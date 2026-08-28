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Мунджиу, Звягинцев, Павликовский и другие победители 79-го Каннского фестиваля

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Жюри 79-го Каннского фестиваля под председательством Пак Чхан-ука раздало награды. Главный приз забрал фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу. 19 лет назад румынский постановщик уже получал «Золотую пальмовую ветвь» за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Гран-при, вторая по значимости награда смотра, достался Андрею Звягинцеву за триллер «Минотавр». Ранее российского режиссера награждали в Каннах различными призами за картины «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена». Награду за режиссуру разделили польско-британский автор Павел Павликовский и испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво

Победители в основном конкурсе

«Золотая пальмовая ветвь»

Подробнее о победителе

«Фьорд» Кристиана Мунджиу: беспощадная юридическая драма об относительности европейских ценностей

Гран-при

Подробнее о победителе

«Минотавр»: Россия-2022 глазами Андрея Звягинцева

Приз жюри

Подробнее о победителе

Каннский дайджест: поющий Малек, Беллуччи в опасности, евровестерн Гризебах и две военные драмы

Лучший режиссер

Подробнее о победителе

«Отечество» Павликовского: Сандра Хюллер возит Томаса Манна по разъединенной Германии

Лучшая мужская роль

Подробнее о победителе

Каннский дайджест: поющий Малек, Беллуччи в опасности, евровестерн Гризебах и две военные драмы

Лучшая женская роль

Подробнее о победителе

«Внезапно» Рюсукэ Хамагути: доброе паллиативное кино

Лучший сценарий

Подробнее о победителе

Каннский дайджест: самовлюбленный Альмодовар, пьющая Экзаркопулос и два взгляда на оккупированную Францию 1940-х

«Золотая камера» (лучший дебют)

«Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм

Победители секции «Особый взгляд»

Лучший фильм

Приз жюри

Особый приз жюри

Приз лучшему актеру

Приз лучшим актрисам

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

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