«Живая ярость»: бодрый и завораживающий гонконгский боевик

В российский прокат выходит один из самых нашумевших боевиков года — гонконгская «Живая ярость», в которой пара мастеров боевых искусств прокладывает дорогу вперед через десятки более или менее податливых тел.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

В азиатском мегаполисе немой китайский разнорабочий Ван Вэй (Се Мяо), мастер единоборств, души не чает в сообразительной дочке Рэйни (Ян Энью), которая живет с бабушкой в Китае и приехала его навестить. Когда девочку похищает банда, промышляющая продажей детей, отец бросается на поиски. В процессе он приобретает союзника в лице Навина (Джо Таслим), который воюет с похитителями детей по собственным резонам: его жена, журналистка-расследовательница, занималась этой бандой, а потом бесследно пропала.

Фильм начинается титром «Где-то в Юго-Восточной Азии». В уличных сценах узнается Бангкок, но никаких достопримечательностей в кадре нет, все вывески и надписи на английском, и на нем же по большей части общаются герои, сыгранные боевым интернационалом (актеры из Китая, Индонезии, Японии, Таиланда, США и наверняка откуда-то еще). Режиссер Кэндзи Танигаки — японец, сделавший себе имя (главным образом как постановщик трюков) в Гонконге 1990-х. Иначе говоря, формально «Живая ярость» — фильм гонконгский, но по сути демонстративно наднациональный, паназиатский, что принципиально важно: это котел, в котором смешались кинематографические и боевые стили из разных регионов и эпох. Отчасти «Рейд» (первая ассоциация, но не совсем точная), где-то гонконгский кунг-фу-боевик, слегка «Онг Бак», немножко даже японский гангстерский экшен.

Интрига элементарная и максимально идиотская: злодеи хватают на улицах случайных детишек и держат их в подвале. Полиция бездействует, ее начальник коррумпирован настолько, что продолжает нарушать закон в совершенно абсурдной ситуации на глазах многочисленных подчиненных и свидетелей. Зато наши герои, объединившись, в два счета выслеживают негодяев и адски их дубасят.

Се Мяо и Джо Таслим

Китаец Се Мяо находится в более выгодном положении, чем его партнер, индонезийская звезда Таслим: ему, как человеку с нарушениями речи, не приходится озвучивать нелепые реплики на смешном английском, он молча изображает сосредоточенный гнев и прекрасно с этим справляется. У героя есть некая загадочная предыстория, которая несколько раз упоминается, но сценаристам (их невероятным образом четверо) было лень что-то придумывать, поэтому мы ее так и не узнаем. Маленький, фантастически юркий Се Мяо акробатикой напоминает Джеки Чана. Во время побоища в ночном клубе он буквально идет по головам и в какой-то момент делает кувырок через себя, одновременно бросив на землю пять или шесть человек. Вскоре у него в руках появится молоток, и вот тут у окружающих начнутся настоящие проблемы. Брутальный Таслим со своими усиками и проапдейченным дзюдо выглядит рядом с ним почти скучно (но только почти).

Силы зла, как положено, более разнообразны. Есть гангстерский босс-психопат (Джои Иванага) с подобающе энергичной манерой драться; перипетии его личной жизни можно было бы назвать трагическими, если бы они не были оформлены так комично. Есть его правая рука (Яян Рухьян из «Рейдов») — очень стильный длинноволосый человечек в спортивном костюме, который любит стрелять из лука, но и без него неплохо справляется. Есть гангстер в ковбойской шляпе, который — единственный такой персонаж из всех, включая женщин и детей, — особо не умеет драться, поэтому бегает с дробовиком и кричит: «Поешь дерьма и умри!» Есть татуированный лысый здоровяк (американец Брайан Лэ), мелкая сошка, но едва ли не главная звезда драк: он любит прыгать головой вперед, как футболист перед воротами, и демонстрирует совершенно невероятную живучесть даже по меркам этого фильма, где удар кувалдой по черепу или столкновение с автомобилем не финал веселого вечера, а только его начало.

Брайан Лэ и Се Мяо

Главное достижение Танигаки заключается в том, что эти сверхъестественные, по большому счету, свойства многочисленных схваток почему-то не мешают их сиюминутной реалистичности: в целом мы понимаем, что так не бывает, но каждая отдельная косточка хрустит крайне правдоподобно (и очень громко, поверх электронного саундтрека американца Flying Lotus). Здесь относительно немного крови, оружие используется редко и точечно, зато в ход идет все, что попадется под руку, — скажем, велосипеды. Танигаки не делает фетиша из долгих панорам, как его коллеги в «Джоне Уике», но монтирует очень четко: экшен неизменно выглядит спонтанным, непрерывным и понятным. Даже когда в драке участвуют, как в грандиозной получасовой кульминации, пять человек, поделенные на три лагеря. «Ярость» и в рамках жанра далека от совершенства, но в лучшие моменты она превращается в завораживающее, смешное, почти что абстрактное современное искусство. Человеческие тела становятся гипсом, из которого хореограф и оператор составляют странные, находящиеся в постоянном движении скульптурные композиции: что-то среднее между фризом Парфенона и «Томом и Джерри».