает отцу развозить тофу по горным дорогам Акины и не интересуется уличными гонками. Но однажды он случайно обходит лидеров команды «Акаги Ред Санс» на своей старенькой Toyota AE86. Неожиданная победа втягивает парня в мир стритрейсинга, где его талант за рулем быстро становится легендой. Сериал «Инициал Ди: Стадия первая» доступен на Кинопоиске.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Летний кинотеатр «Кинопорт»

«Камон Камон» (2021)

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут боевик Гая Ричи «Гнев человеческий», сказка «Соловей против Муромца», драма о взрослении с Хоакином Фениксом «Камон Камон», комедия «Арахисовый сокол» и приключенческие ленты «Неуловимые мстители», «Кракен» и «Миа и белый лев». Вход бесплатный, по регистрации.

15 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

15 июля в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

17 июля в 21:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

22 июля в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)

Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Вскоре в гостинице начинают происходить странные вещи: уехать из нее невозможно, а постояльцы исчезают один за другим. Абсурдистская драма Леонида Шмелькова («Мой личный лось» и «Лола — живая картошка») по мотивам произведений Хулио Кортасара. Режиссер описывает «Непокой» как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днем сурка“». Особую атмосферу создает музыка одного из главных представителей постсоветского авангарда Сергея Курёхина (его произведения исполняют скрипач и композитор Алексей Айги вместе с ансамблем 4′33″). После показа в «Октябре» состоится обсуждение с режиссером Лёней Шмельковым и историком анимации Павлом Шведовым, а в Центре «Зотов» ленту обсудят ее художник-постановщик Мария Коржова, режиссер анимации Полина Кампиони и специалисты по анимации Алексей Сгибнев и Нина Мороз.

16 июля в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

До «Брата» Алексей Балабанов снял вольную трактовку знаменитого романа Франца Кафки. Землемер К. (Николай Стоцкий) приезжает в Деревню по приглашению загадочного Замка, однако вскоре выясняется, что здесь его никто не ждет. Попытки добиться встречи с представителями недосягаемой власти оборачиваются бесконечной чередой недоразумений, а желание попасть в Замок постепенно становится для героя навязчивой идеей. Один из самых необычных фильмов Балабанова получил две премии «Ника» — за работу художника-постановщика и художника по костюмам. Музыку для ленты написал Сергей Курёхин, а Сергей Сельянов выступил соавтором сценария.

17 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

17 июля в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

19 июля в 19:30 в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург)

19 июля в 19:00 в кинотеатре Cinema Michele (Санкт-Петербург)

Долгожданное возвращение Николаса Виндинга Рефна в полнометражный кинематограф в компании звезды «Компаньона» и «Еретика» Софи Тэтчер и Чарльза Мелтона из второго сезона «Грызни». Первая сыграет девушку с daddy issues, которая заезжает в роскошный отель, пока ее отец-режиссер (Дюгрей Скотт) собирается снимать фильм. Второму досталась роль рядового К, который пытается поймать загадочного маньяка, разрывающего девушкам грудные клетки. Действие разворачивается в неоновом городе будущего. Премьера состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале. На пресс-конференции Рефн поделился, что несколько лет назад пережил клиническую смерть, и именно этот проект помог ему вернуться к жизни. Тем не менее редактор Кинопоиска Марат Шабаев считает, что лента производит тягостное впечатление и напоминает поздние работы датчанина: «Немного насилия, изобилие неона, томные паузы и атмосфера дорогой рекламы духов». В «Октябре» фантазию обсудят кинокритик Настасья Горбачевская и режиссер Макс Шишкин.

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Всё еще в прокате

Художник и режиссер Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка», «Баския») возвращается в большое кино с амбициозной экранизацией одноименного романа Ника Тошеса. По сюжету уникальный рукописный манускрипт «Божественной комедии», найденный в библиотеке Ватикана, попадает в руки нью-йоркского мафиозного босса, которому помогает Ник Тошес (Оскар Айзек), писатель и знаток Данте. Также события происходят в другой временной плоскости, когда великий Данте Алигьери (тоже Айзек) работал над главным произведением своей жизни. У картины впечатляющий актерский ансамбль, включающий Джейсона Момоа, Джерарда Батлера, Галь Гадот, Джона Малковича, Мартина Скорсезе, Аль Пачино и Франко Неро. Критики отправили громоздкую картину на седьмой круг ада, хотя ценителям «Мегалополиса» все же рекомендуют дать ей шанс.

Немой мастер-ремесленник (Се Мяо из «Легенды о Красном драконе») отправляется на поиски дочери, которую похитила преступная группировка. В расследовании ему помогает неутомимый журналист (Джо Таслим, звезда новейших «Мортал Комбатов»), чья жена тоже таинственно исчезла. Представители разных слоев общества учатся доверять друг другу и вспоминают навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому. Гонконгский боевик, снятый в Таиланде японским постановщиком трюков Кэндзи Танигаки, покатался по полуночным программам больших фестивалей в Торонто и Ситжесе, где заработал высокие оценки прессы и зрителей: фильм хвалят за изысканную хореографию боев и сравнивают с «Рейдом», где, кстати, тоже играл Таслим.

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Легендарный киллер Таро Сакамото (Рэн Мэгуро) променял опасную работу на спокойную семейную жизнь и управление магазином. Но прошлое не отпускает: когда его близким начинает грозить опасность, бывший убийца снова выходит на охоту. Игровая экранизация манги Юто Судзуки, по мотивам которой Netflix уже выпустил аниме. Боевик поставил Юити Фукуда, автор супергеройской дилогии «Извратная маска» и криминальной сказки «Красная Шапочка находит труп».

Автор: Михаил Моркин