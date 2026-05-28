Сокровища Кинопоиска: что смотреть у Звягинцева, Павликовского и других звезд Канн-2026

Во Франции завершился 79-й Каннский кинофестиваль. В рубрике «Сокровища Кинопоиска», посвященной скрытым богатствам и проверенным временем хитам в нашей библиотеке, рассказываем о предыдущих работах больших мастеров и начинающих режиссеров, чьи новинки наградили или просто отобрали в основной конкурс. Среди них — Звягинцев и Павликовский, японцы Хамагути, Корээда и Фукада, испанцы Сорогойен и Альмодовар, американцы Грэй и Сакс и многие другие.

Фильмы Андрея Звягинцева

Хотя карьера Андрея Звягинцева триумфально стартовала на Венецианском кинофестивале, где его дебютное «Возвращение» наградили «Золотым львом», все последующие свои фильмы кинематографист отвозил в Канны. И они ни разу не покидали смотр без призов! «Изгнание», библейский оммаж Тарковскому, принесло награду за лучшую мужскую роль Константину Лавроненко. «Елена», переломная драма в звягинцевской фильмографии, получила приз жюри в секции «Особый взгляд». Затем «Левиафана», первую политическую картину Звягинцева, наградили за сценарий, вдохновленный мифом ветхозаветного Иова, «Михаэлем Кольхаасом» и конфликтом колорадского сварщика с руководством цементного завода. «Нелюбовь», родившуюся в отсутствие прав на ремейк «Сцен из супружеской жизни», отметили призом жюри. «Минотавру», вольному ремейку «Неверной жены» Шаброля и тематическому продолжению «Левиафана», достался Гран-при, вторая по значимости награда смотра.

После оскароносной «Иды» польский режиссер Павел Павликовский продолжил исследовать болевые точки национальной истории. 1949 год, дирижер Виктор (Томаш Кот) знакомится с девушкой из народа Зулой (Иоанна Кулиг), которая блестяще исполняет народные песни. Их бурный и непростой роман происходит на фоне его жажды эмигрировать и ее вынужденных связей со спецслужбами. Стильная ретродрама, чьим персонажам Павликовский дал имена своих родителей, получила в Каннах приз за режиссуру и три номинации на «Оскар». Пронзительная история о влюбленных, которых разделяют то границы, то обстоятельства, то жизненные цели, с годами становится все актуальнее. «Отечество», новая черно-белая драма режиссера про поездку Томаса Манна и его дочери в разделенную Германию, принесла Павликовскому вторую награду за режиссуру.

Пять лет назад это кино принесло японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути урожай наград: победный маршрут начался в Каннах (приз за сценарий), а закончился «Оскаром» за лучший фильм на иностранном языке (плюс три главные номинации). Трехчасовая драма основана на рассказе Харуки Мураками и посвящена театральному режиссеру Юсукэ (Хидэтоси Нисидзима). Он ставит «Дядю Ваню» на фестивале в Хиросиме, переживая смерть и неверность жены. Его собеседниками выступают Чехов, молчаливая водительница (Токо Миура) и аура города, пережившего атомные бомбардировки. Следом Хамагути получил спецприз жюри в Венеции за экотриллер «Зло не существует», где отец разыскивает пропавшую дочь. «Внезапно», новейшая 196-минутная разговорная драма режиссера о дружбе директрисы дома престарелых (Виржини Эфира) с театральной постановщицей (Тао Окамото), принесла актрисам каннские премии за лучшие женские роли.

Почти документальная драма Жюли Лекустр и Эммануэля Марре, показанная в каннской программе «Неделя критики». Адель Экзаркопулос играет стюардессу лоукостера, которая живет в режиме бесконечного транзита: рейсы по Европе, случайные романы, вечеринки между сменами и полное отсутствие привязанностей. После смерти матери Кассандра прячется от реальности в корпоративной рутине, где эмоции заменяют дежурные улыбки и инструкции по безопасности. Авторы снимают будни бортпроводников почти как производственную драму — с ручной камерой, настоящими стюардами в кадре и навязчивым ощущением усталости от постоянного движения. За внешней легкостью скрывается довольно мрачное кино о поколении, которое научилось превращать одиночество в стиль жизни. Новый фильм Марре «Наше спасение», более амбициозный и снятый уже в одиночку, получил в Каннах приз за сценарий.

Нью-йоркский режиссер Айра Сакс относительно малоизвестен в России, где его драмы про эпидемию СПИДа и токсичные романы между мужчинами не доходят до проката. Между тем Сакс — завсегдатай Берлина и «Сандэнса», где его драма с Диной Корзун «Сорок оттенков грусти» взяла Гран-при жюри в 2005-м. Ироничная ретродрама «Супружество» — его наиболее зрительская картина, эдакий оммаж мелодрамам Дугласа Сирка, какие часто снимают Тодд Хейнс («Вдали от рая») и Вуди Аллен («Колесо чудес»). В основу лег триллер Джона Бингхэма, который уже экранизировали в рамках сериала «Альфред Хичкок представляет». По сюжету стареющий бизнесмен (Крис Купер) решает отравить жену (Патриша Кларксон), чтобы та не расстраивалась из-за его романа с молодой вдовой (Рэйчел Макадамс). В процессе наивный изменщик зачем-то знакомит любовницу с одиноким другом-плейбоем (Пирс Броснан).

