Мунджиу, Звягинцев, Павликовский и другие победители 79-го Каннского фестиваля

Жюри 79-го Каннского фестиваля под председательством Пак Чхан-ука раздало награды. Главный приз забрал фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу. 19 лет назад румынский постановщик уже получал «Золотую пальмовую ветвь» за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Гран-при, вторая по значимости награда смотра, достался Андрею Звягинцеву за триллер «Минотавр». Ранее российского режиссера награждали в Каннах различными призами за картины «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена». Награду за режиссуру разделили польско-британский автор Павел Павликовский и испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво.
Победители в основном конкурсе
«Золотая пальмовая ветвь»
- «Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу
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Гран-при
- «Минотавр», реж. Андрей Звягинцев
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Приз жюри
Лучший режиссер
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Лучшая мужская роль
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Лучшая женская роль
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Лучший сценарий
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«Золотая камера» (лучший дебют)
«Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм
- For the Opponents, реж. Федерико Луис Тачелья
Победители секции «Особый взгляд»
Лучший фильм
Приз жюри
Особый приз жюри
Приз лучшему актеру
- Брэдли Фиомона Дембоссе («Парень из Конго»)
Приз лучшим актрисам
- Марина Де Тавира, Даниэла Марин Наварро и Марианхель Вильегас («Я всегда тебя прикрою»)
Фото: Andreas Rentz / Getty Images