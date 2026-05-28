«Фьорд», «Ее личный ад», «Бумажный тигр» и еще 7 фильмов Канн, которые покажут в России

79-й Каннский фестиваль завершился, и теперь российские зрители могут переходить в режим ожидания. В официальный прокат выйдет не только фильм-победитель «Фьорд», но и другие участники основного конкурса («Параллельные истории», «Любовь моя», «Бумажный тигр», «Барашек в ящике»), а также яркие внеконкурсные работы.

Основной конкурс — «Золотая пальмовая ветвь»

Когда выйдет: неизвестно («Русский репортаж»)

Религиозная румынская семья переезжает в норвежскую провинцию, где местные жители — либералы и атеисты — смотрят на них с подозрением. Вскоре на дочке приезжих заметят синяки, и в дело вступят органы опеки. Провокационная драма о культурных различиях — один из главных хитов нынешних Канн. «Фьорд» получил не только главную награду, но также призы экуменического жюри и ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы). Румынский режиссер Кристиан Мунджиу (он уже выигрывал Канны в 2007-м с фильмом «4 месяца, 3 недели и 2 дня») не дает однозначных ответов, но критикует фундаментализм любого рода — как правый, так и левый. Еще одним украшением «Фьорда» стали актерские работы — консервативную пару сыграли Рената Реинсве и Себастиан Стэн, которого не узнать из-за лысины и убедительного восточноевропейского акцента (который дается актеру легко из-за румынского происхождения).

Основной конкурс

Когда выйдет: осень (A-One)

Знаменитый испанский режиссер Эстебан Мартинес (Хавьер Бардем) возвращается на родину, чтобы снять историческую ленту про колониальные 1930-е. На одну из главных ролей он берет свою дочь Эмилию (Виктория Луэнго), с которой не общался много лет. «Любовь мою» критики сравнивали с «Сентиментальной ценностью», и сюжетная канва в целом действительно схожа. Однако это кино с более южным темпераментом и выпуклыми актерскими работами, в частности Бардем сыграл одну из своих сильнейших ролей за последние годы.

Основной конкурс

Когда выйдет: 12 ноября («Парадиз»)

Джеймс Грэй после фантастической («К звездам») и автобиографической («Время Армагеддона») работ возвращается к корням — криминальному сюжету про Нью-Йорк 1980-х. Экс-коп и бывалый темщик Гэри (Адам Драйвер) предлагает своему брату-инженеру Ирвину (Майлз Теллер) заработать на сомнительном предприятии — очистке очень грязного канала, которым владеют русские бандиты. Параллельно развивается сюжетная линия Хестер (Скарлетт Йоханссон), жены Ирвина. Мрачный, но очень атмосферный фильм с аутентичной пленочной картинкой, звездными актерскими работами и цитатой из Эсхила — самая заметная американская лента, доехавшая в этом году до Канн.

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Экспонента»)

Двукратный обладатель «Оскара» Асгар Фархади («Развод Надера и Симин», «Коммивояжер») снял вольный ремейк шестой серии «Декалога» Кшиштофа Кесьлёвского. Бездомный парень (Адам Бесса) устраивается разнорабочим к писательнице-затворнице (Изабель Юппер), которая подсматривает за соседями напротив (Венсан Кассель, Виржини Эфира, Пьер Нинэ) и придумывает остросюжетный роман по мотивам их жизней. Черновик книги попадает в руки прототипам, и закипают нешуточные страсти.

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Русский репортаж»)

Недалекое будущее. Семья Комото (Харука Аясэ и Дайго) решает заказать робота — копию их погибшего сына Какеру (Руми Куваки). Вскоре ребенок начинает задумываться о своей природе. Это уже восьмая лента японского режиссера Хирокадзу Корээды в основном конкурсе (в 2018-м он побеждал в Каннах с «Магазинными воришками»). Вдумчивая фантастика напоминает видеоигру Detroit Become Human, «Маленького принца» Экзюпери и фильм «После Янга» Когонады.

«Полуночные показы»

Когда выйдет: 18 июня (World Pictures)

Новый фильм корейского режиссера Ён Сан-хо («Поезд в Пусан»). Группа людей сталкивается с актом биотерроризма: злодей выпускает на волю вирус, который превращает людей в необычных зомби. Зараженные люди эволюционируют, становясь единым организмом, способным обмениваться информацией.

«Каннские премьеры»

Когда выйдет: неизвестно («Экспонента»)

Спустя 10 лет сериалов Николас Виндинг Рефн возвращается к полнометражному кино в компании звезды «Шершней» Софи Тэтчер и Чарльза Мелтона («Ривердэйл», «Май декабрь» и второй сезон «Грызни»). «Ее личный ад» — стильная неоновая загадка про город будущего, по которому бродит маньяк. Рефн на пресс-конференции в Каннах поделился, что несколько лет назад пережил клиническую смерть, и именно этот фильм помог ему вернуться к жизни.

«Полуночные показы»

Когда выйдет: неизвестно (Capella Film)

Во французский отель заезжают Фил Дум (Вуди Харрельсон) и его дочь Мадлен (Кристен Стюарт). Они не общались много лет, но семейное воссоединение идет не по плану. За ними неотрывно следует служащая отеля Люси (Шарлотта Ле Бон из «Белого лотоса»), а Фил начинает толстеть вместо Мадлен, которая никак не может остановиться и продолжает поглощать всю доступную еду. Новая комедия Кантена Дюпьё — его первый за долгое время фильм на английском языке.

«Каннские премьеры»

Когда выйдет: неизвестно («Парадиз»)

Самурайский детектив Киёси Куросавы («Токийская соната», «Исцеление»). Араки Мурасигэ (Масахиро Мотоки) вызволяет из темницы военного стратега Куроду Камбэя (Масаки Суда), чтобы тот помог раскрыть загадочное преступление, случившееся в стенах замка Ариока. Фильм снят по мотивам одноименного романа Хонобу Ёнэдзавы.

«Особый взгляд»

Когда выйдет: неизвестно («Вольга»)

Комедийный хоррор Закари Уигона («Стоп-слово»). Середина XIX века, викторианская Англия. В поместье семьи Паундс (Рут Уилсон, Джейсон Айзекс) приезжает новая гувернантка Уинифред (Майка Монро). Вскоре в округе начинают исчезать люди, а Уинифред, очевидно, скрывает некоторую тайну, которая привела ее в этот дом.

Этот материал будет обновляться.

Автор: Марат Шабаев (@thefirstpictureshow)