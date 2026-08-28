Каннский дайджест: поющий Малек, Беллуччи в опасности, евровестерн Гризебах и две военные драмы

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Финальный выпуск каннских мини-рецензий на фильмы основного конкурса. Рассказываем про недотриллер Леа Мисиус «Ночные истории», три ретроистории о проклятой любви («Трус» Лукаса Донта, «Человек, которого я люблю» Айры Сакса, «Черный шар» Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво), блестящий евровестерн Валески Гризебах «Приключения мечты».



Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

В начале 1930-х в Гранаде юноша из богатой семьи пытается стать членом элитного клуба, но его туда не берут, поскольку подозревают в гомосексуальности. В конце 1930-х в разгар испанской Гражданской войны деревенский трубач, случайно попавший в ряды националистов, влюбляется в пленного республиканца. В конце 2010-х молодой историк получает неожиданное наследство от умершего деда, которого он никогда не видел.

То, как именно связаны между собой три (на самом деле, даже четыре) временных пласта, охваченные фильмом, — важная часть его интриги. Но можно без большого вреда открыть, что ключевой объединяющей фигурой оказывается Федерико Гарсия Лорка — поэт, убитый фалангистами при не вполне ясных обстоятельствах. Кино эпического размаха, «Черный шар» включает в себя очень много: бомбардировки и фейерверки, расстрелы на рассвете и фамильные скелеты в шкафу, огромную статую святого Себастьяна и мистический говорящий снег, Пенелопу Крус с музыкальным номером и Гленн Клоуз с лекцией. Иногда авторам, дуэту Хавьеров, изменяет чувство меры, иногда — вкус, но никогда — фантазия, амбициозность и уверенность в себе. Во многих смыслах это родственник бразильского «Секретного агента»; история о том, как несправедливость и жестокость (но также и любовь) из прошлого странными путями проникают в наше время.

Веска (Яна Радева) заведует скромными раскопками в болгарской глуши на границе с Грецией и Турцией. В городке впервые за много лет появляется ее старый знакомый Саид, чтобы провести какую-то мелкую сделку с соляркой, и у него тут же крадут машину. Скучающая Веска втягивается в эту историю, третий фигурант которой — главный местный бандит, тридцать лет назад ухаживавший за Веской и друживший с Саидом.

Представительница «берлинской школы», Гризебах выпускает фильмы раз в десять лет, что неудивительно: коммерческий потенциал их стремится к нулю, а непрофессиональные актеры, с которыми она работает, несомненно, требуют деликатного обращения. Зато на выходе получаются чудеса. Как и ее предыдущая картина «Вестерн», снятая в том же духе и в этом же регионе, «Приключение» смешивает шершавый восточноевропейский реализм с поэзией фронтира. До границы рукой подать, и почти все население, особенно мужское, занято контрабандой, перевозкой беженцев и прочим криминалом. Веска, варившаяся в этом всю жизнь (до того как стать археологом, она работала в баре), без повода, но с азартом принимает участие в делах, которые совершенно ее не касаются и иногда уходят корнями далеко в 1990-е; приключение без начала и конца, приснившееся жаркой и неуютной болгарской ночью.

Марат Шабаев @thefirstpictureshow Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

1916-й, Бельгия. Фермер Пьер (Эммануэль Маччиа) оказывается в окопах Первой мировой и находит там неожиданное призвание: его сослуживец, портной Франсис (Валентен Кампань), организует любительский театр, призванный поднять боевой дух солдат. Постановки сближают Пьера и Франсиса, но даже вычурные представления никак не могут заслонить повседневные ужасы, смерть товарищей и чудовищные ранения выживших.

34-летний бельгиец Лукас Донт, автор нежнейших драм «Девочка» и «Близко» (Гран-при жюри в Каннах-2022), неожиданно дал осечку. Во-первых, «Трус» оказался побратимом «Черного шара», который тоже рассказывает про обреченную любовь на фронте и после, но примерно по всем параметрам сделан менее изобретательно. Во-вторых, в «Трусе» автор позволяет себе несколько раз устами героев повторить избитые истины про искусство и войну. Местами Донт и вовсе нагло списывает детали памятной ковбойской драмы, которая нашумела на «Оскаре» 20 лет назад. Батальные сцены — нервные, тревожные — режиссеру скорее удались. В общем, фильм нельзя назвать откровенной неудачей, но ожидания он точно не оправдал.

Уединенная ферма во французской провинции. Томас (Бастьен Буйон) готовится ко дню рождения дорогой жены Норы (Афсиа Эрзи), но праздник омрачается визитом двух незнакомцев (Поль Ами и звезда «Малыша Кенкена» Ален Делайе), которыми руководит импозантный бандит (Бенуа Мажимель). Они берут в заложники мужа и жену, их дочь (Tawba El Gharchi), а также соседку-художницу (Моника Беллуччи).

«Ночные истории» стартуют как триллер, напоминающий о «Забавных играх», но чем дальше развивается действие, тем больше этот фильм разочаровывает. Очень колоритные артисты (Делайе, Мажимель, Беллуччи) играют как будто вполсилы, а к середине фильма жанр меняется на разговорную драму, причем напряженный саундтрек продолжает лупить, будто не заметив этого разворота. Обидно, ведь из «Ночных историй» мог получиться неплохой триллер, но по большей части картина просто недокручена. Эпизод с визитом гостей, например, мог быть и дольше, и напряженнее.

1980-е, Нью-Йорк. Певец Джимми Джордж (Рами Малек) готовится к новому проекту, но СПИД стремительно подтачивает здоровье артиста. Его партнер Деннис (Том Стёрридж) пытается поддерживать Джимми, в то время как сам он присматривается к новому соседу по подъезду (Лютер Форд).

Новый фильм Айры Сакса заранее рекламировали как потенциального номинанта на «Оскар-2027», но после просмотра все иллюзии улетучились. По-настоящему хорошо здесь играет, пожалуй, лишь Том Стёрридж, а главная звезда Рами Малек некрасиво пыжится, пытаясь доказать, что получил золотую статуэтку семь лет назад не просто так (заметим, что тоже за роль артиста, который умирает от СПИДа). Саундтрек и песни в фильме замечательные (кроме натужной оперной музыки), но, пожалуй, больше ничего выделить не получается. Мораль истории довольно сомнительна, а подробности сюжета выветриваются из головы уже через полчаса после сеанса.