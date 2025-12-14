Как рекомендации стримингов понимают ваши guilty pleasures. Объясняем на примере алгоритмов Кинопоиска

Эти признаки индивидуальны для каждого подписчика. К примеру, «фильм в жанре триллер» — это не признак, а «пользователь смотрел триллеры три раза в этом месяце» — признак. «Фильм с Сергеем Безруковым» не признак, а «пользователь поставил высшую оценку сериалу с Сергеем Безруковым» — признак. Таких признаков для каждого подписчика может быть больше 800. Нельзя сказать, чтобы какой-то из них был доминирующим. Да, алгоритму понятнее активное взаимодействие пользователя с контентом: оценка, добавление в «Буду смотреть» или «Неинтересно». Но и просмотр фильма или сериала — важный сигнал. Зрители не всегда говорят правду своими действиями. Бывает, что документальное кино могут отложить в «Буду смотреть», но никогда не включить. Преимущество машинного обучения в том, что оно учитывает многофакторные зависимости, это помогает рекомендательной системе быть немножко психологом для зрителя и рекомендовать необычное кино.