Испаноязычный дебют иранского диссидента Асгара Фархади, выигравшего два «Оскара» — за «Развод Надера и Симин» (плюс главный приз Берлинале) и «Коммивояжера» (приз Канн за сценарий). Испанка Лаура (Пенелопа Крус) живет в Буэнос-Айресе, но приезжает с двумя детьми на свадьбу младшей сестры в окрестности Мадрида. Там она встречает давнего возлюбленного Пако (Хавьер Бардем), а вскоре ее дочь похищают. В процессе поисков всплывает немало семейных конфликтов и страшных тайн. Несмотря на мощный каст и закрученный сюжет, фильм остался без наград на Каннском кинофестивале и премии «Гойя» (при восьми номинациях).

Нашумевший остросоциальный триллер Родриго Сорогойена, собравший рекордные 17 номинаций на испанскую премию «Гойя» (забрал в итоге девять, включая основные). Премьера состоялась в секции «Каннские премьеры», а затем «Хищники» удостоились приза зрительских симпатий в Сан-Себастьяне и стали лучшим иностранным фильмом на премии «Сезар». Французская чета Антуан и Ольга (Дени Меноше и Марина Фоис) покупает участок в испанской Галисии, планируя наслаждаться фермерской жизнью. Тем временем местные жители намерены продать землю норвежской ветряной компании, чтобы переехать в местечко получше. Нежелание иностранной пары расставаться с проектом мечты перетекает в жесткий конфликт.

Японец Кодзи Фукада, поклонник фильмов Эрика Ромера, снимает неспешные драмеди о тревожащих жизненных ситуациях. Десять лет назад он получил главный приз каннской секции «Особый взгляд» за «Фисгармонию» с Таданобу Асано, где бывший заключенный устраивается на работу в скобяную мастерскую, которую держит его старый приятель. Общее прошлое и однотипная рутина задают тревожную и непредсказуемую динамику. В «Личной жизни» Таэко (Фумино Кимура), работающая в социальной службе и счастливая во втором браке, переживает личную трагедию, которая должна поломать ее повседневность, но будни продолжают свой бег, а жизнь прокладывает новый маршрут. Созерцательная драма участвовала в конкурсе Венецианского фестиваля.

Франкоязычный дебют Хирокадзу Корээды — одного из самых прославленных режиссеров современной Японии и завсегдатая Канн (нынешний смотр для него девятый). Иронично, что сразу после каннского триумфа «Магазинных воришек» драму о пожилой французской кинодиве в итоге показали на Венецианском фестивале. Фабьенн (Катрин Денёв) написала мемуары, которые не согласовала с дочерью-сценаристкой Люмир (Жюльет Бинош), приехавшей на презентацию с мужем-американцем Хэнком (Итан Хоук) и дочерью Клементин. Вялотекущий спор двух творческих женщин о том, интересна ли читателям и зрителям правда о кумирах и жизни, обрастает сторонними конфликтами. На Фабьенн обижаются близкие люди, а ее раздражает восходящая звезда Манон (Манон Клавель), с которой она сама пожелала сняться в сай-фае о старении. Фильм остался без призов, а Корээда продолжил снимать за границей, следом поработав в Южной Корее («Посредники»).

До прошлогоднего триумфа в Венеции с «Комнатой по соседству» у Педро Альмодовара не было главных призов международных смотров первой величины. Вообще, фестивальная карьера самого известного испанского режиссера началась в 1987-м, когда на Берлинале показали «Закон желания» (приз Teddy). Тем интереснее его ранние работы, где легко различить знакомую авторскую манеру. В детективном сюжете встречаются тореадор и адвокатесса — серийные убийцы, которым высшее наслаждение доставляет смерть партнера, а также застенчивый парень с экстрасенсорными способностями (его играет молодой Антонио Бандерас), чья властная мать состоит в Opus Dei. Сам режиссер относит «Матадора» к художественным неудачам, но без него не было бы и успехов.

Джеймс Грэй шесть раз приезжал в Канны с драмами (чаще околокриминальными) про жизнь в Бруклине и Квинсе. Приключенческий эпик «Затерянный город Z» стоит особняком в фильмографии режиссера: в нем нет ни русско-еврейских эмигрантов, ни Нью-Йорка, ни Хоакина Феникса. В центре сюжета — попытки британского путешественника и топографа Перси Фосетта (Чарли Ханнэм) найти затерянный золотой город в джунглях Амазонии в начале ХХ века. Размеренный фильм в духе «Фицкарральдо» Херцога и эпиков Дэвида Лина критиковали за медленный темп и героизацию Фосетта, но хвалили за красоту кадра и игру артистов. Среди них — Роберт Паттинсон и Том Холланд.

Историческая драма Мари Кройцер об австрийской императрице Елизавете «Сиси» Баварской, которая, разменяв пятый десяток, разворачивает хитроумную борьбу за свой общественный имидж. Звезда «Призрачной нити» Вики Крипс получила за главную роль премию каннской программы «Особый взгляд». Немецкоязычные кинематографисты обожают Сиси. Ее играли Роми Шнайдер и Ава Гарднер; только в 2020-х о королевской особе сняли два сериала и два фильма. В ироничной картине австрийки Кройцер биография Сиси представляется историей о депрессии и кризисе среднего возраста, крушении империи и разваливающемся браке. Панковский байопик авторы снимали явно с оглядкой на «Фаворитку» Лантимоса и «Марию-Антуанетту» Копполы, так что стоит подготовиться к намеренным анахронизмам.

Автор: Михаил Моркин (@morkin), Алексей Филиппов